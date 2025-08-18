Van Persie trả lời câu hỏi về việc yêu MU hay Arsenal, Wenger hay Sir Alex Ferguson 18/08/2025 07:29

(PLO)- Robin Van Persie trả lời câu hỏi về việc yêu MU hay Arsenal, đó là câu hỏi rất khó và tiền đạo người Hà Lan đã chọn cách né tránh.

Robin van Persie đã chơi cho cả Arsenal và MU, nhưng tiền đạo người Hà Lan không muốn làm mất lòng người hâm mộ của cả hai khi được hỏi về lòng trung thành của anh vào đầu năm nay. Van Persie trả lời câu hỏi về việc yêu MU hay Arsenal bằng cách né tránh.

Robin van Persie đã từ chối chọn đội bóng khi được yêu cầu lựa chọn giữa hai đội bóng cũ Manchester United và Arsenal. Tiền đạo người Hà Lan đã có cuộc chuyển nhượng gây tranh cãi từ Emirates sang Old Trafford vào năm 2012.

Van Persie đã gây tranh cãi khi mặc áo đấu của cả hai đội bóng lớn của Anh, nhưng anh đã từ chối trả lời khi được hỏi về anh yêu đội bóng nào hơn. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN vào đầu năm, cầu thủ người Hà Lan đã được hỏi liệu anh "thiên vị" đồng đội cũ Wayne Rooney (ở MU) hay Thierry Henry (ở Arsenal). Van Persie đã quyết định không trả lời.

Van Persie chỉ nói: "Bỏ qua vì cả hai đều rất khác nhau và đều rất giỏi". Sau đó, anh được yêu cầu lựa chọn giữa hai HLV huyền thoại của mình là Arsene Wenger và Sir Alex Ferguson, nhưng Van Persie đã đưa ra câu trả lời tương tự, theo tờ Mirror đưa tin.

Van Persie nói thêm: "Chắc chắn là cả hai", đồng thời đưa ra câu trả lời ngoại giao tương tự khi được hỏi lựa chọn giữa đội bóng cũ Arsenal hay Manchester United.

Sự do dự của Van Persie thậm chí còn lan sang cả các CLB đối thủ của mình là Manchester City và Tottenham, khiến cựu tiền đạo này thở dài thất vọng trước khi hoàn toàn né tránh câu hỏi về họ.

Cầu thủ người Hà Lan Van Persie đã ghi được 132 bàn thắng trong 278 lần ra sân cho Arsenal trước khi chuyển đến Manchester United, nơi anh giành chức vô địch Premier League ngay trong mùa giải đầu tiên dưới thời HLV Sir Alex Ferguson, điều anh chưa từng làm được ở Arsenal. Sau đó, HLV Wenger tiết lộ rằng Van Persie đã bày tỏ mong muốn được trở lại Arsenal, nhưng điều đó không thể thành hiện thực.

Robin Van Persie trả lời câu hỏi về việc yêu MU hay Arsenal. ẢNH: EPA

Nói về mối quan hệ của họ, Wenger cho biết: "Năm 2012, Van Persie tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Arsenal. Tất cả các CLB lớn đều đang theo đuổi anh ấy. Tôi đã bán anh ấy cho Manchester United.

Các cổ động viên đã rất tức giận với tôi vì điều này, nhưng chúng tôi không thể đáp ứng được lời đề nghị. Tôi đã thương lượng được mức giá 24 triệu bảng Anh để anh ấy ra đi, một con số khổng lồ vào thời điểm đó đối với một cầu thủ chỉ còn một năm hợp đồng. Tôi chỉ nghĩ đến lợi ích của Arsenal.

Mối quan hệ của tôi với Sir Alex Ferguson và Manchester United đã được cải thiện vào thời điểm đó, nhưng mọi vụ chuyển nhượng đều giống như một ván bài poker lịch sự, nơi bạn cố gắng không để mất bất cứ thứ gì.

Robin Van Persie đã có sáu tháng đầu tiên tuyệt vời tại Old Trafford: anh ấy đã đưa đội bóng vào đúng hướng để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn".

Wenger nói thêm: "Sau ba trong bốn năm ký hợp đồng với MU, Van Persie bị chấn thương và Van Gaal đã bán cậu ấy cho CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ. Van Persie gọi cho tôi vì muốn quay lại Arsenal, nhưng điều đó là không thể: cậu ấy đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp và chúng tôi đang đầu tư vào các cầu thủ trẻ".