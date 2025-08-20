Garnacho giữ lời hứa khi MU nhận được lời đề nghị chuyển nhượng mới 20/08/2025 12:07

Cầu thủ bị MU ruồng bỏ Alejandro Garnacho đang quyết tâm chuyển đến Chelsea, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Premier League vào mùa hè này, sau khi không còn được HLV Ruben Amorim trọng dụng. Garnacho giữ lời hứa khi MU nhận được lời đề nghị chuyển nhượng mới.

Theo đó, Alejandro Garnacho đã giữ đúng lời hứa sau khi từ chối lời mời chuyển đến Bayern Munich. Cầu thủ người Argentina hiện không còn được trọng dụng tại Manchester United sau khi bị loại bỏ dưới thời HLV Ruben Amorim.

Tuy nhiên, Garnacho trước đó đã nói rõ rằng hoặc là Chelsea hoặc không ai cả, bất chấp nguy cơ anh không có đội bóng mới sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. The Blues rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo này, nhưng vẫn còn cách mức định giá của MU khoảng 10 triệu bảng Anh.

Quỷ đỏ muốn khoảng 40 triệu bảng Anh cho cầu thủ 21 tuổi người Argentina, trong khi Chelsea - cho đến nay - chưa thể trả quá 30 triệu bảng Anh. Garnacho là một phần trong nhóm cầu thủ không còn tương lai tại MU, bao gồm cả Marcus Rashford, người đã chuyển đến Barcelona.

Garnacho giữ lời hứa khi MU nhận được lời đề nghị chuyển nhượng mới. ẢNH: EPA

Garnacho đã không chơi một trận đấu chính thức nào cho MU kể từ khi công khai bày tỏ sự thất vọng sau khi phải ngồi dự bị trong trận chung kết Europa League với Tottenham tại Bilbao. Garnacho đã nói hồi tháng Năm: "Cho đến trận chung kết, tôi đã chơi tất cả các vòng để giúp đội bóng, và hôm nay tôi chỉ được chơi 20 phút, tôi không biết nữa. Trận chung kết sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi sẽ cố gắng tận hưởng mùa hè và xem điều gì sẽ xảy ra sau đó".

Các ông chủ ở Chelsea đã chi tiêu rất mạnh tay trong mùa hè này khi ký hợp đồng với Jamie Gittens với giá 48,5 triệu bảng Anh, chi 65 triệu bảng Anh cho Joao Pedro, trả 37 triệu bảng Anh cho Jarrel Hato và phê duyệt vụ chuyển nhượng Liam Delap với giá 30 triệu bảng Anh.

Nhưng HLV Enzo Maresca vẫn muốn tăng cường thêm sức mạnh cho Chelsea và muốn có Garnacho, cầu thủ này cũng đang rất khao khát được chuyển đến đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea không thể chiêu mộ thêm cầu thủ nào nữa nếu không bán người, điều này đã mở ra cơ hội cho nhà vô địch Đức Bayern Munich.

Tờ Times đưa tin Bayern Munich đã thăm dò khả năng ký hợp đồng với Garnacho, nhưng nhanh chóng nhận được thông báo rằng anh chỉ muốn ký hợp đồng với Chelsea. Bayern Munich trước đó đã được liên hệ với Christopher Nkunku, người mà Maresca rất muốn bán vào mùa hè này, nhưng lời đề nghị cho mượn đã bị từ chối.

Theo tờ Athletic (Anh), CLB của của Nkunku là RB Leipzig đang đẩy mạnh đàm phán để ký lại hợp đồng với anh theo một thỏa thuận chuyển nhượng dưới dạng mua đứt. Nicolas Jackson cũng có thể giúp tăng cường ngân sách chuyển nhượng của Chelsea khi Aston Villa sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Newcastle để có được chữ ký của anh.

Chelsea muốn khoảng 60 triệu bảng cho tiền đạo người Senegal. Manchester United và Arsenal đã từng được liên hệ trước đó, nhưng khả năng Jackson ở lại Ngoại hạng Anh vẫn còn bỏ ngỏ. HLV Maresca đang hy vọng kỳ chuyển nhượng này sẽ kết thúc không chỉ với sự xuất hiện của Garnacho, mà còn có được một hậu vệ mới.

Levi Colwill sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải sau khi trải qua ca phẫu thuật dây chằng chéo trước và mặc dù vẫn còn nhiều lựa chọn khác, Maresca đã nói rõ rằng ông muốn có người thay thế Colwill.

"Tôi nghĩ chúng ta cần một trung vệ", HLV Enzo Maresca của Chelsea nói vào tuần trước, "Chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp nội bộ nhưng như tôi đã nói, CLB biết chính xác những gì tôi nghĩ".

Khi được hỏi lại sau trận hòa ngày ra quân Premier League của Chelsea trước Crystal Palace, vị chiến lược gia người Ý Enzo Maresca trả lời: "Bạn thích nói về trung vệ à? Tôi đã nói rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều".