Liverpool thắng trận mở màn Premier League 16/08/2025 08:38

(PLO)- Liverpool thắng trận mở màn Premier League mùa giải 2025/26 với tỉ số 4-2 trước Bournemouth, một khởi đầu hoàn hảo cho The Kop.

Bước vào trận đấu, với đội hình có nhiều thay đổi so với mùa giải trước, nhưng Liverpool vẫn duy trì được lối chơi thường thấy. Với nhiều tân binh chất lượng trong đội hình, The Kop đã áp đảo đối thủ.

Tuy nhiên, Bournemouth cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, lối chơi không ngại va chạm và tích cực pressing đã làm khó hàng công của Liverpool.

Liverpool thắng trận mở màn Premier League khá nhọc nhằn trước Bournemouth. Ảnh: EPA

Những nỗ lực tấn công của Liverpool cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 37, từ đường chuyền của Mac Allister, Ekitike xử lý bóng có phần may mắn vượt qua hậu vệ Senesi rồi dứt điểm gọn gàng, tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra nhanh hơn khi Bournemouth đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Đội khách chưa thể làm gì thì Liverpool sớm có bàn thắng nhân đôi cách biệt, phút 49, Gakpo đón bóng trong vòng cấm rồi tung cú cứa lòng quen thuộc, bóng nằm gọn trong lưới của Bournemouth, tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.

Dẫn trước 2 bàn, hàng thủ Liverpool có phần chủ quan, ngay lập tức Bournemouth trừng phạt bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số. Phút 64, từ pha tấn công bên hành lang cánh, Semenyo ập vào dứt điểm cận thành, không cho thủ thành Alisson cơ hội cản phá, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Bournemouth.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ lưới của Liverpool lại rung lên lần 2 ở phút 76. Từ pha phản công nhanh, Semenyo bứt tốc mạnh mẽ, loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Liverpool rồi tung cú sút chính xác, quân bình tỷ số 2-2 cho Bournemouth.

Ghi liên tiếp 2 bàn thắng, tinh thần của Bournemouth lên rất cao, khung thành của Liverpool luôn đặt trong tình trạng báo động. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alisson thì The Kop đã bị ngược dòng.

Chiesa trở thành người hùng của The Kop khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở những phút cuối. Ảnh: EPA

Những phút cuối trận, Liverpool tổ chức tấn công nhưng gặp rất nhiều khó khăn do Bournemouth chủ động lùi sâu phòng ngự để bảo toàn thành quả của mình. Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 thì một lần nữa The Kop thể hiện bản lĩnh của mình khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 88, vừa vào sân thay người, Chiesa tung cú vô-lê chính xác để nâng tỷ số lên 3-2 cho Liverpool. Phút 90+4, Mohamed Salah cũng kịp lên tiếng với bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho Liverpool.

Liverpool có khởi đầu khá thuận lợi trong trận mở màn Premier League mùa giải 2025/26, đa số tân binh của Liverpool đã thể hiện tròn vai của mình.