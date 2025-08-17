Trọng tài bắt chính trận đại chiến MU gặp Arsenal gây tranh cãi 17/08/2025 07:31

(PLO)- Trọng tài bắt chính trận đại chiến MU gặp Arsenal trong trận mở màn Premier League bị chỉ trích, nhưng đó có thể là tin vui cho đội chủ sân Old Trafford

MU sẽ tiếp đón Arsenal vào lúc 22 giờ 30 hôm nay 17-8 trên sân nhà Old Trafford trong trận cầu tâm điểm vòng 1 Premier League. Trận đấu sẽ được giám sát bởi một trọng tài có kinh nghiệm điều hành. Nhưng trọng tài bắt chính trận đại chiến MU gặp Arsenal gây tranh cãi.

Trọng tài kỳ cựu Simon Hooper của Premier League sẽ bắt chính trận đấu giữa Manchester United và Arsenal tại Old Trafford. "Quỷ đỏ" chuẩn bị chào đón Pháo thủ khi họ khởi đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh mới bằng một thử thách rất khó khăn.

MU đã có một mùa hè thành công cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chào đón bốn tân binh và duy trì chuỗi trận bất bại trong giai đoạn tiền mùa giải. Nhờ đó, tinh thần lạc quan đang lan tỏa khắp Old Trafford khi Ruben Amorim bước vào mùa giải trọn vẹn đầu tiên trên cương vị HLV trưởng.

Để chuẩn bị cho trận đấu tâm điểm ở vòng 1, Ban tổ chức Premier League đã xác nhận trọng tài kỳ cựu Simon Hooper sẽ điều khiển chính trận đấu. Và Hooper cũng như bất kỳ trọng tài nào khác, sẽ rất mong muốn tránh sự cố nghiêm trọng tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Simon Hooper - Trọng tài bắt chính trận đại chiến MU gặp Arsenal gây tranh cãi. ẢNH: EPA

Simon Hooper đã điều khiển chín trận đấu của MU trong suốt sự nghiệp, trận gần đây nhất là trận thua 0-2 của Quỷ đỏ trước Newcastle tại Old Trafford vào tháng 12 năm ngoái. Theo tờ Manchester Evening News (Anh), đây là trận đấu duy nhất ông cầm còi cho MU mùa giải trước.

Vị trọng tài 43 tuổi này đã điều khiển hơn 120 trận đấu tại giải đấu hàng đầu nước Anh trong suốt sự nghiệp. Tuy nhiên, Simon Hooper lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi MU đánh bại Wolves 1-0 tại Old Trafford vào tuần mở màn mùa giải 2023 - 2024.

Chính Hooper đã quyết định không cho Wolves hưởng quả phạt đền vào những phút cuối trận đấu. Mọi ánh mắt đổ dồn về Hooper khi thủ môn mới ra mắt của MU, Andre Onana va chạm với tiền đạo Sasa Kalajdzic trong lúc cố gắng chặn đường chuyền.

Nhưng thủ môn quốc tế người Cameroon chọn sai thời điểm chặn bóng và va chạm với tiền đạo của Wolves trong vòng cấm. Hậu quả là một làn sóng phẫn nộ lan rộng, trong đó có cả HLV trưởng của Wolves lúc bấy giờ là Gary O'Neil, người tỏ ra tức giận nhất.

Sau trận đấu, HLV O'Neil tiết lộ rằng Wolves đã nhận được lời xin lỗi từ Hiệp hội Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (PGMOL). Tất nhiên, lời xin lỗi này liên quan đến việc trọng tài Hooper không cho Wolves hưởng quả phạt đền, khiến họ bị tước mất cơ hội gỡ hòa trước MU.

Sau đó, ông Simon Hooper đã bị loại khỏi danh sách trọng tài cho các trận đấu vào cuối tuần tiếp theo. Như thể lời xin lỗi không đủ để thừa nhận rằng Hopper đã đưa ra quyết định sai, việc ông bị loại khỏi vòng đấu tiếp theo chỉ khiến Wolves thêm thất vọng.

Bây giờ, Simon Hooper sẽ được hỗ trợ bởi trợ lý Adrian Holmes và Simon Long tại Old Trafford trong trận MU gặp Arsenal trên sân Old Trafford vào hôm nay, với Jarred Gillett là trọng tài thứ tư. Paul Tierney sẽ đảm nhiệm công tác VAR, với sự hỗ trợ của Steven Meredith.

MU đã không thắng bất kỳ trận đấu nào trước Arsenal kể từ tháng 9 năm 2022 tại Premier League, mặc dù "quỷ đỏ" đã loại đội "pháo thủ" khỏi vòng 3 FA Cup mùa trước trên loạt sút luân lưu. Bất chấp những tin đồn liên quan đến việc MU muốn chiêu mộ Gianluigi Donnarumma của PSG, Onana vẫn có thể bắt chính ở Old Trafford vào hôm nay, sau khi anh vắng mặt trong toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải vì chấn thương.