Bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Sancho của MU

(PLO)- Bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Sancho của MU đến vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè khi có nhiều CLB quan tâm đến anh.

MU đã nhận được lời đề nghị từ Ý để mua Jadon Sancho khi cầu thủ chạy cánh này tiếp tục tập luyện riêng với đội một của HLV Ruben Amorim và đang tìm kiếm một lối thoát. Và bây giờ, bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Sancho của MU đã đến.

Manchester United cuối cùng có thể đã tìm được lối thoát khỏi Old Trafford cho Jadon Sancho, nhưng cái giá phải trả sẽ rất đắt. Đội bóng giàu truyền thống của Serie A AS Roma đã đưa ra lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng Anh mua Sancho, một con số thấp hơn hơn 50 triệu bảng Anh so với số tiền Manchester United đã trả cho cầu thủ chạy cánh này vào năm 2021.

Bốn năm gắn bó với MU, Sancho đã không gặt hái được thành công như nhiều người mong đợi. Mâu thuẫn với Erik ten Hag ở mùa giải 2023 - 2024 đã khiến Sancho trở lại Borussia Dortmund theo dạng cho mượn, trước khi chuyển đến Chelsea mùa giải trước.

Chelsea có nghĩa vụ phải ký hợp đồng chính thức với Sancho nhưng đã quyết định trả 5 triệu bảng Anh tiền phạt cho MU thay vì mua đứt Sancho với giá 25 triệu bảng Anh. Sancho không có tên trong đội hình một của HLV Ruben Amorim mùa hè này và đã tập luyện riêng trong khi cố gắng đàm phán chuyển đến một CLB mới.

Bước ngoặt trong vụ chuyển nhượng Sancho của MU đã đến. ẢNH: EPA

Juventus đã được đồn đoán sẽ chiêu mộ cầu thủ 25 tuổi này, người chỉ còn một năm hợp đồng với MU. Tuy nhiên, đội bóng thành Turin vẫn chưa chính thức chốt thương vụ, khi một lãnh đạo người Ý cho rằng cần phải bán cầu thủ để đảm bảo một thỏa thuận.

MU đã buộc phải thừa nhận họ sẽ bán Sancho với giá dưới 25 triệu bảng vào mùa hè này, trong khi AS Roma cũng có thể quan tâm đến một hợp đồng cho mượn. Hợp đồng này sẽ bao gồm các điều khoản mua đứt được kích hoạt vào cuối mùa giải, nhưng lại phức tạp do tình hình hợp đồng của Sancho.

Quỷ Đỏ có tùy chọn gia hạn hợp đồng với Sancho thêm một năm, nhưng mức lương khủng của anh khiến nhiều người nghi ngờ liệu MU có sẵn sàng kích hoạt điều khoản này hay không. Sancho đã sẵn sàng giảm một nửa lương để được chuyển đến Juventus. Sancho muốn gia nhập Juventus hơn vì "bà đầm già thành Turin" có suất dự Champions League, còn AS Roma thì không. Ngoài ra, Besiktas cũng sẵn sàng giúp Sancho tái hợp với HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Sancho là một trong số những cầu thủ mà MU chưa thể thanh lý trong mùa hè này. Cựu cầu thủ trẻ của Manchester City đã bị loại khỏi đội hình chính của MU cùng với Tyrell Malacia, Antony và Alejandro Garnacho vì không còn nằm trong kế hoạch của HLV Amorim.

Trong khi đó, Antony đang chờ đợi việc chuyển nhượng đến Real Betis. Nhưng MU đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Antony phải hành động nhanh hơn, bởi đội bóng La Liga dự định sẽ chờ đến cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ để mượn Antony thêm 1 mùa.

HLV Amorim của MU đã gợi ý rằng các cầu thủ bị ruồng bỏ này vẫn có thể quay lại với kế hoạch của ông. "Một số cầu thủ phải tìm một vị trí mới để có chỗ trong đội. Những cầu thủ khác cho thấy họ muốn một thử thách mới và một đội bóng mới", Amorim nói hồi đầu mùa hè, "Chúng tôi chỉ để những cầu thủ này suy nghĩ và quyết định. Nếu họ đến lúc phải gia nhập đội bóng, họ sẽ gia nhập vì họ là cầu thủ của chúng tôi.

Tôi biết chắc chắn Omar Berrada (CEO của Manchester United) và Jason Wilcox (giám đốc bóng đá) cùng CLB đã có một con số (giá) cho những cầu thủ này. Nếu họ không đạt được con số đó, chắc chắn họ sẽ là cầu thủ của Manchester United. Tôi hiểu các CLB khác có thể đang chờ đến phút chót, nhưng họ có thể tạo ra bất ngờ.

Tôi sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ. Họ có nhiều sự cạnh tranh hơn. Nếu muốn chơi ở World Cup, họ cần phải được thi đấu. Tôi hài lòng với điều đó vì tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nếu họ phải cạnh tranh với nhau để được thi đấu, thì với tôi, điều đó thật hoàn hảo".