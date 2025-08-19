Sẽ thật điên rồ nếu MU không chiêu mộ Donnarumma 19/08/2025 12:39

Huyền thoại MU Wayne Rooney khẳng định đội bóng cũ của mình nên chiêu mộ Gianluigi Donnarumma khi thời gian thủ môn người Ý này ở PSG sắp kết thúc, trong bối cảnh có tin đồn về việc "quỷ đỏ" đang tìm kiếm thủ môn số 1 mới. Rooney tuyên bố sẽ thật điên rồ nếu MU không chiêu mộ Donnarumma.

Thủ môn Altay Bayindir bắt chính cho MU trong trận mở màn Ngoại hạng Anh và chính sai lầm của anh đã dẫn đến bàn thắng quyết định cho Arsenal trong hiệp một. Bayindir vào sân thay cho thủ môn số 1 Andre Onana, người cũng không gây ấn tượng trong hai năm ở Old Trafford.

Đã có những tin đồn về việc MU sẽ tìm kiếm một thủ môn mới trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, và Donnarumma hiện đang được rao bán sau khi không còn được trọng dụng tại PSG. Thủ môn người Ý vừa giành chức vô địch Champions League cùng đội bóng Pháp nhưng hiện đang muốn rời CLB.

Sẽ thật điên rồ nếu MU không chiêu mộ Donnarumma. ẢNH: EPA

MU, cũng như đội bóng hàng xóm Manchester City, đều đang muốn thực hiện động thái cho Donnarumma và Rooney khẳng định sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ lớn nếu những người ở Old Trafford không cố gắng giành được Donnarumma.

Wayne Rooney chia sẻ trên podcast của mình: "Donnarumma, tôi nghĩ cậu ấy 26 tuổi, cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, sẽ thật điên rồ nếu Manchester United không theo đuổi cậu ấy".

Rooney cũng tin rằng nhà vô địch Euro 2020 Donnarumma sẽ là một sự đảm bảo chắc chắn trong khung gỗ MU trong nhiều năm, ngay cả khi Donnarumma đòi hỏi mức lương cao ngất ngưởng. "Tôi không nghĩ Donnarumma là một rủi ro. Tôi đã thấy một thống kê hôm nọ - những sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua. Donnarumma chỉ mắc một lỗi duy nhất", cựu ngôi sao của MU Rooney nói.

HLV Ruben Amorim hiện đang có 3 thủ môn Bayindir, Onana và Tom Heaton trong đội hình MU. Thủ môn người Cameroon Onana là số 1, trong khi hai người còn lại vẫn còn là số 2 và 3. Rooney khẳng định Onana "chắc chắn đã không mang lại sự tự tin cho MU mùa trước" sau khi mắc nhiều lỗi.

Tuy nhiên, HLV của MU Ruben Amorim đã bác bỏ những yêu cầu ông cần phải tìm kiếm một thủ môn mới. Một huyền thoại khác của MU là Gary Neville cũng kiên quyết cho rằng MU cần một thủ môn số 1 mới, nhưng Amorim tin rằng trận đấu với Arsenal là minh chứng cho thấy "quỷ đỏ" có thể giành chiến thắng tại Ngoại hạng Anh với hàng thủ hiện tại.

HLV Ruben Amorim của MU cho biết ông "hài lòng với ba thủ môn" hiện tại trước khi nói thêm: "Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng trong bất kỳ trận đấu nào tại Premier League, đặc biệt là trước một đội bóng lớn như Arsenal và chúng tôi là đội chơi tốt hơn. Vì vậy, tôi hài lòng với các cầu thủ".