Tin chuyển nhượng mới nhất của MU liên quan đến Donnarumma, Antony và Hojlund 19/08/2025 13:24

Còn hai tuần nữa là kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa hè, MU đang phải chạy đua với thời gian để bán Jadon Sancho, Rasmus Hojlund và Alejandro Garnacho. Vậy thông tin chuyển nhượng mới nhất của MU trong ngày 19-8 có gì?

Manchester United đã bắt đầu chiến dịch Premier League bằng trận thua 0-1 trước Arsenal ngay trên sân nhà Old Trafford vào Chủ Nhật. Mặc dù đội hình Manchester United có hàng công hoàn toàn mới, những vấn đề cũ vẫn xuất hiện một lần nữa.

MU đã chi 200 triệu bảng Anh chiêu mộ bộ ba tiền đạo Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko nhưng vẫn không thể tìm thấy mành lưới của thủ môn David Raya. Trong khi đó, những vấn đề về việc chống các tình huống cố định của MU lại lộ rõ, với thủ môn Altay Bayindir mắc sai lầm trong bàn thắng duy nhất trận của Riccardo Calafiori.

May mắn thay, vẫn còn hai tuần nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè mới đóng cửa, bây giờ, HLV Ruben Amorim và lãnh đạo MU phải giải quyết một số vấn đề đó. Vấn đề của MU là họ cần phải bán bớt một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, trước khi có thể chiêu mộ thêm "quân tiếp viện".

Sau đây là thông tin chuyển nhượng mới nhất của MU về những người ra đi và những ai có thể gia nhập đội bóng.

Tin chuyển nhượng mới nhất của MU cho thấy tương lai của Hojlund còn rất phức tạp. ẢNH: EPA

Tương lai của Hojlund còn phức tạp

Rasmus Hojlund đã bị Amorim loại hoàn toàn khỏi đội hình MU trong trận đấu với Arsenal, khi chúng ta được chứng kiến hàng tiền đạo mới của "quỷ đỏ". Với sự xuất hiện của Sesko, MU hiện đang hy vọng sẽ bán Hojlund trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

MU sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ đáng kể so với số tiền 72 triệu bảng Anh mà họ đã trả cho Atalanta vài năm trước để có được sự phục vụ của Hojlund. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy, khi AC Milan muốn có Hojlund nhưng cũng không quá sốt sắng. MU muốn mức phí chuyển nhượng khoảng 35 triệu bảng Anh cho tiền đạo trẻ người Đan Mạch, nhưng cũng sẽ cân nhắc việc cho mượn Hojlund vào giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng này.

Tuy nhiên, AC Milan đặt Dusan Vlahovic của Juventus là mục tiêu hàng đầu, mặc dù các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc. Mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn, như giám đốc thể thao Igli Tare của AC Milan đã nói: "Hojlund là một lựa chọn tốt cho chúng tôi. Chúng tôi đang cân nhắc cậu ấy, nhưng trên thị trường chuyển nhượng, bạn không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra".

MU bế tắc trong việc bán Sancho và Garnacho

Jadon Sancho là một cầu thủ khác mà MU đang rất muốn tống khứ, nhưng mức lương 250.000 bảng/tuần của anh là vấn đề rất lớn. Sau khi những thương vụ chuyển nhượng Sancho đến Juventus và Fenerbahce đổ bể, giờ đến lượt AS Roma phải chịu đựng.

AS Roma đe dọa sẽ từ bỏ Sancho mặc dù đã đạt thỏa thuận với MU. Nhà báo nổi tiếng Fabrizio Romano đưa tin Sancho thông báo với AS Roma rằng anh đang tìm kiếm các lựa chọn khác. Sancho cũng từ chối Besiktas và tình hình bế tắc này có vẻ sẽ kéo dài đến hết kỳ chuyển nhượng.

Trong khi đó, Alejandro Garnacho vẫn là cầu thủ của MU. Chelsea rất muốn có cầu thủ chạy cánh người Argentina, nhưng trước tiên cần phải bán Christopher Nkunku cho Bayern Munich. Phía CLB của Đức đã thất bại trong việc hỏi mượn Nkunku vì The Blues muốn bán đứt để họ có thể ký hợp đồng với Garnacho hoặc Xavi Simons từ RB Leipzig.

MU được thúc giục "cướp" thương vụ Donnarumma

Thủ môn Gianluigi Donnarumma được cho là đã đạt được thỏa thuận với Manchester City và hiện đang chờ Ederson chuyển đến Galatasaray. Tuy nhiên, việc thủ môn Bayindir mắc sai lầm trong trận MU thua Arsenal, cùng với việc thủ môn số 1 Andre Onana không tạo được sự tin tưởng, đã làm dấy lên khả năng Donnarumma sẽ chuyển MU.

MU đã hỏi mua Donnarumma hồi đầu mùa hè, và huyền thoại của "quỷ đỏ" Wayne Rooney tin rằng MU nên cố gắng tranh thủ sự chậm chạp của Man City. Rooney nói trên podcast của mình: "Donnarumma, tôi nghĩ cậu ấy 26 tuổi, cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, sẽ thật điên rồ nếu MU không chiêu mộ cậu ấy".