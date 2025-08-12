AFF Cup nữ - MSIG Serenity Cup 2025: Tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, chờ đối thủ ở bán kết 12/08/2025 21:56

(PLO)- Tuyển Việt Nam lại đánh bại tuyển nữ Thái Lan để lên ngôi nhất bảng, chờ đối thủ là Úc, Philippines hoặc Myanmar ở bán kết.

Tuyển nữ Việt Nam vừa đánh bại đại kỳ phùng địch thủ Thái Lan 1-0 qua đó lên ngôi nhất bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á, mà Thái Lan đã nắm giữ suốt từ đầu.

Đây là cuộc chạm trán phân ngôi nhất, nhì và thậm chí là danh dự của hai nền bóng đá luôn cạnh tranh gay gắt với nhau. HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam, lẫn HLV Futoshi Akeda của Thái Lan đều không thể toan tính đối thủ bán kết là ai.

Thu Thảo (17, bìa trái) ghi bàn duy nhất trận, tuyển Thái Lan ghi thêm nợ trước tuyển Việt Nam. Ảnh:CTP

Tuyển Thái Lan đang trong thời kỳ trẻ hóa. HLV Futoshi Ikeda đang chịu áp lực cực lớn. Sau khi mất vé dự Asian Cup 2026 trên sân nhà tháng trước vào tay Ấn Độ, lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan đã cân nhắc có nên sa thải cựu HLV tuyển Nhật Bản Futoshi Ikeda hay không. Tuy nhiên cuối cùng ông được giữ lại.

Áp lực đã lớn nên dễ nhìn thấy cứ ra sân là HLV Ikeda xua quân đá hết mình và đó cũng là lý do họ đánh bại Indonesia và Campuchia cùng tỉ số 7-0 duy trì ngôi đầu bảng qua hai lượt trận. Nhìn các cầu thủ trẻ Thái Lan nỗ lực cho thấy họ muốn khẳng định mình nhưng còn non lắm. Thế hệ này thua những thế hệ tuyển quốc gia trước của Thái Lan. Tuyển nữ Thái Lan đang trẻ hóa này chỉ được mỗi thể hình đẹp, sức mạnh cơ bắp không ấn tượng, mảng miếng, phối hợp, chiến thuật cũng chẳng có chiều sâu.

Những thế hệ trước của tuyển Thái Lan, khỏe, có chiều sâu, nhiều cá nhân có thể xoay chuyển được cục diện trận đấu.

Thế hệ tuyển nữ Thái Lan đặt mục tiêu vô địch SEA Games 33 trên sân nhà hứa hẹn cực kỳ thách thức trước Việt Nam và Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam thể hiện quyết tâm đánh bại Thái Lan rất cao. Trước khi bước vào bán kết, tuyển Việt Nam sẽ lợi hơn đối thủ một ngày nghỉ, phải chăng vì lý do này nên HLV Mai Đức Chung xua quân chơi quyết liệt với tuyển Thái Lan.

Tuyển Việt Nam ghi bàn duy nhất ở phút 36 do công Thu Thảo từ pha dọn cỗ của Huỳnh Như. Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam dấn sâu sát lằn vôi ngang rồi chuyền lên, hướng vào trung lộ, Thu Thảo ra chân thật điệu đà bằng cú đệm má trong bóng “sống” bóng bay vào góc cao, thủ môn Homyamyen tung người nhưng không với tới. Pha ăn bàn của Thu Thảo từ đường chuyền của Huỳnh Như nó đẹp như một pha chuyền trong... môn cầu mây vậy.

Tuyển nữ Việt Nam hoàn thành vòng bảng với 3 trận toàn thắng lên ngôi đầu bảng A, ghi 14 bàn và không thể thủng lưới vào nào. Thái Lan chiếm ngôi nhì với 6 điểm.

Tuyển nữ Việt Nam chờ đối thủ ở bán kết đá vào ngày 16-8 là Úc, Philippines hoặc Myanmar.

Lịch đấu lượt cuối bảng B lúc 19 giờ 30: Úc - Đông Timor, Myanmar - Philippines. Cuộc chạm trán của hai đội Đông Nam Á sẽ...một mất, một còn để tranh vé vào bán kết.