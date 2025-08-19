Tranh hạng 3 AFF Cup nữ - MSIG Serenity Cup 2025: Tuyển Thái Lan lại thua tuyển Việt Nam 19/08/2025 18:34

Trận tranh hạng 3 AFF Cup nữ vừa kết thúc trên sân Lạch Tray, Hải Phòng. Theo đó, tuyển Thái Lan lại ghi thêm “khoản nợ khủng” trước tuyển Việt Nam.

Vòng bảng tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan 1-0, nay trận tranh hạng ba tuyển Thái Lan lại thua Việt Nam thua 1-3.

Một giải đấu thua hai trận, từ nay đến cuối năm còn SEA Games 33, liệu trên sân nhà tuyển Thái Lan có dịp trừ bớt?

Tuyển Thái Lan vừa thua tuyển Việt Nam 1-3 ở trận tranh hạng 3. Ảnh:AFC

Tuyển nữ Việt Nam dẫn trước 3-0 do công Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy ghi vào các phút 45, 65 và 68. Kwaenkasikarn có bàn danh dự cho Thái Lan phút 87.

Tuyển nữ Thái Lan đang trong thời kỳ trẻ hóa và thi đấu rất kém. Thế hệ đàn chị 2 lần giành vé đi World Cup 2015 và 2019 qua đi, bóng đá nữ Thái Lan ngày nay không sản sinh các tuyến kế cận tốt nữa. Tuyển Thái Lan đang thời kỳ trẻ hóa ít ra cũng có vài ngôi sao tiềm năng, hay còn lại vài đàn chị dẫn dắt, đằng này cả hai thứ đều không thấy.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam thể hiện rất tốt ở trận này khi HLV Mai Đức Chung đưa ra đội hình mạnh nhất để thắng đại kỳ phùng địch thủ. Dễ thấy ở đội tuyển Thái Lan đến với giải này có sức mạnh và sức bền cũng không ấn tượng, sang đầu hiệp 2 là những đôi chân tuyển Thái Lan như muốn rệu rã, bước chạy không còn chắc chắn và dũng mãnh.

Nhìn phong độ của đội tuyển Thái Lan kiểu này cũng giải thích tại sao họ đã mất chiếc vé đi Asian Cup 2026 vào tay Ấn Độ ngay tại Chiang Mai qua trận chung kết bảng thua 1-2.

Về phần tuyển Việt Nam, học trò HLV Mai Đức Chung thể hiện ở trận thua Úc 1-2 tại bán kết là...xem đã mắt nhất, vì trận đó tuyển Việt Nam gặp “cạ cứng” Úc.

Tuyển Thái Lan, hay Campuchia và Indonesia hiện nay mà Việt Nam đã thắng đều dưới cơ tuyển Việt Nam.

Với chiến thắng 3-1 trước tuyển Thái Lan, tuyển Việt Nam có thứ hạng ba.

Trận tranh ngôi vô địch giữa Úc và Myanmar sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19-8.