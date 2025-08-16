Bán kết 2 AFF Cup nữ - MSIG Serenity Cup 2025: Tuyển Việt Nam nói lời... cám ơn Úc 16/08/2025 22:21

(PLO)- Tuyển Việt Nam không thể đánh bại đội trẻ Úc, nhưng đó là trải nghiệm quý giá.

Tuyển Việt Nam vừa thua Úc 1-2 ở trận bán kết 2 AFF Cup nữ Đông Nam Á và hết cơ hội tranh ngôi vô địch.

Tuy nhiên tuyển nữ Việt Nam cần cảm ơn Úc, cụ thể là U-23 Úc. Đây là một giải khu vực, lại không nằm trong lịch tập trung của FIFA, Việt Nam gặp đối thủ như lứa U-23 Úc này là đáng quý.

Đáng quý hơn cho tuyển nữ Việt Nam khi đây là thời gian bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị, chạy đà dài hơi cho Asian Cup 2026 (tháng 3 tại Úc). Ở đó tuyển Việt Nam nêu quyết tâm lấy chiếc vé dự World Cup 2027.

Úc dù là đội trẻ nhưng đẳng cấp cao hơn so với tuyển Việt Nam. Ảnh:VFF

Lâu lắm rồi, tuyển nữ Việt Nam mới gặp “cạ cứng” thế này để cọ xát, rèn giũa, nâng cao sức mạnh, sức bền, ý chí, chuyên môn.

Nói từ lâu lắm rồi bởi thời gian qua tuyển Việt Nam cũng tham dự nhiều giải quốc tế, gần đây nhất là vòng loại Asian Cup 2026 với những đối thủ cùng bảng quá yếu, không những không học hỏi được gì mà thui chột, đi xuống về chuyên môn.

Trong giai đoạn hiện nay cho đến Asian Cup 2026, tuyển nữ Việt Nam rất cần chạm trán với những đối thủ như đội trẻ Úc thế này.

Tuyển Việt Nam có một trải nghiệm quý khi chạm trán với đội trẻ Úc. Ảnh:VFF

Các cô gái Việt Nam đã nỗ lực tột độ nhưng chỉ có bàn danh dự vào lưới Sally James phút 88 do công Bích Thùy.

Hai bàn thắng sớm của Úc do công của Keane (phút thứ 6) và McKenna (phút 13). Bích Thùy ghi bàn rút ngắn 1-2 cho tuyển Việt Nam ở phút 88.

Trong quãng thời gian thủ môn Kim Thanh phải hai lần vào lưới nhặt bóng, tuyển nữ Việt Nam cũng có đến 3 cơ hội ăn bàn, trong đó có pha tham gia tấn công của trung vệ Chương Thị Kiều rất ấn tượng, rất hiện đại khi Kiều vừa lao đến vừa bật cao đánh đầu đưa bóng bay cắt mặt cầu môn.

Cùng với đó là những lần vội vã dứt điểm cận thành trước những cơ hội ngon ăn của các chân sút tuyển Việt Nam. Không nên phê phán các chân sút Việt Nam bỏ qua cơ hội. Chạm trán với Úc, họ áp sát rất nhanh, nhất là trước cầu môn nhà, chỉ chậm vài chục phần trăm giây là họ áp mặt ngay. Điều này dẫn đến các chân sút Việt Nam vội vã. Chạm trán với những đội cao, to, đá bóng giỏi hơn, đối phương không cho ta chút chậm trễ hay chỉnh sửa nào. Bóng đá Đông Nam Á thì lại khác, cầu thủ dứt điểm có thời gian “sang số”, chỉnh sửa, ngắm... Chạm trán với những đội giỏi như Úc thì họ không cho thời gian làm điều này, đó là đẳng cấp của những đội bóng hay.

Đội trẻ Úc cũng mắc nhiều lỗi mang tính đặc trưng của cầu thủ trẻ. Tuy nhiên bóng đá nữ Úc nằm ở đẳng cấp hàng đầu châu Á.

Tuyển nữ Việt Nam có một trận đấu hay, đáng khen ngợi về mặt tinh thần và nỗ lực tột độ.

Như vậy, trận tranh ngôi vô địch và hạng 3 giải bóng đá nữ Đông Nam Á là những cuộc tái đấu như vòng bảng.

+Lịch tranh chung kết và hạng 3 ngày 19-8, sân Lạch Tray:

Tranh hạng 3: Việt Nam - Thái Lan (16 giờ 30)

Tranh ngôi vô địch: Myanmar - Úc (19 giờ 30)