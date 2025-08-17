Amorim tiết lộ lý do vì sao MU mua Sesko mà không phải Gyokeres 17/08/2025 12:30

(PLO)- HLV Ruben Amorim tiết lộ lý do vì sao MU mua Sesko mà không phải Gyokeres giữa lúc 2 tiền đạo này chuẩn bị đối đầu với nhau khi MU gặp Arsenal ở vòng 1 Premier League.

MU sẽ đối đầu với Arsenal trên sân nhà Old Trafford ở vòng 1 Premier League vào lúc 22 giờ 30 đêm nay 17-8, với Benjamin Sesko trở thành trung phong mới của "quỷ đỏ, dù cầu thủ quốc tế người Slovenia trị giá 74 triệu bảng này là mục tiêu hàng đầu của "Pháo thủ" trong 12 tháng qua. Bây giờ, HLV Ruben Amorim tiết lộ lý do vì sao MU mua Sesko mà không phải Gyokeres.

Khi Manchester United tiếp đón Arsenal, Benjamin Sesko hẳn đang tự hỏi điều gì đã xảy ra. Tiền đạo trị giá 74 triệu bảng Anh có thể sẽ ra mắt Quỷ Đỏ - nhưng nếu mọi chuyện khác đi, anh hoàn toàn có thể được xếp vào hàng ngũ ứng cử viên vô địch Premier League trong đội hình của HLV Mikel Arteta.

Sesko cuối cùng đã chuyển đến Ngoại hạng Anh vào đầu tháng này từ RB Leipzig, trở thành tiền đạo đắt giá thứ ba được MU chiêu mộ trong mùa hè này, sau Matheus Cunha (62,5 triệu bảng) và Bryan Mbeumo (71 triệu bảng). Chính hàng công này đang là niềm hy vọng của HLV Ruben Amorim trong mùa giải này.

Nhưng vào đầu mùa hè, cầu thủ 22 tuổi Sesko là mục tiêu số 1 của Arsenal trong danh sách tiền đạo. Tuy nhiên, Pháo thủ cuối cùng đã rút lui, do lo ngại về tổng chi phí phải bỏ ra để đưa Sesko đến Bắc London, khi tính đến phí chuyển nhượng, lương bổng và chi phí đại diện của cầu thủ. Cuối cùng, Arsenal đã chọn Viktor Gyokeres, một cầu thủ mà Amorim rất hiểu rõ, và cũng từng được đồn đoán sẽ chuyển đến MU.

HLV Ruben Amorim tiết lộ lý do vì sao MU mua Sesko mà không phải Gyokeres. ẢNH: EPA

"Viktor Gyokeres ở một đẳng cấp khác biệt", HLV Ruben Amorim của MU trả lời khi được hỏi về cậu học trò cũ người Thụy Điển - người đã ghi 97 bàn sau 102 trận cho Sporting Lisbon trước khi chuyển đến Arsenal với giá 64 triệu bảng Anh - trong buổi họp báo trước trận đấu, "Sporting có đội ngũ tuyển trạch viên rất tốt vì họ sống nhờ những cầu thủ mà họ có thể mua bán để tồn tại. Tôi nghĩ Gyokeres là một cầu thủ rất giỏi. Không có gì ngạc nhiên khi thấy cậu ấy khoác áo một CLB lớn ở Anh".

Dù muốn hay không, kỳ chuyển nhượng mùa hè này và sự hiện diện của Amorim trên cương vị HLV trưởng tại United đồng nghĩa với việc Sesko và Gyokeres sẽ gắn bó mật thiết với nhau trong suốt thời gian họ ở Ngoại hạng Anh.

Trong những tháng và thậm chí là những năm tới, người hâm mộ và các chuyên gia gần như chắc chắn sẽ đặt câu hỏi ai là người chiến thắng và ai là kẻ thua cuộc trong các thương vụ của họ: Quyết định không ký hợp đồng với Sesko và theo đuổi Gyokeres của Arsenal có đúng không? Liệu MU có nên ký hợp đồng với cầu thủ mà HLV của họ hiểu rõ (Gyokeres), thay vì trả nhiều tiền hơn cho tiềm năng của Sesko không?

Về phần mình, Amorim không hề lo lắng về cầu thủ số 30 mới của mình (Sesko). Sự thật là đội ngũ tuyển trạch của MU đã nhắm đến Sesko - có thông tin cho rằng Gyokeres đã thất vọng vì Amorim không gọi điện cho anh - bởi vì MU thấy Sesko là một cầu thủ có tiềm năng phát triển cao hơn. Và đó là điều mà Amorim, chỉ trong vòng một tuần, đã rất ấn tượng.

“Tôi nghĩ Sesko có tiềm năng lớn trong mọi việc", HLV Ruben Amorim nói, “Cậu ấy có thể chơi nhiều kiểu bóng đá khác nhau. Cậu ấy sẽ cảm thấy Ngoại hạng Anh thực sự khốc liệt, cậu ấy sẽ phải học hỏi, nhưng cậu ấy có tiềm năng rất lớn và tôi có thể thấy Sesko sẽ là tiền đạo của Manchester United trong nhiều năm nữa.

Đó là lý do tại sao chúng tôi chi nhiều tiền đến vậy - để có một tiền đạo sẽ có lịch sử lâu dài tại CLB. Sesko luôn nghĩ về bóng đá. Cậu ấy thực sự bị ám ảnh bởi điều đó, và đó là điều tốt vì bạn không phải bận tâm đến khía cạnh đó với chàng trai trẻ đó".

Amorim đã cảm thấy thất vọng với cả Marcus Rashford và Alejandro Garnacho kể từ khi ông đến Anh - cuối cùng ông loại bỏ cả hai. Bây giờ, Amorim muốn Sesko tận hưởng công việc của mình nhiều hơn.

“Tôi không cần phải nói với Sesko rằng, "Đây là Manchester United, áp lực rất lớn, cậu phải thể hiện tốt, phải sẵn sàng cho thể lực, chúng ta phải sẵn sàng cho mọi trận đấu, kiểu như sống còn ấy". Với cậu ấy, tôi không lo lắng như vậy. Tôi thì ngược lại, cậu ấy cần phải tận hưởng bản thân một chút! Sesko đang lắng nghe và muốn trình diễn, điều đó thực sự tốt".