Giải vô địch golf quốc gia có tổng giá trị tiền thưởng 1,2 tỉ đồng 18/08/2025 19:52

(PLO)-Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 lần thứ 4 tổ chức tại sân FLC golf Links Quy Nhơn, quy tụ 150 golfer của cả nước.

Chiều 18-8, ban tổ chức giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 gặp gỡ báo chí trước ngày khai mạc.

Theo ban tổ chức giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Báo Tiền Phong và Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 18 đến 23-8.

Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 gặp gỡ báo chí trước ngày khai mạc.

Thông tin từ ban tổ chức, giải vô địch golf quốc gia 2025, cúp VinFast – Gia Lai sẽ khai mạc lúc 6 giờ ngày 19-8 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, quy tụ 150 golfer của cả nước.

Các golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy 4 vòng, mỗi vòng 18 hố (tổng 72 hố). Sau 36 hố đầu tiên, ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt, chọn ra 50 golfer nam và 12 golfer nữ có thành tích tốt nhất vào hai vòng cuối. Người chiến thắng là golfer có điểm gross thấp nhất sau 4 vòng đấu.

Giải vô địch golf quốc gia - Gia Lai 2025 có tổng giá trị tiền thưởng 1,2 tỉ đồng, trong đó 1 tỉ đồng cho bảng nam, 200 triệu đồng cho bảng nữ và sẽ được trao theo quy chế tiền thưởng của hệ thống VGA Tour.

Ba vận động viên có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ được Cục Thể dục Thể thao trao huy chương vàng, bạc, đồng.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, giải nhằm tôn vinh, làm bệ đỡ cho các golfer chinh phục những giải tầm khu vực và thế giới. Ban tổ chức mong muốn lan tỏa, quảng bá những hình ảnh địa phương, từ những món ăn, phong cảnh đến với cộng đồng; đặc biệt là du lịch thể thao golf ở Gia Lai.