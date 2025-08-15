MU đàm phán hoàn tất chuyển nhượng một tiền vệ 15/08/2025 12:50

(PLO)- MU đàm phán hoàn tất chuyển nhượng một tiền vệ, sau khi đưa ra quyết định về việc trao đổi người trong thương vụ mua Carlos Baleba.

MU đã nói rõ với Brighton rằng Toby Collyer không có mặt trong bất kỳ thỏa thuận trao đổi Carlos Baleba nào. Bây giờ, MU đàm phán hoàn tất chuyển nhượng một tiền vệ khi Collyer sẵn sàng đến West Brom theo dạng cho mượn.

Manchester United sắp chấp thuận cho Toby Collyer ra đi theo dạng cho mượn. Tiền vệ này sẽ tạm thời gia nhập West Brom sau khi Brighton được thông báo rằng Collyer sẽ không được sử dụng trong bất kỳ thỏa thuận nào trong vụ chuyển nhượng Carlos Baleba. Điều này cho thấy MU đánh giá Collyer rất cao và không muốn mất tài năng trẻ này.

Quỷ Đỏ đã công khai sự quan tâm đến tiền vệ người Cameroon Baleba, nhưng The Seagulls muốn nhận mức phí chuyển nhượng lên đến 100 triệu bảng Anh mới chấp thuận cho Baleba ra đi. MU khó có thể đáp ứng mức giá đó. Vì thế, có thông tin cho rằng MU có thể sử dụng Collyer để giảm chi phí mua Baleba, nhưng theo tờ Manchester Evening News (Anh), Collyer sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong việc MU mua Baleba.

Thay vào đó, cầu thủ 21 tuổi Collyer sẽ gia nhập West Brom với mục tiêu hỗ trợ đội bóng đang đá ở Championship này và phát triển bản thân, theo tờ Athletic (Anh). Những cầu thủ như Harvey Barnes trước đây đã thể hiện rất xuất sắc sau thời gian được MU cho mượn tại West Brom.

MU đàm phán hoàn tất chuyển nhượng một tiền vệ khi Collyer ra đi dưới dạng cho mượn. ẢNH: EPA

Một số CLB hạng hai ở Anh rất muốn có Collyer nhưng West Brom, nơi Ryan Mason hiện là HLV, dường như đã giành chiến thắng trong cuộc đua, điều này đã dập tắt hy vọng của Brighton trong việc ký hợp đồng lại với tiền vệ Collyer.

Collyer đã tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Mỹ và thừa nhận anh sẵn sàng thảo luận với ban lãnh đạo CLB về giải pháp tốt nhất cho tất cả các bên. "Tôi sẽ ngồi lại với HLV và các cấp trên để xem giải pháp nào là tốt nhất. Cách tốt nhất để tôi phát triển, dù là ở lại đây hay được cho mượn", Toby Collyer nói.

Collyer đã trưởng thành vượt bậc tại Brighton trước khi rời đi vào năm 2022 để gia nhập MU. Toby Collyer được coi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong độ tuổi của mình và MU đã chớp lấy cơ hội để chiêu mộ anh.

Collyer sinh ra ở Worthing, chỉ cách Brighton 10 dặm, và được định sẵn sẽ có một suất đá chính ở đội một của Brighton cho đến khi anh ra đi. Hệ thống chiến thuật của HLV Ruben Amorim ở Manchester United chỉ cho phép hai tiền vệ thi đấu và một trong số đó là đội trưởng và cũng là linh hồn của đội - Bruno Fernandes.

Tiền vệ trung tâm Toby Collyer đã có 19 lần ra sân cho đội một MU mùa trước. Đóng góp đáng nhớ nhất của Collyer cho MU là trong trận đấu với Fulham hồi tháng 1 khi anh phá bóng ngay trên vạch vôi, góp công mang về chiến thắng 1-0 cho "quỷ đỏ".