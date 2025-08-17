Amorim vạch ra mục tiêu số 1 của MU mùa này 17/08/2025 11:12

MU muốn khởi động mùa giải Premier League 2025-26 bằng cách biến "Nhà hát của những cơn ác mộng" mùa trước trở lại "Nhà hát của những giấc mơ" - điều mà HLV Ruben Amorim tin rằng là phải làm trong mùa giải này. Amorim vạch ra mục tiêu số 1 của MU mùa này.

Ruben Amorim tin rằng con đường trở lại đỉnh cao của Manchester United phải được mở đường bằng những chiến thắng tại Old Trafford. Nhà hát của những giấc mơ đã trở thành Nhà hát của những cơn ác mộng mùa trước, khi "quỷ đỏ" thua chín trong số 19 trận sân nhà tại Premier League, để thủng lưới 28 bàn và chỉ ghi được 23 bàn.

Amorim biết rằng đội của ông phải biến sân vận động Old Trafford thành một pháo đài nếu họ muốn một lần nữa thách thức vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ rằng việc MU chi 210 triệu bảng Anh để xây dựng một hàng công bao gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo xuất phát từ mong muốn mang lại sự phấn khích cho Old Trafford.

HLV Ruben Amorim của MU nói: “Chúng tôi phải biến (Old Trafford) thành một nơi thú vị cho người hâm mộ. Điều đó thực sự quan trọng. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng một trận đấu với Arsenal, một đội bóng rất mạnh. Mọi người trong khán phòng này đều nghĩ Arsenal sẽ thắng. Tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ có mặt ở đó vào Chủ nhật để thay đổi mọi thứ.

Đó không phải là vấn đề tâm lý - nhưng không chỉ các cầu thủ, mà còn cả người hâm mộ nữa. Trong trận giao hữu với Fiorentina, bạn có thể cảm nhận được điều đó. Người hâm mộ đã hơi lo lắng. Cảm giác này, bạn không thể thay đổi chỉ trong một ngày hay một trận đấu.

Đó là cảm giác mà chúng ta phải chiến đấu. Tất cả mọi người cùng nhau - cầu thủ, HLV và người hâm mộ. Cùng nhau, chúng ta sẽ thay đổi mọi thứ. Nếu bạn muốn giành chiến thắng và trở thành một đội bóng mạnh, thì đặc biệt là trên sân nhà, bạn phải giành chiến thắng trong các trận đấu".

Amorim vạch ra mục tiêu số 1 của MU mùa này. ẢNH: EPA

MU đã trải qua mùa giải tệ nhất trong 51 năm qua tại giải đấu hàng đầu nước Anh, khi Amorim không thể ngăn chặn đà trượt dốc sau khi thay thế Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái. Sesko đã được chiêu mộ từ RB Leipzig với giá 73,6 triệu bảng - và sự xuất hiện của cầu thủ 22 tuổi người Slovakia này có thể sẽ báo hiệu sự ra đi của Rasmus Hojlund.

Mbeumo đến từ Brentford với giá 71 triệu bảng sau khi MU khởi đầu mùa hè bằng việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng của Cunha tại Wolves. Amorim tin rằng bộ ba tuyệt vời của ông có thể tạo nên điều kỳ diệu để giành chiến thắng ngay cả khi đội bóng của ông bị đánh giá thấp hơn đối thủ.

Amorim nói: “Tôi biết rằng đôi lúc chúng tôi sẽ gặp khó khăn vì đây là trận đấu với Arsenal. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn và tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể giúp thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Điều đó giúp bạn tự tin hơn. Chúng tôi có nhiều lựa chọn hơn.

Nếu mọi thứ không diễn ra tốt đẹp, chúng tôi có thể thay đổi. Điều đó giúp tôi tự tin hơn trong mỗi trận đấu. Đó là cảm giác rằng dù chúng tôi có gặp khó khăn trong lối chơi, chúng tôi vẫn có thể ghi bàn. Cunha có thể giữ bóng và làm được điều gì đó. Bryan Mbeumo có thể chạy một mạch và ghi bàn. Những điều này có thể giúp ích cho chúng tôi rất nhiều".

Amorim cảm thấy ông đã có thể đặt dấu ấn của mình lên đội hình MU, với những người ảnh hưởng tiêu cực trong phòng thay đồ như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony và Alejandro Garnacho hoặc bị loại khỏi CLB hoặc bị loại khỏi đội hình một. Tuy nhiên, ông khẳng định mức độ kỳ vọng vẫn không thay đổi.

Amorim nói thêm: “Ngay từ đầu, đội bóng đã là trách nhiệm của tôi và tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi luôn chịu áp lực phải thể hiện. Không thể nào ở đây mà không cảm thấy áp lực mỗi ngày. Tôi chỉ tự tin hơn rằng chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mùa giải.

Chúng tôi đã chuẩn bị tốt trước mùa giải. Giờ mới bắt đầu, chúng tôi sẽ gặp khó khăn, nhưng dù Chủ nhật có ra sao, chúng tôi sẽ tiến bộ trong suốt mùa giải. Chúng tôi đã chuẩn bị để giành chiến thắng trước Arsenal và đó là điều duy nhất quan trọng".