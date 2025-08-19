Garnacho bị loại khỏi đội tuyển Argentina 19/08/2025 11:54

Manchester United đã khởi đầu mùa giải Premier League bằng trận thua 1-0 trước Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford vào Chủ Nhật, một trận đấu mà Alejandro Garnacho vắng mặt, khi sự nghiệp của anh tại "quỷ đỏ" gần như đã kết thúc. Bây giờ, Garnacho bị loại khỏi đội tuyển Argentina.

Cầu thủ bị ruồng bỏ của MU, Alejandro Garnacho sẽ không chơi cho đội tuyển Argentina trong trận vòng loại World Cup sắp tới vào đầu tháng 9. Garnacho sẽ rời MU trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, nếu "Quỷ Đỏ" và Chelsea đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng. The Blues đang nỗ lực hết sức để đưa cầu thủ chạy cánh trẻ này về Stamford Bridge, và MU sẵn sàng bán nếu nhận được mức giá phù hợp. Được biết, Garnacho đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Chelsea.

Cầu thủ 21 tuổi người Argentina Garnacho đã tập luyện một mình tại Carrington được một tháng và bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình hoàn toàn. Garnacho có những bình luận và hành động gây hấn trên mạng xã hội sau trận chung kết Europa League, nó như giọt nước tràn ly đối với HLV của MU Amorim. Garnacho ban đầu đã gây khó dễ cho Amorim khi bị loại khỏi trận derby Manchester vào tháng 12 năm ngoái, trước khi được đưa trở lại đội hình - không giống như Marcus Rashford, người đã được cho mượn đến Aston Villa vào tháng 1.

Garnacho bị loại khỏi đội tuyển Argentina giữa lúc tương lai bấp bênh. ẢNH: EPA

Không có gì ngạc nhiên khi Garnacho không tham gia trận mở màn Ngoại hạng Anh của MU với Arsenal tại Old Trafford vào Chủ Nhật. Giờ đây, Garnacho đã bị loại khỏi đội hình Argentina tham dự vòng loại World Cup với Venezuela và Ecuador vào tháng tới. Garnacho, người ra mắt tuyển Argentina khi còn là một thiếu niên vào năm 2023, được HLV Lionel Scaloni lựa chọn thường xuyên vào tuyển Argentina năm 2024, nhưng bị bỏ rơi trong năm 2025.

Trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU tại Mỹ, HLV Ruben Amorim được hỏi liệu có đáng tiếc khi mọi chuyện không suôn sẻ với Garnacho và bản thân ông hay không. HLV Ruben Amorim của MU trả lời: "Tôi nghĩ Garnacho là người hiểu và thấy được điều đó, cậu ấy tài năng, một chàng trai thực sự tài năng.

Và đôi khi mọi chuyện không suôn sẻ. Bạn không thể giải thích cụ thể đó là gì. Nhưng tôi có cảm giác, tôi nghĩ rõ ràng là Garnacho muốn một điều gì đó khác biệt với một ban lãnh đạo khác biệt. Và tôi có thể hiểu điều đó.

Vì vậy, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề. Đôi khi bạn thích nghi với một người, bạn có sự kết nối. Đôi khi, bạn muốn một thử thách mới. Vì vậy, chúng tôi cố gắng làm mọi thứ ổn thỏa với tất cả các bên, với CLB, với HLV và với các cầu thủ. Vì vậy, đó là điều tự nhiên trong bóng đá".

Có năm cầu thủ chơi ở Giải Premier League trong đội hình tuyển Argentina cho đợt tập trung sắp tới, bao gồm Emi Martinez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham), Julio Soler (Bournemouth), Alexis Mac Allister (Liverpool) và Claudio Echeverri (Manchester City).