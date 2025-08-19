Ra mắt Zocker Running Team: Sự hợp tác giữa các VĐV chạy bộ hàng đầu 19/08/2025 16:47

Ngày 19-8, thương hiệu thể thao Zocker, thuộc Công ty Cổ phần Thể thao Koji, chính thức công bố lễ ký kết hợp tác với các VĐV chạy bộ hàng đầu khu vực miền Nam.

Sự kiện hợp tác mở ra cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho sự thành lập Zocker Running Team - đội chạy chuyên nghiệp mang khát vọng chinh phục những giới hạn mới, lan tỏa tinh thần thể thao và truyền cảm hứng đến cộng đồng yêu chạy bộ.

Zocker ký kết hợp tác với các VĐV Edwin Kiptoo.

Tại buổi lễ, Zocker chính thức ký kết hợp tác với các VĐV Edwin Kiptoo, Lê Văn Tuấn, Mao Quốc Tới, Trương Trí Tâm... Đây là những gương mặt tiêu biểu, giàu kinh nghiệm và sở hữu bảng thành tích nổi bật trong làng chạy bộ Việt Nam, trong đó, Edwin Kiptoo 2 lần liên tiếp vô địch giải VnExpress Marathon. Mục tiêu của Zocker Running Team là chinh phục những giới hạn mới, lan tỏa tinh thần thể thao và truyền cảm hứng tới cộng đồng chạy bộ Việt Nam và quốc tế.

Ông Nguyễn Đình Thụy, giám đốc Zocker chia sẻ, “Chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng Zocker vững mạnh, nơi hội tụ những VĐV xuất sắc nhất, cùng nhau thi đấu và truyền cảm hứng, kết nối sâu hơn với các CLB trên toàn quốc. Chúng tôi muốn giúp đỡ, mở rộng hoạt động với các CLB, biến CLB trở thành trạm năng lượng của cộng đồng, nơi mọi người tìm thấy cảm hứng, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau nuôi dưỡng một phong trào chạy bộ bền vững và lâu dài. Chúng tôi cũng mong muốn mở rộng hình ảnh VĐV Việt Nam ra đấu trường quốc tế, đưa hình ảnh VĐV Việt, cộng đồng chạy bộ và những sản phẩm Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao thế giới”.

Giám đốc Zocker Nguyễn Đình Thụy (giữa) và Zocker Running Team.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Zocker đã giới thiệu phiên bản giày chạy bộ thế hệ mới Zocker Speed Light Gen 2. Sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chinh phục tốc độ hay bứt phá sức bền, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các “chân chạy” Việt.