Bruno Fernandes tiết lộ lý do xúc động về việc không chia tay MU 17/08/2025 11:59

(PLO)- Đội trưởng Bruno Fernandes tiết lộ lý do xúc động về việc không chia tay MU - "Tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình ở đây".

Đội trưởng MU Bruno Fernandes đã tiết lộ về lời đề nghị hợp đồng khổng lồ mà anh nhận được từ câu lạc bộ Al Hilal của Saudi Arabia vào cuối mùa giải trước và lý do tại sao anh từ chối nó. Bruno Fernandes tiết lộ lý do xúc động về việc không chia tay MU.

Bruno Fernandes thừa nhận rằng anh sẽ hiểu nếu Manchester United khuyến khích anh chuyển đến Al Hilal vào tháng 6. Bruno Fernandes đã được nhà vô địch Saudi Pro League tiếp cận vào cuối mùa giải trước và nhận được một lời đề nghị hợp đồng có thể thay đổi cuộc đời anh. Bruno Fernandes được Al Hilal đề nghị một hợp đồng trị giá 700.000 bảng Anh mỗi tuần, và đội bóng này sẵn sàng trả cho United 100 triệu bảng Anh để có được đội trưởng của "quỷ đỏ".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã dành vài ngày cân nhắc lời đề nghị cùng gia đình trước khi từ chối. Quyết định của anh được đưa ra sau khi MU trải qua mùa giải tệ nhất từ trước đến nay, khi họ kết thúc ở vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh và thua Tottenham trong trận chung kết Europa League.

Bruno Fernandes khi đó nói rằng MU không muốn bán và Ruben Amorim cũng đã nói rõ rằng ông muốn anh ở lại. Nhưng Bruno Fernandes biết rằng số tiền mà Al Hilal sẵn sàng trả, đồng nghĩa với việc MU phải nghiêm túc cân nhắc việc bán đội trưởng của họ.

Bruno Fernandes tiết lộ lý do xúc động về việc không chia tay MU. ẢNH: EPA

"Tôi vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình ở đây", Bruno Fernandes trả lời Sky Sports khi được hỏi tại sao chưa ra đi, "Tôi nghĩ mình vẫn có thể cống hiến cho CLB. Tôi nghĩ mình vẫn đang ở vị trí có thể giúp ích, nên điều quan trọng là tôi sẽ ở lại đây cho đến khi CLB quyết định rằng "Bruno, đã đến lúc ra đi".

Rõ ràng là tôi biết Manchester United rất khó khăn khi phải đưa ra quyết định như vậy vì đây là một số tiền lớn mà CLB có lẽ không có được kể từ khi Cristiano Ronaldo rời đi, anh ấy là người cuối cùng mà họ nhận được nhiều tiền như vậy cho một cầu thủ.

Tôi biết việc đưa ra quyết định là rất khó khăn đối với Manchester United. Bởi vì một mặt, tôi là đội trưởng, tôi rất quan trọng với họ, ngay cả khi đôi khi tôi không chơi tốt, tôi vẫn đang thể hiện tốt và mọi thứ. Tôi biết rằng trong mắt công chúng, mọi chuyện sẽ rất tệ nếu mọi chuyện diễn ra không như ý. Nhưng sẽ rất tốt nếu mọi chuyện suôn sẻ - nếu họ bán tôi và có thêm cầu thủ, vân vân.

Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ rằng đây chính là nơi tôi muốn đến. Ước mơ được đến và chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, bởi vì với tôi, đây là giải đấu lớn nhất thế giới và tôi muốn thực hiện ước mơ ở lại đây và giành thêm nhiều danh hiệu cùng CLB. Rõ ràng tôi biết mọi người sẽ có những ý kiến khác nhau - anh ấy đã 30 tuổi rồi, anh ấy đang già đi…”.

Bruno Fernandes cho biết anh đã từ chối lời đề nghị của Al Hilal vì muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Anh cũng không muốn rời xa gia đình nhỏ của mình để đến sống ở một đất nước như Saudi Arabia, nơi văn hóa rất khác biệt.

Cầu thủ 30 tuổi người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes còn hai năm hợp đồng hiện tại với mức lương khoảng 300.000 bảng Anh mỗi tuần tại MU, và MU cũng có tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Mặc dù MU gặp khó khăn ở mùa giải trước, Bruno Fernandes đã đóng góp 19 bàn thắng và 19 pha kiến tạo sau 57 trận trên mọi đấu trường.