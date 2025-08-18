Amorim lập kỷ lục không mong muốn trong 16 năm 18/08/2025 10:16

(PLO)- HLV Ruben Amorim lập kỷ lục không mong muốn trong 16 năm khi Manchester United lại gặp vấn đề lớn nhất.

Manchester United đã khởi đầu mùa giải Premier League bằng trận thua 0-1 đáng thất vọng trên sân nhà Old Trafford trước Arsenal, bàn thắng sớm của Riccardo Calafiori đã mang về chiến thắng cho đội bóng của HLV Mikel Arteta. Trong khi đó, HLV Ruben Amorim lập kỷ lục không mong muốn trong 16 năm ở Manchester United.

Càng thay đổi, mọi thứ càng trở nên cũ kỹ. Manchester United đã phải nhận thất bại ngay trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải, để thua Arsenal 1-0 tại Old Trafford - một bàn thắng từ tình huống cố định đã tạo nên sự khác biệt giữa hai đội.

Việc bàn thắng quyết định của Pháo thủ đến theo cách đó không phải là điều bất ngờ. Ruben Amorim có thể đã chi 200 triệu bảng cho một hàng công mới trong mùa hè này, nhưng việc để thủng lưới từ các quả phạt góc đã gây khó khăn cho MU hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong hai mùa giải qua, không đội nào để thủng lưới từ các quả phạt góc nhiều hơn 23 bàn tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải 2023 - 2024 như MU.

HLV Ruben Amorim lập kỷ lục không mong muốn trong 16 năm. ẢNH: EPA

Ngược lại, trong cùng thời gian đó, Arsenal đã ghi được 31 bàn từ tình huống cố định, nhiều hơn 11 bàn so với đội xếp thứ hai là Liverpool với 20 bàn. Mặc dù thủ môn Altay Bayindir của MU sẽ bị chỉ trích trong bàn thắng quyết định của Riccardo Calafiori, nhưng bàn thắng này chỉ là sự tiếp nối của một chủ đề rất quen thuộc đối với MU.

Amorim đã hứa hẹn một kỷ nguyên mới khi phát biểu trước đám đông vào cuối mùa giải trước, nhưng ông cần phải giải quyết những vấn đề quen thuộc như vậy. Chúng sẽ tiếp tục gây tổn thất cho đội bóng cho đến khi Amorim làm được điều như đã hứa. Và những bàn thua ngớ ngẩn như vậy sẽ tiếp tục xảy ra với MU chừng nào các cầu thủ của Amorim không sẵn sàng chỉ trích lẫn nhau và chỉ ra những sai lầm.

"Khi bạn chạm vào thủ môn và anh ta không thể bật nhảy, điều đó gây khó khăn cho Bayindir", đội trưởng của MU Bruno Fernandes nói, "Và thật không may, anh ấy đã không thể giữ bóng ra khỏi khung thành".

Huyền thoại của MU Roy Keane không có tâm trạng để tha thứ, anh ta hét lên khi bình luận trực tiếp trận đấu trên kênh Sky Sports (Anh): "Đó chỉ là trò trẻ con thôi!".

MU đã chơi tốt hơn nhiều so với đội bóng chỉ xếp thứ 15 mùa trước, mùa giải tệ nhất của họ tại giải đấu cao nhất kể từ năm 1974. Thật vậy, Amorim khẳng định: "Chúng tôi xứng đáng hơn thế. Rõ ràng chúng tôi là đội chơi tốt hơn nhưng chúng tôi đã thua".

Đây không phải là màn trình diễn kinh điển của Arsenal. Họ đã thi đấu dưới sức. Nhưng họ vẫn ra về với ba điểm và một chiến thắng trong ngày khai mạc trên sân khách. Dù đã cố gắng hết sức, MU vẫn ra về tay trắng.

MU trắng tay trên sân nhà Old Trafford trước Arsenal. ẢNH: EPA

Quả thực, Arsenal đã để MU tung ra tới 22 cú sút. Lần gần nhất "quỷ đỏ" làm được điều tương tự trước "Pháo thủ" tại Ngoại hạng Anh, họ đã có 25 cú dứt điểm và ghi 8 bàn trong trận thắng 8-2 cách đây 14 năm. Lần này, David Raya chỉ có hai pha cứu thua đáng chú ý, một pha cứu thua bằng đầu ngón tay xuất sắc từ chối cú sút của Matheus Cunha và pha dứt điểm bằng đầu hiểm hóc của Mbeumo.

Đối với Amorim, đây là trận thua thứ 15 của ông sau 28 trận tại Premier League. Đáng chú ý, đây là thành tích tệ nhất của một HLV ở giải đấu hàng đầu nước Anh (không tính những đội mới lên hạng) kể từ khi Paul Hart nhận 15 trận thua sau 27 trận dẫn dắt Portsmouth vào năm 2009, tức 16 năm trước.

Gần như chắc chắn sẽ còn nhiều điều nữa xảy ra trừ tại Manchester United khi HLV Ruben Amorim cần cải thiện khả năng phòng ngự của đội mình trong các tình huống cố định. Amorim có thể tập trung vào việc để đội bóng chơi "theo cách của mình" bao nhiêu tùy thích. Nhưng "quỷ đỏ" cũng cần phải bắt đầu làm tốt phần còn lại.