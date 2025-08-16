Arsenal nhận cú hích lớn trước trận đại chiến với MU 16/08/2025 13:49

(PLO)- Arsenal nhận cú hích lớn trước trận đại chiến với MU ở vòng 1 Premier League với bản hợp đồng mới sắp ra mắt.

Các ngôi sao của Arsenal là Leandro Trossard và Martin Zubimendi bị nghi ngờ về khả năng ra sân trong trận mở màn Premier League của Pháo thủ với MU vào Chủ Nhật nhưng HLV Mikel Arteta đã đưa ra thông tin cập nhật vô cùng tích cực. Arsenal nhận cú hích lớn trước trận đại chiến với MU

HLV Mikel Arteta tự tin rằng cả Leandro Trossard và tân binh Martin Zubimendi sẽ có thể ra sân trong trận đấu với Manchester United ở vòng 1 Premier League trên sân khách Old Trafford vào lúc 22 giờ 30 ngày mai 17-8.

Trossard, 30 tuổi, đã bỏ lỡ hai trận giao hữu cuối cùng của Arsenal vì chấn thương cơ, trong khi Zubimendi, 26 tuổi, không xuất hiện trong bất kỳ hình ảnh nào từ buổi họp báo của Arsenal trước thềm mùa giải 2025 - 2026. Tuyển thủ Tây Ban Nha Zubimendi ký hợp đồng với Arsenal nhằm giúp HLV Arteta cải thiện hàng tiền vệ.

Tiền vệ kiến thiết Zubimendi có giá 55,8 triệu bảng Anh từ Real Sociedad, trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai của Pháo thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và đây là tin vui cho những người hâm mộ Arsenal muốn chứng kiến anh thi đấu chính thức lần đầu tiên, sau khi đã thể hiện được phần nào phẩm chất của mình trong giai đoạn tiền mùa giải của Arsenal.

HLV Mikel Arteta của Arsenal nhận cú hích lớn trước trận đại chiến với MU. ẢNH: EPA

"Đúng vậy, Martin Zubimendi đã hòa nhập rất tốt," Arteta trả lời các phóng viên trong buổi họp báo trước trận gặp MU khi được hỏi liệu Zubimendi có thể ra sân hay không, "Như mọi người đều thấy ngay, cậu ấy đã có tác động rất lớn đến đội bóng. Tôi rất vui mừng và cậu ấy sẽ kịp bình phục".

Trossard, người được đồn đoán sẽ ra đi vào mùa hè này, dự kiến sẽ cùng Zubimendi góp mặt trong đội hình ra sân của Arsenal. "Vâng, tôi nghĩ Trossard đã khỏe hơn nhiều", Arteta nói thêm, "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ có thể tập luyện trở lại vào ngày mai (hôm nay, thứ Bảy) và nếu vậy, cậu ấy sẽ hoàn toàn khỏe mạnh".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha của Pháo thủ sẽ phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn khi lựa chọn đội hình xuất phát trong trận đấu với MU. Điều đáng chú ý nhất là ai sẽ được chọn ở vị trí tiền đạo?

Viktor Gyokeres đã gia nhập Arsenal với một thỏa thuận có thể lên tới 63,7 triệu bảng Anh từ Sporting, nhưng Kai Havertz đã trở lại sau khi vắng mặt gần hết nửa sau mùa giải trước vì chấn thương. Khi được hỏi liệu có phải Gyokeres và Havertz sẽ cạnh tranh vị trí số 9 hay không, Arteta trả lời: "Luôn luôn tốt đẹp. Tôi chơi với 11 cầu thủ, sẽ có một số cầu thủ dự bị được sử dụng, một số khác không được sử dụng, một số cầu thủ chúng tôi sẽ phải để trên khán đài.

Đó là cấp độ tiếp theo mà chúng tôi sẽ phải đối mặt, điều mà có lẽ chúng tôi chưa từng đối mặt trước đây. Tôi nghe rất nhiều rằng mỗi vị trí có hai cầu thủ, còn chúng tôi có ba và bốn cầu thủ vì có những cầu thủ có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau.

Vấn đề là phải giành được quyền thi đấu, được cạnh tranh và khi không có cơ hội làm điều đó, phải hợp tác đúng cách với bất kỳ đồng đội nào để nâng cao trình độ. Điều này sẽ xảy ra với tất cả các cầu thủ vì mùa giải sẽ rất căng thẳng nên tuần đầu tiên sẽ có đôi chút khác biệt. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu thi đấu ba trận một tuần, mọi thứ sẽ diễn ra một cách thực sự tự nhiên".