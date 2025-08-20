Thể thao

Chùm ảnh Ronaldo đưa All Nassr vào chung kết Siêu cúp ở Hong Kong

(PLO)-Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết Siêu cúp, liệu Ronaldo có danh hiệu với Al Nassr?

Ronaldo- dua- Al- Nassr.jpg
Fan Hong Kong đến sân vận động Hong Kong rất sớm để được xem những thần tượng, trong đó có Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết Siêu cúp Saudi Arabia.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 1.jpg
Siêu cúp Saudi Arabia (4 đội) khi có quá nhiều ngôi sao thế giới. Họ cũng biết "bán" Siêu cúp ra nước ngoài để thu lợi nhiều hơn. Lẽ ra á quân Al Hilal dự Siêu cúp nhưng vì một mùa giải quá nặng (tham gia FIFA World Cup Club và giải Elit châu Á) họ bỏ cuộc và CLB Al Qadsiah thay thế.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 3.jpg
Ronaldo cùng người đồng đội cũ ở Real Madrid là Karim Benzema là hai đội trưởng hai đội Al Nassr và Al Ittihad (Al Ittihad vô địch quốc gia Saudi Arabia mùa rồi).
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 4.jpg
Chạm trán với Al Ittihad, Ronaldo không ghi bàn nhưng tầm ảnh hưởng cực cao lên chiến thắng 2-1 trước Al Ittihad có Benzema, Kante...
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 7.jpg
Al Nassr còn 10 người khi Sadio Mane ghi bàn rồi bị thẻ đỏ, nhưng Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết bằng chiến thắng 2-1.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 6.jpg
Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết với cách thể hiện thủ lĩnh dù không ghi bàn. Anh chơi cả trận đấu.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 8.jpg
Sau khi thắng Al Ittihad 2-1, Ronaldo đưa Al Nassr vào chung kết và chờ đối thủ ở cặp đấu bán kết 2 giữa Al Qarsiah và Al Alhi diễn ra tối 20-8.
Ronaldo- dua- Al- Nassr- 9.jpg
Về Al Nassr gần 3 mùa nhưng Ronaldo chưa có danh hiệu tập thể nào, tuy nhiên nó đảm bảo anh 3 năm liên tiếp dẫn đầu VĐV thu nhập cao nhất thế giới trong năm của Forbes. Mùa 2025 - 2026, Al Nassr lại chơi giải hạng 2 châu Á, tức AFC Champions League 2.
THANH HÀ
