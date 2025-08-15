MU được yêu cầu hành động ngay lập tức để đảm bảo vào Top 5 Premier League 15/08/2025 07:29

MU được yêu cầu hành động ngay lập tức để đảm bảo vào Top 5 Premier League, sau khi Man City tiến gần đến thủ môn Donnarumma. MU được thông báo rằng việc ký hợp đồng với thủ môn Emiliano Martinez từ Aston Villa là đủ để đảm bảo một vị trí trong top năm Premier League và một suất tham dự Champions League mùa tới.

HLV Ruben Amorim đã nỗ lực cải tổ đội hình MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này sau mùa giải đầu tiên thi đấu mờ nhạt tại Ngoại hạng Anh.

Sức mạnh hàng công của MU đã được cải thiện đáng kể với việc chiêu mộ Matheus Cunha , Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Ngôi sao Carlos Baleba của Brighton cũng nằm trong tầm ngắm của MU khi họ muốn bổ sung lực lượng cho hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, Amorim vẫn đang phải đối mặt với một bài toán khó ở vị trí thủ môn khi ông muốn có sự cạnh tranh cho thủ môn số 1 hiện tại Andre Onana. Thủ môn người Cameroon đã phải ngồi ngoài trong giai đoạn tiền mùa giải của MU do chấn thương gân kheo và đã mắc phải một số sai lầm nghiêm trọng ở mùa giải trước.

MU được yêu cầu hành động ngay lập tức để đảm bảo vào Top 5 Premier League bằng cách mua nhà vô địch World Cup Martinez. ẢNH: EPA

Gianluigi Donnarumma của Paris Saint-Germain được cho là một sự bổ sung tiềm năng cho Old Trafford. Tuy nhiên, tờ báo Pháp L'Equipe đưa tin rằng một thỏa thuận đã đạt được giữa anh và đối thủ cùng thành phố Manchester City, và HLV Pep Guardiola dường như sẽ ngăn cản mọi động thái chuyển nhượng của Donnarumma đến MU, mặc dù Man City đã đưa thủ môn James Trafford trở lại từ Burnley vào mùa hè này.

Cựu thủ môn của MU và Wrexham, Ben Foster, hiện đang thúc giục CLB cũ của mình tập trung lại vào việc chiêu mộ Martinez của Aston Villa. Trước đó, có thông tin MU đã hỏi mượn thủ môn người Argentina nhưng bị Aston Villa từ chối.

Foster cho rằng Martinez có thể là nhân tố quan trọng giúp MU đảm bảo vị trí trong top 5 mùa giải này, qua đó có suất tham dự Champions League ở mùa giải tiếp theo.

Phát biểu trên podcast Fozcast của mình, Ben Foster nói: "MU có cơ hội tốt hơn để làm điều đó trong năm nay. Tôi rất thích kỳ chuyển nhượng của MU. Tôi nghĩ chính điều này đã đưa họ từ một mùa giải đáng thất vọng ở giữa bảng xếp hạng lên vị trí thực sự có thể cạnh tranh với Newcastle và Aston Villa.

Tôi nghĩ rằng nếu MU khởi đầu tốt, họ có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm. Nếu họ có thêm một thủ môn nữa, và nếu Emi Martinez ký hợp đồng với MU, họ có thể kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm".

Martinez đã khiến người hâm mộ Aston Villa lo ngại rằng anh sắp rời CLB sau màn chia tay đầy cảm xúc vào cuối mùa giải trước. Khi rời sân sau trận đấu trên sân nhà cuối cùng của mùa giải, Martinez đã rưng rưng nước mắt vẫy tay chào người hâm mộ trước khi rời sân.

Aston Villa được cho là đã thông báo với MU rằng họ sẽ cần một lời đề nghị đặc biệt trị giá khoảng 40 triệu bảng Anh để có được thủ môn Martinez. Tháng trước, tờ The Athletic (Anh) đưa tin, MU sẽ không tiếp tục theo đuổi Martinez do mức giá yêu cầu và lương quá cao.

Trong khi đó, cựu hậu vệ Arsenal Philippe Senderos cho rằng Manchester United nên cân nhắc ký hợp đồng với thủ môn Yann Sommer của Inter Milan.

"Tôi nghĩ Yann Sommer là một cầu thủ rất, rất giàu kinh nghiệm và có sự điềm tĩnh," Senderos nói với BoyleSports, "Anh ấy giúp hàng phòng ngự tốt hơn nhờ sự điềm tĩnh.

Tôi không thể thực sự đánh giá Andre Onana trong tình huống này, nhưng nếu Manchester United nhắm đến Yann Sommer, tôi thực sự tin rằng anh ấy sẽ mang lại kinh nghiệm vô giá.

Vấn đề nằm ở con người Sommer, cách anh ấy thể hiện trên sân cỏ. Sommer là một người có cá tính tuyệt vời và những gì anh ấy mang lại cho hàng phòng ngự thật đáng kinh ngạc. Chúng ta đã thấy điều đó ở Inter Milan và Bayern Munich năm ngoái".