MU cân nhắc thương vụ chuyển nhượng cực sốc đưa De Gea trở lại 18/08/2025 10:59

Cựu thủ môn của MU, David de Gea, có thể trở lại Old Trafford sau khi HLV của Quỷ đỏ, Ruben Amorim, đưa ra lời cảnh báo cho Andre Onana. MU cân nhắc thương vụ chuyển nhượng cực sốc đưa De Gea trở lại "nhà hát của những giấc mơ".

Manchester United được cho là đang cân nhắc một động thái gây sốc cho cựu thủ môn David de Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có 12 năm gắn bó với Old Trafford và ra sân tổng cộng 545 lần trên mọi đấu trường, giúp đội bóng giành chức vô địch Premier League, Europa League, FA Cup và hai Cúp Liên đoàn.

De Gea rời MU vào năm 2023 sau khi hợp đồng của anh hết hạn, và HLV Erik ten Hag quyết định thay thế anh bằng Andre Onana. Sau một mùa giải tự do, De Gea gia nhập Fiorentina vào năm 2024 và thủ môn 34 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Serie A.

Sau khi giúp Fiorentina kết thúc ở vị trí thứ sáu Serie A mùa giải trước và đủ điều kiện tham dự Conference League, De Gea đã ký một hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028. Tuy nhiên, tờ The Sun (Anh) đưa tin rằng hợp đồng mới của De Gea bao gồm điều khoản giải phóng cho phép anh ra đi với một "khoản tiền tương đối nhỏ".

Bài báo cho biết MU đang cân nhắc khả năng đưa De Gea trở lại sau khi được "bật mí" về điều khoản này. De Gea gần đây đã trở lại Old Trafford cùng Fiorentina đá giao hữu với MU trước mùa giải và úp mở rằng "họ có thể sẽ lại gặp nhau".

MU cân nhắc thương vụ chuyển nhượng cực sốc đưa De Gea trở lại Old Trafford. ẢNH: EPA

Sau khi được đội trưởng Bruno Fernandes của MU tặng một bức ảnh đóng khung vinh danh những đóng góp của De Gea cho MU, De Gea đã viết trên mạng xã hội: "Một khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi và gia đình khi được trở lại Old Trafford - nhà của tôi.

Từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn, đến tất cả tình cảm mà các bạn đã dành cho tôi. Gửi đến những người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng tôi trong suốt thời gian tôi ở CLB này. Biết đâu chúng ta sẽ lại gặp nhau".

Trong khi đó, thủ môn Andre Onana đã không thể thuyết phục được người hâm mộ kể từ khi gia nhập MU từ Inter Milan. Và Ruben Amorim của MU gần đây đã cảnh báo thủ môn này rằng vị trí số 1 của anh đang bị đe dọa.

"Andre Onana cũng giống như những cầu thủ khác", Amorim nói trước trận mở màn Premier League MU gặp Arsenal trên sân nhà Old Trafford (MU thua 0-1), "Tất cả đều phải giành được vị trí của mình, nên tôi sẽ không nói liệu có cầu thủ nào là số 1 hay không. Onana đã sẵn sàng ra sân, nên hãy chờ xem. Với tư cách là HLV, tôi và các cầu thủ có thể làm tốt hơn năm ngoái và tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó".

Onana đã để thủng lưới 148 bàn trong hai mùa giải khoác áo Manchester United, và Quỷ Đỏ đã được liên hệ với một số thủ môn tiềm năng để thay thế trong mùa hè này. Tuy nhiên, MU chủ yếu tập trung vào việc củng cố hàng công. MU đã chi hơn 200 triệu bảng Anh chiêu mộ các tiền đạo Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, trong khi hậu vệ trái tuổi teen Diego Leon cũng đã gia nhập từ Cerro Porteno.