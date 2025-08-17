Amorim cảnh báo Onana 17/08/2025 10:51

HLV của Manchester United, Ruben Amorim, biết rằng đội của ông phải cải thiện nhiều trong mùa giải này sau chiến dịch ảm đạm của mùa giải trước và một người có thể đã ra đi vào mùa hè nhưng vẫn ở lại là Andre Onana. Bây giờ, Amorim cảnh báo Onana trước trận đấu đầu tiên ở Premier League.

Andre Onana đã được Ruben Amorim cảnh báo rằng vị trí số 1 của anh tại Manchester United đang bị đe dọa. Onana đã có một mùa giải thảm họa tại Old Trafford sau khi chuyển đến từ Inter Milan với giá 47,2 triệu bảng vào mùa hè năm 2023, và Quỷ đỏ đã có thể bán tuyển thủ Cameroon nếu họ tìm được người mua với giá 35 triệu bảng Anh.

MU đã buộc phải tạm gác việc tìm kiếm một thủ môn mới - và Onana, 29 tuổi, có thể sẽ bắt chính trong trận mở màn Premier League gặp Arsenal trên sân nhà Old Trafford vào lúc 22 giờ 30 đêm nay 17-8 sau khi bình phục chấn thương gân kheo.

Amorim cảnh báo Onana trước trận MU gặp Arsenal. ẢNH: EPA

Tuy nhiên, HLV của MU Ruben Amorim cảnh báo Onana trước trận đấu khi cho biết: "Andre Onana cũng giống như những cầu thủ khác. Tất cả đều phải giành lấy vị trí của mình, vì vậy tôi sẽ không nói liệu có thủ môn nào là số 1 hay không. Cậu ấy đã sẵn sàng ra sân, vì vậy hãy chờ xem. Với tư cách là HLV, tôi và các cầu thủ có thể làm tốt hơn năm ngoái và tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó".

Onana đã để thủng lưới tới 148 bàn trong hai mùa giải khoác áo MU. Trong 72 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, Onana đã bị đối phương đánh bại 102 lần. Amorim từng hy vọng ban lãnh đạo MU sẽ chấp thuận việc chiêu mộ một thủ môn mới vào mùa hè này sau khi loại Onana khỏi đội hình trong một giai đoạn khó khăn hồi tháng Tư, đỉnh điểm là màn trình diễn thảm họa tại trận hòa Lyon ở Europa League.

Nhưng lãnh đạo MU quyết định rằng các vị trí khác trong đội của Amorim cần được cải thiện trước và MU đã chi khoảng 200 triệu bảng Anh cho các tiền đạo Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbuemo. Thủ môn quốc tế người Thổ Nhĩ Kỳ Altay Bayindir cũng không gây được ấn tượng, khiến United phải gia hạn hợp đồng thêm một năm với cựu binh 39 tuổi Tom Heaton.