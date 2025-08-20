MU, Liverpool và Arsenal đang gấp rút thực hiện 23 vụ chuyển nhượng 20/08/2025 07:01

(PLO)- MU, Liverpool và Arsenal đang gấp rút thực hiện 23 vụ chuyển nhượng khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là kết thúc.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa với các CLB Premier League vào ngày 1-9, khiến các CLB như MU, Liverpool và Arsenal chỉ còn chưa đầy hai tuần để hoàn tất bất kỳ thương vụ nào còn tồn đọng. MU, Liverpool và Arsenal đang gấp rút thực hiện 23 vụ chuyển nhượng.

Nhiều CLB Ngoại hạng Anh còn nhiều việc phải làm trong kỳ chuyển nhượng này. Trong số đó có nhà đương kim vô địch Liverpool, mặc dù đoàn quân của HLV Arne Slot khởi đầu mùa giải đầy thắng lợi.

Đội bóng của Arne Slot đã chi tiêu mạnh tay trong mùa hè này, phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh để chiêu mộ Florian Wirtz. Tuy nhiên, vấn đề ở hàng phòng ngự của Liverpool đã được phơi bày trong chiến thắng 4-2 trước Bournemouth, và Slot có thể sẽ muốn tăng cường thêm nhân sự.

Đội á quân mùa trước Arsenal chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự khi đánh bại Manchester United 1-0. Tuy nhiên, đó lại là ngày ra mắt chính thức khó khăn của tân binh Viktor Gyokeres, và Pháo thủ có thể cảm thấy cần mua thêm người hỗ trợ cho tiền đạo người Thụy Điển.

Bản thân MU cũng có thể rút ra một số điểm tích cực từ màn trình diễn của mình, nếu không nói đến kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra cho họ, đặc biệt là ở vị trí thủ môn sau khi Altay Bayindir mắc sai lầm khiến MU chịu bàn thua duy nhất trận trước Arsenal.

Hai tuần là khoảng thời gian đủ dài để bất kỳ đội nào trong ba đội bóng này hoàn tất thêm nhiều thương vụ. Dưới đây, tờ Mirror Football sẽ phân tích một số thương vụ có thể được thực hiện. Theo đó, MU, Liverpool và Arsenal đang gấp rút thực hiện 23 vụ chuyển nhượng trước khi thị trường đóng cửa vào ngày 1-9.

ẢNH: EPA

Manchester United

Nhu cầu tìm kiếm một thủ môn mới của MU càng trở nên cấp thiết khi Bayindir mắc lỗi từ quả phạt góc, tạo điều kiện cho Riccardo Calafiori ghi bàn thắng quyết định cho Arsenal tại Old Trafford. Thủ môn kỳ cựu Andre Onana thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu do chưa đạt thể lực 100%. Và một thủ môn mới có thể sẽ đến Old Trafford trong tháng này.

Emi Martinez là một lựa chọn, khi thủ môn của Aston Villa vắng mặt vì án treo giò ở tuần mở màn Premier League, trong khi tương lai của thủ môn PSG Gianluigi Donnarumma có thể phụ thuộc vào việc các Manchester City nghiêm túc đến mức nào trong thương vụ này. Trong khi đó, Inter Milan có thể đánh bại MU để giành được thủ môn có giá rẻ hơn là Senne Lammens.

Amorim chắc chắn là một fan của Carlos Baleba khi MU đang tìm kiếm sự bổ sung ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên, Brighton sẽ không để cầu thủ người Cameroon ra đi với giá ít hơn 100 triệu bảng Anh, vì vậy MU có thể cần phải bán trước khi họ có thể mua.

Jadon Sancho và Tyrell Malacia nằm trong số những cầu thủ phải tìm CLB mới, với việc AS Roma đang nhắm đến cả hai, nhưng nhiều khả năng cặp đôi này sẽ được cho mượn, giống như Toby Collyer. Harry Amass cũng có thể ra đi theo dạng cho mượn, với sự xuất hiện của Diego Leon giúp MU có vị trí tốt hơn ở cánh trái.

Có ba cầu thủ bị thất sủng khác có thể ra đi để gây quỹ chuyển nhượng cho thương vụ Baleba của MU. Alejandro Garnacho đang được Chelsea theo đuổi, trong khi Real Betis vẫn quan tâm đến Antony, và Rasmus Hojlund là mục tiêu của AC Milan.

Arsenal

Arsenal có chiến lược chuyển nhượng nhất quán dưới thời tân giám đốc thể thao Andrea Berta. Bây giờ, họ có thể chỉ bổ sung thêm một ngôi sao nữa, với hàng tiền vệ là ưu tiên.

Sự tiến bộ của Ethan Nwaneri khiến Pháo thủ giảm bớt sự quan tâm đến Eberechi Eze, và Tottenham hiện là đội có nhiều khả năng lớn nhất ký hợp đồng với ngôi sao của Crystal Palace. Arsenal vẫn có thể đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho tuyển thủ Anh Eze, nhưng ưu tiên hiện tại là bán bớt cầu thủ để huy động vốn, ngay cả khi họ không chi hết số tiền đó ngay lúc này.

Với việc Gabriel Martinelli đá chính tại Old Trafford và Noni Madueke vào sân từ ghế dự bị, Leandro Trossard dường như là cái tên bị Arsenal loại bỏ. Các CLB của Saudi Arabia đang quan tâm đến cầu thủ người Bỉ, mặc dù anh có thể vẫn đang chờ đợi lời đề nghị từ châu Âu.

Fabio Vieira, Albert Sambi Lokonga và Reiss Nelson đều đã được Arsenal cho mượn ở mùa trước và cả ba có thể rời đi với mức giá hợp lý. Stuttgart đã để mắt đến Vieira, và vấn đề còn lại là thỏa thuận giá cả.

Jakub Kiwior và Oleksandr Zinchenko cũng có thể ra đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, trong đó Fenerbahce đang theo đuổi Zinchenko. Chúng ta cũng có thể thấy thủ môn dự bị Karl Hein ra đi vào cuối mùa hè, khi Tommy Setford được đôn lên đội một từ đội U-21.

Liverpool

Bạn có thể nhìn vào một đội bóng chi 300 triệu bảng Anh và nghĩ rằng "chắc chắn họ sẽ phá sản trong mùa hè này". Tuy nhiên, Liverpool cũng thu về một khoản tiền đáng kể thông qua việc bán cầu thủ. Điều này kết hợp với việc không chi tiêu trong 12 tháng qua giúp Liverpool vẫn còn "dư địa" mua thêm cầu thủ.

ẢNH: EPA

Việc hàng phòng ngự Liverpool dễ dàng để Antoine Semenyo của Bournemouth ghi bàn tại Anfield cho thấy một trung vệ mới có thể rất quan trọng. Giovanni Leoni đến quá muộn để ra sân trong trận đấu đó và anh cũng chỉ là "của để dành" cho tương lai, vì vậy Marc Guehi có thể gia nhập Liverpool từ Crystal Palace.

Ở hàng tiền đạo, Alexander Isak vẫn có khả năng đến Liverpool sau khi Newcastle loại anh khỏi đội hình đối đầu với Aston Villa. Liverpool cũng có thể thu về một số tiền từ các cầu thủ dự bị.

Ben Doak đã hoàn tất việc chuyển nhượng đến Bournemouth với giá 25 triệu bảng Anh. Kostas Tsimikas có vẻ là cái tên tiếp theo có khả năng ra đi sau khi bị đẩy xuống vị trí thứ ba trong danh sách lựa chọn hậu vệ trái, với Nottingham Forest là một trong những ứng cử viên quan tâm.

Harvey Elliott cũng có thể rời đi với mức giá hợp lý sau khi ngồi dự bị trong trận gặp Bournemouth. Màn trình diễn ấn tượng của Federico Chiesa khiến những đồn đoán về việc cầu thủ người Ý này ra đi lắng xuống. Sau khi Luca Stephenson ra đi dưới dạng cho mượn, thì James McConnell và Lewis Koumas cũng có khả năng chia tay Liverpool theo dạng tương tự.