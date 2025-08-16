Amorim loại bộ đôi của MU khỏi trận đấu với Arsenal 16/08/2025 13:59

MU sẽ đối đầu với Arsenal trong trận mở màn Premier League tại Old Trafford vào lúc 22 giờ 30 ngày mai 17-8, nhưng Quỷ đỏ có thể sẽ không có bốn cầu thủ chủ chốt trong trận đấu này. HLV Ruben Amorim loại bộ đôi của MU khỏi trận đấu với Arsenal.

Theo đó, HLV Ruben Amorim xác nhận Lisandro Martinez và Noussair Mazraoui sẽ vắng mặt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh của Manchester United gặp Arsenal. Quỷ đỏ sẽ chào đón Pháo thủ đến Old Trafford vào Chủ nhật để khởi động mùa giải 2025 - 2026.

Amorim chắc chắn sẽ rất mong muốn có một khởi đầu tích cực sau mùa giải trước thảm họa của MU. Nhưng đội bóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phải đối đầu với đội quân của Mikel Arteta mà thiếu vắng hai hậu vệ chủ chốt.

Trung vệ Martinez sẽ vắng mặt trong trận đấu này do anh đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối dài hạn, trong khi hậu vệ Mazraoui cũng ngồi ngoài vì căng cơ gân kheo. Tuy nhiên, Amorim đã xác nhận cả Andre Onana và Joshua Zirkzee đều có khả năng ra sân, trong khi Benjamin Sesko nhiều khả năng sẽ đá trận ra mắt "quỷ đỏ".

HLV Ruben Amorim loại bộ đôi của MU khỏi trận đấu với Arsenal, đó là Martinez và Mazraoui. ẢNH: EPA

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Ruben Amorim của MU cho biết: "Không, Licha (Lisandro Martinez) và Mazraoui sẽ vắng mặt, họ không thể chơi trận này. Josh (Zirkzee) và Andre (Onana) đang hồi phục và là những lựa chọn khả thi. Chúng ta hãy cùng chờ xem".

Về Sesko, HLV Ruben Amorim nói thêm: “Sesko đã sẵn sàng thi đấu về mặt thể lực… cậu ấy đã sẵn sàng, cậu ấy là một phần quan trọng trong giải đấu của chúng tôi. Cậu ấy rất thông minh, cậu ấy luôn suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chi tiết. Chúng ta hãy chờ xem cậu ấy có được ra sân ngay từ đầu hay không”.

MU sẽ phải đối mặt lịch thi đấu Premier League khó khăn khi phải đối đầu với Arsenal, Manchester City và Chelsea trước tháng 10. Khi được hỏi về mục tiêu của mình cho mùa giải sắp tới, Amorim trả lời: "Thật khó để biết trước. Chúng tôi không thể thay đổi mọi thứ trong bốn tuần, nhưng chúng tôi đang tiến bộ hơn.

Chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ hơn và chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những yêu cầu của trận đấu. Tôi thực sự tự tin hơn, điều đó là rõ ràng. Từng bước một, chúng tôi sẽ trở thành một đội bóng tốt hơn".

"Chúng tôi muốn trở lại giải châu Âu", HLV Ruben Amorim của Manchester United nói thêm, "Chúng tôi phải thực tế với người hâm mộ. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu rất nhiều vì có nhiều đội bóng có thời gian thi đấu cùng nhau lâu hơn chúng tôi. Chúng tôi phải tập trung từng trận một. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Arsenal".

Amorim cũng khẳng định giờ đây anh đã được trang bị tốt hơn để đối mặt với nghịch cảnh tại Old Trafford, sau khi đã rút ra được nhiều bài học từ những khó khăn của câu lạc bộ trong năm qua. Anh nói: "Tôi đã học được rất nhiều điều trong mùa giải trước. Tôi không cần phải tập trung vào tương lai.

"Điều đó không quan trọng và tôi cũng không bận tâm. Tôi cần phải sống từng ngày. Mọi thứ gây ảnh hưởng đến đội bóng, tôi đều loại bỏ, nên tôi chỉ cần chuẩn bị cho đội bóng của mình trước Arsenal."

Sau trận đấu với Arsenal, United sẽ có chuyến làm khách tới Fulham vào cuối tuần tới trước khi đối đầu với Grimsby Town ở vòng 2 Carabao Cup sau lễ bốc thăm tối thứ Tư.