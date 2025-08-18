Amorim và Bruno Fernandes đồng tình về khoảnh khắc gây tranh cãi giữa Arsenal và MU 18/08/2025 11:25

Arsenal đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước Manchester United ở vòng 1 Premier League ngay trên sân khách Old Trafford. HLV Ruben Amorim và đội trưởng của đội chủ nhà Bruno Fernandes không hài lòng về quyết định của trọng tài công nhận bàn thắng duy nhất của Arsenal.

HLV Ruben Amorim của MU khẳng định bàn thắng quyết định của Arsenal đáng lẽ phải bị từ chối vì Calafiori phạm lỗi với thủ môn Altay Bayindir. Thủ môn Bayindir của MU đã tham gia vào một pha tranh chấp trong vòng cấm và cú đấm yếu ớt của anh đã tạo điều kiện cho Riccardo Calafiori ghi bàn thắng quyết định.

HLV Amorim của MU nói: “Tôi hiểu họ muốn ghi bàn, nhưng khi bạn chạm vào thủ môn theo cách đó, tôi nghĩ thật khó khăn. Đặc biệt là khi thua với một bàn thắng như thế này, tôi nghĩ thật khó khăn. Đó là một bàn thắng kỳ lạ. Anh ta chọn cách đẩy cầu thủ và để bóng đi qua. Nhưng một lần nữa, đó là luật. Nếu được phép, chúng ta cũng cần làm như vậy".

HLV Ruben Amorim và Bruno Fernandes đồng tình về khoảnh khắc gây tranh cãi giữa Arsenal và MU. ẢNH: EPA

Amorim sau đó đã lên tiếng ủng hộ Bayindir, người đã bắt chính khi Andre Onana bị loại hoàn toàn khỏi đội hình MU, trong khi huyền thoại của MU là Roy Keane gọi Bayindir là "yếu đuối và mềm yếu". Amorim nói: "Tôi xem các buổi tập và xem các trận đấu. Tom Heaton và Altay Bayindir đã làm rất tốt. Andre Onana sẽ chiến đấu với những người khác".

Đồng tình với bình luận của ông thầy Amorim, đội trưởng Bruno Fernandes của MU nói thêm: "Altay Bayindir nói rằng ngay khi cậu ấy cố chạm vào bóng, cậu ấy đã bị đẩy ra. Nhưng chúng tôi biết ở Ngoại hạng Anh, họ không mấy quan tâm đến những tình huống như thế này, ngay cả khi họ đã họp với chúng tôi và nói rằng nếu các cầu thủ ngăn cản đối thủ mà không nhìn vào bóng, họ sẽ thổi còi nhiều hơn".

Trong khi đó, HLV của Arsenal, Mikel Arteta, đã khen ngợi các cầu thủ của mình sau chiến thắng khó khăn trước MU, mặc dù tiền đạo mới trị giá 64 triệu bảng Viktor Gyokeres không ghi được bàn thắng nào trong trận ra mắt và bị thay ra nghỉ.

HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: "Một kết quả rất, rất tốt khi bước vào trận đấu đầu tiên của mùa giải tại Old Trafford. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt hai điều. Thứ nhất, thực hiện các tình huống cố định và sau đó phản ứng với những sai lầm đặc biệt.

Cách từng cầu thủ phản ứng đã mang lại cho chúng tôi cơ hội chiến thắng. Nếu không, điều đó là không thể. Và đó là cách chúng tôi thi đấu và chúng tôi muốn tận dụng nó. Viktor Gyokeres đã làm rất tốt nhiều việc. Nhưng việc đến làm khách trước Manchester United, giành chiến thắng đầu tiên cùng Arsenal, đó là một khởi đầu tốt".