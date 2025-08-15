Tin tức chuyển nhượng của MU: Hojlund chuẩn bị ra đi 15/08/2025 13:39

(PLO)- Tin tức chuyển nhượng của MU: Rasmus Hojlund chuẩn bị ra đi khi Quỷ đỏ đang đàm phán về một tiền vệ khác.

MU chỉ còn vài tuần nữa là phải hoàn tất các thương vụ chuyển nhượng mùa hè và có vẻ như một vài thỏa thuận có thể được xác nhận sớm hơn dự kiến. Vậy, tin tức chuyển nhượng của MU trong ngày 15-8 có gì?

Manchester United không hề muốn đứng yên trên thị trường chuyển nhượng sau khi mạnh tay chi tiền cho HLV Ruben Amorim tăng cường lực lượng. Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đã chính thức chuyển đến Old Trafford với mức phí tổng cộng hơn 200 triệu bảng Anh và giờ đây, áp lực phải thể hiện đang đè nặng lên bộ ba này.

Hàng công hiện tại của MU có vẻ tốt hơn nhiều so với mùa trước và giờ là lúc MU đẩy đi những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Rasmus Hojlund, Antony, Jadon Sancho và Alejandro Garnacho đều có thể ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9. MU cũng có thể có thêm một số tân binh nữa.

Tiền vệ Carlos Baleba của Brighton được coi là mục tiêu hàng đầu của MU vào lúc này nhưng thương vụ này vẫn còn nhiều phức tạp vì Brighton đòi hơn 100 triệu bảng Anh mới bán Baleba. Hãy cùng điểm qua tất cả tin tức chuyển nhượng của MU.

Hojlund có thể gia nhập AC Milan là tin tức chuyển nhượng của MU mới nhất. ẢNH: EPA

Hojlund đàm phán với AC Milan

Với việc MU ký hợp đồng với Benjamin Sesko, có vẻ như Rasmus Hojlund không còn tương lai ở "quỷ đỏ" và sẽ ra đi. Bây giờ, điều đó có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. AC Milan đã được đồn đoán sẽ chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch. HLV Max Allegri được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong thương vụ chuyển nhượng tiềm năng này.

Theo Gazzetta dello Sport (Ý), các cuộc đàm phán giữa AC Milan và người đại diện của Hojlund đã diễn ra. Hojlund cũng sẽ có cuộc gặp với HLV Allegri, người sẽ cố gắng thuyết phục tiền đạo này chuyển đến San Siro.

Collyer ra đi

Giữa lúc MU quan tâm đến Baleba, "quỷ đỏ" cũng có động thái chừa chỗ trống cho tiền vệ phòng ngự của Brighton này. Theo The Athletic (Anh), Toby Collyer đang chuẩn bị chuyển đến West Bromwich Albion, đội bóng đang chơi ở Championship, dưới dạng cho mượn.

Tài năng trẻ Collyer đã bày tỏ mong muốn được ra đi để tích lũy thêm kinh nghiệm. Sheffield Wednesday và Leicester City trước đây đều đã được liên hệ với Collyer, nhưng bây giờ, Collyer sẽ đến West Brom "tu nghiệp" 1 mùa giải. Nhiều người cho rằng Collyer có thể đến Brighton nhằm giúp MU giảm chi phí mua Baleba nhưng điều này không còn thực tế nữa.

Baleba là mục tiêu hàng đầu của MU. ẢNH: EPA

MU nhận được lời đề nghị hỏi mua Sancho

Manchester United đã nhận được lời đề nghị từ AS Roma hỏi mua Jadon Sancho. Cầu thủ chạy cánh người Anh không còn được trọng dụng tại Old Trafford sau thời gian chơi cho Chelsea dưới dạng cho mượn.

Và theo The Times (Anh), AS Roma hiện đã đề nghị mua Sancho với giá 20 triệu bảng Anh hoặc mượn 1 mùa giải kèm điều khoản mua đứt. "Quỷ đỏ" được cho là muốn bán đứt Sancho để loại mức lương 250.000 bảng Anh/tuần của anh khỏi sổ sách. MU định giá Sancho từ 20 đến 25 triệu bảng Anh. Cầu thủ chạy cánh này chỉ còn một năm hợp đồng với MU, nhưng MU có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm.