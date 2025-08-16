3 câu hỏi quan trọng về việc MU mua Baleba đã có lời giải 16/08/2025 13:39

(PLO)- MU đưa ra quyết định chuyển nhượng cuối cùng khi 3 câu hỏi quan trọng về việc MU mua Baleba đã có lời giải.

HLV Brighton Fabian Hurzeler đã nói về tương lai của Carlos Baleba, mục tiêu chuyển nhượng của MU, trong cuộc họp báo trước trận đấu mở màn Premier League và tự tin sẽ giữ chân ngôi sao của mình ở lại CLB. Bây giờ, 3 câu hỏi quan trọng về việc MU mua Baleba đã có lời giải.

HLV trưởng Brighton, Fabian Hurzeler, đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về sự quan tâm của Manchester United dành cho Carlos Baleba. Tuy nhiên, ông vẫn tin tưởng cầu thủ trẻ 21 tuổi người Cameroon được định giá 100 triệu bảng Anh này sẽ ở lại Brighton thêm 1 mùa giải nữa.

MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh để tăng cường hàng công cho HLV Ruben Amorim với những cái tên như Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo. Bây giờ, "Quỷ đỏ" rất muốn củng cố hàng tiền vệ và một số ngôi sao của MU được cho là đã liên hệ với Baleba để thuyết phục anh chuyển đến Old Trafford.

Ngôi sao trẻ người Cameroon của Brighton là mục tiêu hàng đầu của MU. Có thông tin cho rằng MU đã liên hệ để dò hỏi thông tin về Baleba vào tuần trước và MU vẫn đang cân nhắc các phương án thay thế. Trong buổi họp báo trước trận mở màn mùa giải Premier League của Brighton gặp Fulham vào lúc 21 giờ đêm nay 16-8, HLV Fabian Hurzeler của Brighton đã nhận được nhiều câu hỏi về Baleba, và chiến lược gia người Đức rất tự tin giữ Baleba ở lại Brighton.

Hiện tại, người ta tin rằng MU đã quyết định hoãn việc chiêu mộ cầu thủ 21 tuổi Baleba, do mức giá của anh hiện lên tới hơn 100 triệu bảng Anh. Sự quan tâm của MU dành cho Baleba sẽ trở lại vào mùa hè năm sau. Mặc dù còn hy vọng chốt thương vụ Baleba vào mùa hè này, nhưng các nhân vật cấp cao tại MU cho rằng một thỏa thuận trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1-9 là điều khó xảy ra.

3 câu hỏi quan trọng về việc MU mua Baleba đã có lời giải. ẢNH: EPA

Baleba còn hợp đồng với Brighton đến năm 2028 nên CLB này không chịu bất kỳ áp lực nào phải bán. Với việc Moises Caicedo chuyển đến Chelsea hai năm trước, lập kỷ lục chuyển nhượng Anh lúc bấy giờ là 115 triệu bảng Anh trong hoàn cảnh tương tự, The Seagulls tin rằng Baleba cũng có mức giá tương tự, theo tờ Manchester Evening News (Anh).

Tuy nhiên, theo quan điểm của HLV Hurzeler, bất kỳ động thái tiềm năng nào liên quan đến Baleba chắc chắn sẽ phải chờ đến khi mùa giải Ngoại hạng Anh hiện tại kết thúc. Dưới đây là những gì HLV Hurzeler của Brighton tiết lộ về mục tiêu của MU khi ba câu hỏi quan trọng được giải đáp trong buổi họp báo.

Ông tự tin đến mức nào rằng Carlos Baleba sẽ là cầu thủ của Brighton khi kỳ chuyển nhượng kết thúc? HLV Hurzeler của Brighton: "Rất, rất, rất tự tin rằng Baleba sẽ không rời đi. Đúng vậy. Đây chỉ là niềm tin của tôi thôi."

Carlos Baleba đã giải quyết tương lai của mình như thế nào? HLV Hurzeler: "Tôi không thấy Baleba có thay đổi gì cả. Baleba chỉ thay đổi kiểu tóc, nên tôi nghĩ đó là thay đổi duy nhất anh ấy thực hiện trong hai tuần qua! Nhưng nhìn chung, anh ấy có vẻ đang ở trạng thái rất tốt.

Baleba đang tận hưởng cuộc sống cùng các đồng đội. Anh ấy thích thú khi được là cầu thủ của Brighton. Anh ấy rất biết ơn vì đã có những tiến bộ trong mùa giải vừa qua. Vì vậy, tôi không thấy có thay đổi lớn nào cả".

Liệu Carlos Baleba có thể ra sân trong trận đấu với Fulham không? HLV Hurzeler: "Baleba là một lựa chọn để ra sân ngay từ đầu, đúng vậy. Giờ tôi chỉ cần nhắc đến hai cái tên (bị chấn thương). Đây là một thay đổi lớn so với mùa giải trước. Vì vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y tế và các chuyên gia vật lý trị liệu của tôi.

Họ đã làm rất tốt trong suốt mùa hè, vì vậy những cầu thủ không có mặt là Adam Webster và Solly March, họ là những cầu thủ lâu năm. Tôi không biết lịch trình trở lại cụ thể của họ nhưng tất cả các cầu thủ khác đều có thể thi đấu. Vì vậy, đây là một thay đổi lớn và tích cực, và hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục như thế này".