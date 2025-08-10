Khép lại Giải Golf Vì bình yên cuộc sống 2025: Lan tỏa tinh thần thể thao và sẻ chia 10/08/2025 09:09

(PLO) - Tối 9-8, tại sân golf Thủ Đức, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức lễ bế mạc và trao giải Giải Golf Vì bình yên cuộc sống lần thứ 2 năm 2025.

Sự kiện có sự hiện diện của ông Huỳnh Thanh Nhân – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; Thượng tá Phan Huy Văn – Phó Giám đốc Công an TP.HCM; ông Nguyễn Huy Ngọc – Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ và đông đảo vận động viên.

Ban Chuyên đề Công an TP.HCM tổ chức lễ bế mạc Giải Golf Vì bình yên cuộc sống lần thứ 2 – 2025. Ảnh: HT

Phát biểu bế mạc, Đại tá Bùi Ngọc Giáp – Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các golfer, doanh nghiệp đã đồng hành để giải đấu không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn mang ý nghĩa xã hội thiết thực. Toàn bộ kinh phí vận động sẽ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu bế mạc giải Golf Vì bình yên cuộc sống lần thứ 2 năm 2025. Ảnh: HT

Kết quả chung cuộc, golfer Mai Trọng Lưu giành ngôi quán quân (Best Gross) với 74 gậy. Ở bảng A, giải nhất thuộc về ông Nguyễn Thế Mai, giải nhì ông Hà Đình Quang, giải ba ông Đỗ Anh Khang.

Bảng B: giải nhất – ông Bùi Thành Hải, giải nhì – MC Bình Minh, giải ba – ông Nguyễn Đình Tú. Bảng C: giải nhất – ông Nguyễn Đức Tài, giải nhì – ông Tô Tấn Dũng, giải ba – ông Phạm Ngọc Minh Phú. Ban tổ chức cũng trao các giải kỹ thuật như cú đánh gần cờ nhất và cú đánh xa nhất cho các golfer xuất sắc.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cùng Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM trao giải Bess Gross cho vận động viên xuất sắc nhất giải đấu. Ảnh: HT

Giải Golf Vì bình yên cuộc sống lần 2 – 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân. Ngoài ý nghĩa thể thao, sự kiện là cầu nối giao lưu giữa lực lượng Công an với cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên.

Ông Mai Ngọc Phước (bìa trái), Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM và đại diện nhà tài trợ trao giải cho vận động viên đạt giải ba các bảng. Ảnh: HT

Với sự chuẩn bị chu đáo, giải đấu đã tạo nên bầu không khí thi đấu chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và tinh thần thể thao cao thượng. Như chia sẻ của Ban tổ chức, đây không chỉ là một giải thể thao thường niên mà còn là hành trình sẻ chia giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần “vì bình yên cuộc sống” đến cộng đồng.