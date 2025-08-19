Gyokeres chấm dứt chuỗi thành tích 69 trận với màn ra mắt Arsenal thảm họa 19/08/2025 12:59

Arsenal có khởi đầu chiến dịch Premier League bằng thắng lợi 1-0 trên sân khách Old Trafford trước Manchester United nhưng tiền đạo tân binh Viktor Gyokeres đã không có màn ra mắt tốt nhất cho "Pháo thủ". Gyokeres chấm dứt chuỗi thành tích 69 trận với 28 tháng mà trận nào anh cũng có ít nhất 1 lần dứt điểm.

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal đã nhận được bài học ngay lập tức về sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh sau khi chuyển đến từ Sporting Lisbon với giá 64 triệu bảng Anh. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 54 bàn trong mùa giải cuối cùng ở Bồ Đào Nha cho Sporting, nhưng thậm chí anh không có nổi một pha dứt điểm nào trong trận ra mắt chính thức Arsenal trước MU.

Điều này khiến Gyokeres chấm dứt chuỗi thành tích 69 trận kéo dài khoảng 28 tháng. Theo đó, Gyokeres có ít nhất một cú sút trong mỗi trận đấu tại giải Bồ Đào Nha cho Sporting, nhưng lại không làm được điều đó trong trận đấu với Manchester United vào Chủ nhật vừa qua cho Arsenal.

Phải quay lại 69 trận đấu trước mới thấy lần cuối Gyokeres không có nổi pha dứt điểm nào trong một trận đấu. Đó là trận Coventry gặp Blackburn tại Championship, và Coventry của Gyokeres đã giành chiến thắng 1-0, nhưng Gyokeres không có pha dứt điểm nào trong trận.

Gyokeres chấm dứt chuỗi thành tích 69 trận với màn ra mắt Arsenal thảm họa trong trận thắng MU 1-0. ẢNH: EPA

Gyokeres tiếp tục ăn mừng chiến thắng 1-0 theo cách tương tự sau trận Arsenal thắng MU, bất chấp những khó khăn cá nhân. Riccardo Calafiori đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho Arsenal, tận dụng sai lầm của thủ môn Altay Bayindir để đánh đầu tung lưới MU sau quả phạt góc của Declan Rice.

Tiền đạo số 14 mới của Arsenal Gyokeres đã ghi bàn trong giai đoạn tiền mùa giải trong chiến thắng trên sân nhà Emirates trước Athletic Club. Và, mặc dù Gyokeres phải chờ đợi để "khai nòng" tại Premier League, HLV Mikel Arteta của Arsenal nhận ra Gyokeres không phải là người duy nhất gặp khó khăn.

"Chúng tôi đến đây và giành chiến thắng, đó là một kết quả tuyệt vời. Rõ ràng chúng tôi đã không đạt phong độ tốt nhất", HLV Mikel Arteta của Arsenal nói với Match of the Day, "Chúng tôi tấn công tốt trong vòng cấm và phản ứng tốt với những sai lầm bất thường. Toàn đội đã phản ứng hết lần này đến lần khác một cách đáng kinh ngạc.

Tôi rất tự hào về điều đó, vì đó là lý do tại sao chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu. Chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường và ý chí chiến thắng. Họ dồn ép bạn ở đây, bạn sẽ phải trải qua những khoảnh khắc đau đớn. Để tìm ra cách giành chiến thắng trên sân đấu này, tôi rất hài lòng với đội bóng".

Trận đấu tiếp theo của Arsenal sẽ là trên sân nhà Emirates tiếp đón Leeds United, đội vừa thắng Everton 1-0 vào hôm nay 19-8 ở vòng 1 Premier League trên sân nhà. Đội bóng của HLV Daniel Farke đã ghi được 95 bàn thắng để dẫn đầu giải Championship mùa trước và giành suất thăng hạng lên Premier League. Vì vậy, Arsenal có thể cần phải thể hiện tốt nhất khả năng phòng ngự một lần nữa.

Không đội bóng nào thủng lưới ít hơn Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa trước, và thủ môn David Raya đã giành giải Găng tay Vàng. Raya đã chơi xuất sắc ngăn chặn một vài đợt tấn công của MU, nhưng anh đã chỉ ra sự nỗ lực cần thiết của toàn đội.

"Đó là ý chí, tinh thần chiến đấu, và tinh thần đoàn kết của chúng tôi, khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn và chúng tôi mắc sai lầm, mọi người đều chạy về và cố gắng giúp đồng đội mắc lỗi lấy lại bóng và làm điều đúng đắn", thủ môn người Tây Ban Nha Raya nói. "Vì vậy, chúng tôi đã làm được điều đó và tôi nghĩ chúng tôi đã phòng ngự rất, rất tốt, đặc biệt là 10-15 phút cuối khi MU dồn toàn lực tấn công về phía chúng tôi và chúng tôi đã phòng ngự rất tốt, đó là lời khen ngợi dành cho toàn đội".