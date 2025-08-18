Arsenal kém cỏi vì vui vẻ chấp nhận tỉ số 1-0 18/08/2025 11:50

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United Roy Keane hỏi HLV Mikel Arteta một câu hỏi thẳng thắn khi khẳng định "Arsenal kém cỏi vì vui vẻ chấp nhận tỉ số 1-0".

Arsenal đã đánh bại MU 1-0 trên sân khách Old Trafford trong trận đấu đầu tiên của mùa giải Premier League nhưng chuyên gia Roy Keane vẫn cảm thấy đội á quân mùa trước vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp. Keane khẳng định đội bóng của Mikel Arteta không thể vô địch vì "Arsenal kém cỏi vì vui vẻ chấp nhận tỉ số 1-0".

Cựu đội trưởng Manchester United, Roy Keane, đã đặt câu hỏi về việc Arsenal có sẵn sàng chấp nhận tỷ số dẫn trước 1-0 dù đội bóng thành London đã giành chiến thắng tại Old Trafford hay không. Lần này, một bàn thắng là đủ cho Pháo thủ, với pha lập công gây tranh cãi của Riccardo Calafiori, nhưng điều đó có thể không phải lúc nào cũng đúng.

Mùa giải trước, việc Arsenal liên tục mất điểm trong thế dẫn bàn trước đã khiến đội bóng của Mikel Arteta phải trả giá đắt. Arsenal vươn lên dẫn trước bảy trong tám trận gần nhất nhưng chỉ thắng ba, đánh mất lợi thế dẫn trước trước Everton, Brentford, Crystal Palace và Bournemouth.

"Bạn tự hỏi tại sao Arsenal vẫn còn kém cỏi, đó là vì họ vẫn vui vẻ chấp nhận tỷ số 1-0", Roy Keane bình luận trên Sky Sports (Anh). "Và rồi bạn nghĩ, liệu đó có phải là lý do khiến Arsenal hòa nhiều trận như vậy vào mùa trước hay không?

Bạn hãy so sánh điều đó với Man City và Liverpool. Họ luôn tìm cách giành chiến thắng bằng cách ghi bàn thứ hai hoặc thứ ba. Ngay cả trong một ngày tồi tệ, họ vẫn có thể ghi được hai hoặc ba bàn thắng".

Roy Keane cho rằng Arsenal kém cỏi vì vui vẻ chấp nhận tỉ số 1-0. ẢNH: EPA

Liverpool và Man City đều ghi được bốn bàn trong vòng mở màn Premier League khi lần lượt thắng Bournemouth 4-2 và Wolves 4-0. Thống kê mà Roy Keane nhắc đến liên quan đến 14 trận hòa của Arsenal ở Premier League mùa trước, khi "pháo thủ" kết thúc mùa giải với 10 điểm kém hơn nhà vô địch Liverpool mặc dù thua cùng số trận.

Bình luận trên truyền hình cùng Roy Keane, Micah Richards, rất ấn tượng với sự quyết tâm ở hàng phòng ngự Arsenal. Tuy nhiên, cựu danh thủ của Man City Richards cũng cho rằng, nếu Arsenal mạo hiểm tấn công hơn thì họ sẽ giảm áp lực cho hàng thủ.

"Vấn đề là bạn có thể lùi sâu đến mức nào", Richards nói, "Điều đã giúp Arsenal duy trì cuộc đua vô địch Premier League trong những năm gần đây là khi họ áp dụng lối chơi low block, họ rất khó bị phá vỡ. Sau đó, nếu thêm vào những tình huống cố định, họ sẽ là một đội bóng mạnh. Tôi chỉ muốn thấy họ can đảm tấn công hơn một chút".

HLV Mikel Arteta của Arsenal không hề ảo tưởng về chất lượng màn trình diễn của đội mình nhưng vẫn hài lòng với kết quả. "Chúng tôi đã đến đây và giành chiến thắng, đó là một kết quả tuyệt vời", vị chiến lược gia người Tây Ban Nha nói, "Rõ ràng chúng tôi đã không đạt phong độ tốt nhất. Chúng tôi tấn công vòng cấm và phản ứng tốt với những sai lầm bất thường.

Toàn đội đã phản ứng hết lần này đến lần khác một cách đáng kinh ngạc. Tôi rất tự hào về điều đó vì đó là lý do tại sao chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng. Chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường và ý chí chiến thắng. Họ dồn ép bạn ở đây, bạn sẽ phải trải qua những khoảnh khắc đau đớn. Để tìm ra cách giành chiến thắng trên sân đấu này, tôi rất hài lòng với đội bóng".