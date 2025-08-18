Tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU: Amorim cảnh báo Hojlund, Baleba phá vỡ im lặng 18/08/2025 12:14

Tiền đạo Rasmus Hojlund đã bị loại khỏi đội hình đối đầu với Arsenal; Tiền vệ Carlos Baleba phá vỡ im lặng sau khi được MU liên hệ, hậu vệ Tyrell Malacia được AS Roma quan tâm. Đó là những tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU.

Mùa giải mới, vấn đề cũ, Manchester United bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh 2025-26 bằng trận thua 1-0 trước Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford. Việc không ghi được bàn thắng và để thủng lưới từ một tình huống cố định khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ cảm thấy như đã từng trải qua. Nhưng như HLV Ruben Amorim đã nói, MU không hề chơi "nhàm chán" như mùa giải trước.

HLV Ruben Amorim của MU rất phấn khích với màn trình diễn của đội bóng, khi đám đông khán giả tại Old Trafford vỗ tay tán thưởng dù "quỷ đỏ" thua cuộc trước "pháo thủ". Người hâm mộ đã không khỏi phấn khích khi chứng kiến những tân binh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo ra sân, trong khi Benjamin Sesko có màn ra mắt trong hiệp hai.

Trong khi Sesko có mặt trong đội hình MU thì Rasmus Hojlund bị HLV Ruben Amorim loại bỏ hoàn toàn khỏi trận đấu với MU, dù tiền đạo người Đan Mạch này vẫn khỏe mạnh. Việc bán cầu thủ là ưu tiên hàng đầu của MU trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè, kết thúc vào ngày 1-9.

Tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU liên quan đến Carlos Baleba. ẢNH: EPA

Sau đây là bản tóm tắt tin tức chuyển nhượng mới nhất của MU.

Amorim gửi thông điệp rõ ràng tới Hojlund

Ruben Amorim đã cảnh báo Rasmus Hojlund rằng anh sẽ phải ngồi ngoài nếu không "làm những gì được yêu cầu". Hojlund, 22 tuổi, đã theo dõi trận đấu với Arsenal từ khán đài, và Benjamin Sesko nhanh chóng chiếm mất vị trí của anh trong đội hình xuất phát của MU

"Ở Manchester United, nếu bạn không làm những gì được yêu cầu, một đồng đội sẽ thay thế bạn", HLV Ruben Amorim nói, "Chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng tôi đã chứng minh rằng nếu bạn xứng đáng, bạn sẽ được ra sân."

HLV của MU nói thêm: "Rasmus Hojlund phải chiến đấu để giành vị trí của mình. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra trên thị trường chuyển nhượng. Hojlund có những đặc điểm giống như Sesko, vì vậy đôi khi chúng ta cần phải lựa chọn".

Hiện Hojlund có khả năng cao rời MU gia nhập AC Milan dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

AS Roma quan tâm đến Malacia

AS Roma đang đàm phán để chiêu mộ Tyrell Malacia, người đang rất muốn rời Manchester United trước ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hậu vệ trái người Hà Lan này là một phần của đội hình năm cầu thủ không tham gia chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Mỹ.

Theo các báo cáo từ Ý, AS Roma đã hỏi MU về các điều kiện để ký hợp đồng với Malacia trong các cuộc đàm phán giữa hai CLB về Jadon Sancho . Bestikas cũng quan tâm đến cầu thủ 26 tuổi này.

Baleba phá vỡ sự im lặng

Carlos Baleba đã phá vỡ sự im lặng giữa những tin đồn chuyển đến Manchester United. Baleba, 21 tuổi, đã đá chính trong trận hòa 1-1 của Brighton với Fulham ở vòng 1 Premier League, chỉ hơn một tuần sau khi Quỷ đỏ liên hệ với Brighton để bày tỏ sự quan tâm đến tiền vệ người Cameroon.

"Chỉ là tôi đang làm điều mình yêu thích nhất. Thật vui khi được chơi ở nhà cùng các chàng trai", Baleba chia sẻ trên Instagram sau trận đấu, "Không có gì mới mẻ ở đây, chỉ là số áo và kiểu tóc mới thôi".