MU hối hận vì sai lầm trong vụ chuyển nhượng Wharton với giá 22 triệu bảng 16/08/2025 14:22

(PLO)- MU hối hận vì sai lầm trong vụ chuyển nhượng Wharton với giá 22 triệu bảng Anh, giữa lúc bà của tuyển thủ Anh này từng lo lắng việc cháu trai chuyển đến London chơi bóng.

Ruben Amorim được cho là đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ Adam Wharton của Crystal Palace, người đã chứng kiến giá trị của mình tăng vọt kể từ khi chuyển đến từ Blackburn Rovers vào năm 2024. MU hối hận vì sai lầm trong vụ chuyển nhượng Wharton với giá 22 triệu bảng Anh.

Adam Wharton lẽ ra đã có thể giúp ông bà bớt lo lắng hơn nhiều nếu ký hợp đồng với Manchester United vào năm 2024, nhưng cuối cùng anh đã chọn 1 đội bóng ở London là Crystal Palace. 18 tháng sau, Crystal Palace giờ đây đã có 1 viên ngọc quý và có thể đòi hỏi một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ cho Wharton nhờ màn trình diễn ấn tượng của anh ở CLB.

Sự nghiệp của Wharton thăng tiến vượt bậc kể từ những ngày còn ở Ewood Park, nơi anh ra sân 44 lần và ghi bốn bàn thắng từ hàng tiền vệ. Năm ngoái, có thông tin cho rằng các tuyển trạch viên của MU nằm trong số những người theo dõi cầu thủ 21 tuổi đầy triển vọng này.

Bất chấp sự quan tâm từ MU, Arsenal và Tottenham Hotspur, Crystal Palace mới là đội giành được chữ ký của cầu thủ trẻ Wharton với mức giá lên tới 22 triệu bảng Anh. Với 36 lần ra sân tại Premier League - chưa kể đến những chức vô địch tại FA Cup và Community Shield - Wharton đã gây được sự chú ý ở cả cấp độ CLB lẫn quốc tế. Tiền vệ tài năng này cũng được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự Euro 2024, chỉ vài ngày sau khi ra mắt Tam Sư vào tháng 6.

Tất cả những điều đó kết hợp lại khiến Wharton trở thành một tài sản cực kỳ giá trị đối với Crystal Palace, với một số người hâm mộ đánh giá anh là một cầu thủ trị giá 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng Crystal Palace định giá Wharton khiêm tốn hơn một chút, chỉ 60 triệu bảng Anh, nhưng đây vẫn là một mức giá cao hơn đáng kể so với mức giá mà MU có thể đã chi ra để chiêu mộ Wharton vào năm 2024.

Việc chuyển lên phía bắc cũng là một lựa chọn cho cuộc sống gia đình của Wharton. Năm ngoái cha của Wharton đã tiết lộ rằng bà của Wharton "lo lắng phát ốm" về việc Wharton chuyển đến London để chơi cho Crystal Palace. Nhưng cha của Wharton là John, khẳng định rằng ông không hề hối hận về quyết định này.

Ngôi sao người Anh Wharton là một trong hai cầu thủ mà HLV Ruben Amorim đang cân nhắc bổ sung vào hàng tiền vệ của MU mùa hè này, trong đó Carlos Baleba là lựa chọn khả thi hơn. Tuy nhiên, MU có thể đã lặp lại sai lầm với ngôi sao của Brighton, khi Baleba được rao bán với giá chỉ 23 triệu bảng Anh vào năm 2023.

Khi còn chơi cho Lille, cầu thủ 21 tuổi Baleba đã lọt vào mắt xanh của MU, nhưng Brighton đã nhanh chóng chiêu mộ Baleba với một bản hợp đồng 5 năm. Hiện tại, Brighton định giá Baleba ở mức hơn 100 triệu bảng Anh, nghĩa là MU sẽ phải chi thêm 81 triệu bảng nếu họ quyết định chiêu mộ tiền vệ người Cameroon.

Với Wharton là một lựa chọn khác khả thi hơn, người hâm mộ MU có thể hy vọng thương vụ chuyển nhượng này sẽ bớt phức tạp hơn một chút; nhưng thực tế không phải vậy. Việc bán tiền vệ người Anh Wharton có thể hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng Crystal Palace giữ chân các cầu thủ ngôi sao khác trong đội hình, cụ thể là Marc Guehi và Eberechi Eze.

Liverpool đã thể hiện sự quan tâm nghiêm túc trong việc chiêu mộ Guehi, với lời đề nghị có thể lên tới 35 triệu bảng Anh. Mặc dù Crystal Palace không có ý định để hậu vệ ngôi sao của mình ra đi, nhưng hợp đồng của cầu thủ 25 tuổi này sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Và Guehi dường như hài lòng với việc chấm dứt hợp đồng hiện tại.

Eze cũng đang thu hút sự chú ý tương tự trong mùa hè này, khi cả hai CLB phía bắc London đều muốn có được sự phục vụ của tiền vệ tài năng này. Arsenal và Tottenham đang lên kế hoạch kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 68 triệu bảng của tuyển thủ Anh, sẽ hết hạn vào cuối tuần này.

Khả năng Wharton ra đi hoàn toàn phụ thuộc vào việc một hoặc cả hai đồng đội của anh có tìm kiếm thử thách mới ở nơi khác hay không. Với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều đã sẵn sàng cho trận mở màn Premier League của MU gặp Pháo thủ vào Chủ nhật, Amorim rất háo hức được hiện thực hóa tầm nhìn của mình tại Old Trafford.

Nói về "cơn đau đầu khi lựa chọn" đội hình trước trận đấu mở màn của Premier League vào đầu tuần này, HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ với kênh MUTV: "Điều đó là một điều tốt, không giống như mùa giải trước khi chúng tôi phải vật lộn để đưa 11 cầu thủ vào sân.

Đây là điều bình thường nên tôi cần phải suy nghĩ và các cầu thủ cần phải chiến đấu trong tuần để có thể thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi có một ý tưởng nhưng họ sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi trong tuần.

Sẽ rất khó khăn vì chúng tôi cố gắng sắp xếp một tuần tập luyện trọn vẹn, vì vậy chúng tôi sẽ có hai buổi tập thực sự mạnh mẽ để luyện tập. Sau đó chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút, dành hai ngày để thực sự suy nghĩ về chiến lược cho trận đấu và chúng tôi sẽ sẵn sàng".