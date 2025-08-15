Liverpool làm tổn hại đến cơ hội hoàn thiện đội hình trong mơ của MU 15/08/2025 13:10

(PLO)- Liverpool làm tổn hại đến cơ hội hoàn thiện đội hình trong mơ của MU khi một tiền vệ phòng ngự được coi là mảnh ghép còn thiếu trong đội hình của HLV Ruben Amorim.

MU xác định một tiền vệ phòng ngự là mảnh ghép còn thiếu để tạo nên đội hình hoàn hảo cho HLV Ruben Amorim. Liverpool làm tổn hại đến cơ hội hoàn thiện đội hình trong mơ của MU theo cách gián tiếp bởi các thương vụ chuyển nhượng của mình.

Theo đó, việc Manchester United theo đuổi tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace có thể bị xáo trộn bởi kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool. MU đang cân nhắc các mục tiêu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, sau khi chiêu mộ ba tiền đạo trong mùa hè này.

Tiền đạo mới Benjamin Sesko sẽ dẫn dắt hàng công được cải tổ của MU, với sự hỗ trợ từ hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Sau khi hoàn thiện bộ ba tấn công, MU đã bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton.

Tuy nhiên, việc Brighton định giá Baleba ở mức cao ngất ngưỡng 100 triệu bảng Anh khiến MU cân nhắc Wharton của Crystal Palace như một phương án thay thế. Bây giờ, cơ hội giành được Wharton của MU có thể phụ thuộc vào tương lai của các cầu thủ ngôi sao khác của Crystal Palace như Marc Guehi và Eberechi Eze.

Liverpool làm tổn hại đến cơ hội hoàn thiện đội hình trong mơ của MU, cụ thể là vụ chuyển nhượng Wharton (phải). ẢNH: EPA

Tờ Independent (Anh) đưa tin MU đã xác định Wharton là một lựa chọn thay thế cho Baleba do mức giá của tiền vệ người Cameroon được cho là vượt quá 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Crystal Palace có thể đòi hỏi nhiều hơn cho Wharton nếu họ chia tay bộ đôi tuyển thủ Anh là Guehi và Eze.

Liverpool rất muốn có Guehi để củng cố hàng phòng ngự của HLV Arne Slot. Trung vệ 25 tuổi này đang trong năm cuối hợp đồng với Crystal Palace và Liverpool hy vọng sẽ chiêu mộ được Guehi với giá 35 triệu bảng Anh, trong khi Crystal Palace được cho là muốn 40 triệu bảng Anh. Guehi rất muốn ra đi, nhưng thương vụ này dường như đã đổ bể do định giá giữa Crystal Palace và Liverpool còn khá chênh lệch.

Tương lai của Guehi càng trở nên phức tạp hơn khi Crystal Palace quan tâm đến Harvey Elliott của Liverpool, người được định giá tương đương. Tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng một thỏa thuận trao đổi giữa Guehi và Elliott vẫn chưa bị loại trừ, điều này có thể làm tổn hại đến hy vọng ký hợp đồng với Wharton của MU.

Trước đó, đã có hy vọng Guehi sẽ tiếp tục ở lại Crystal Palace mùa này, điều này có thể khiến Crystal Palace dễ dàng tiếp nhận lời đề nghị từ các CLB khác hỏi mua Wharton hơn. Tuy nhiên, Crystal Palace không muốn để Guehi ra đi dưới dạng tự do vào mùa hè năm sau.

Sau chiến thắng của Crystal Palace tại Community Shield trước chính Liverpool cuối tuần trước, chủ tịch Crystal Palace Steve Parish phát biểu: "Các cầu thủ đến rồi đi ở các CLB bóng đá, bạn biết đấy, ý tôi là, đó là một vòng đời, phải không? Hy vọng họ vẫn ở đây. Đó là điều tôi mong muốn, nhưng chúng ta hãy chờ xem".

Trong khi đó, Crystal Palace được cho là đang nhắm đến Elliott như một sự thay thế tiềm năng cho Eze, người đã thu hút sự chú ý của Arsenal và Tottenham Hotspur. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Eze được ấn định ở mức 68 triệu bảng Anh, nhưng được cho là sẽ hết hạn vào hôm nay 15-8.

Nếu Crystal Palace chia tay với chỉ một trong hai cầu thủ Eze hoặc Guehi, họ có thể sẽ cân nhắc việc bán Wharton. Tuy nhiên, nếu cả Guehi và Eze đều ra đi, Crystal Palace sẽ càng quyết tâm giữ chân tiền vệ này.

Cầu thủ 21 tuổi Wharton đã nhận được nhiều lời khen ngợi kể từ khi chuyển đến Crystal Palace từ Blackburn Rovers vào tháng 2 năm 2024, mặc dù chấn thương đã cản trở anh ở mùa giải trước, khiến anh chỉ có 20 lần ra sân ở Premier League.

Tiền vệ phòng ngự Wharton cùng tuổi với Baleba, người cũng đã gây chú ý tại Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển đến Brighton từ Lille hai năm trước. HLV của Baleba là Fabian Hurzeler, đã bác bỏ tin đồn Baleba sẽ rời Brighton sau khi anh ngồi ngoài trận giao hữu với Wolfsburg do chấn thương đầu gối nhẹ. "Baleba đã tập luyện hôm nay, hôm qua rồi", HLV Fabian Hurzeler của Brighton nói, "Vì vậy, chúng tôi không muốn mạo hiểm, nhưng anh ấy sẽ trở lại."

Trong khi đó, Manchester United đang rất muốn chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9, bất chấp HLV Ruben Amorim có rất nhiều ngôi sao ở vị trí này như Manuel Ugarte, Casemiro và Kobbie Mainoo.