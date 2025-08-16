Bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á - AFF Cup 2025 Chủ nhà Việt Nam phải “giải mã” được đội tuyển Úc 16/08/2025 06:39

(PLO)- Myanmar dưới cơ đội tuyển nữ Việt Nam tại tất cả các giải khu vực nhưng đã đánh bại đội tuyển Úc ở vòng bảng. Nếu theo tính chất bắc cầu, tuyển nữ Việt Nam phải xếp trên cơ tuyển Úc nhưng thực tế lại không như vậy.

Chưa biết thua và thậm chí là chưa thủng lưới, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhất bảng A lại có ưu thế chủ nhà đang được xem là ứng viên nặng ký chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup 2025). Trong khi đó, đối thủ tại bán kết của nữ Việt Nam là đội tuyển Úc nhì bảng B nhưng lại được xem là đội bóng có lối chơi khác xa phong cách bóng đá Đông Nam Á.

Úc vượt trội về thể hình và sức mạnh

Nhìn đội tuyển Úc tại World Cup nữ 2023 cho thấy đấy là một đội tuyển có hạng của thế giới với lối chơi đầy sức mạnh và chất lượng trong từng vị trí. Tại AFF Cup 2025, Úc không đưa đội tuyển tham dự mà chỉ đem đến Việt Nam thành phần là lứa cầu thủ vừa dự giải U-20 thế giới. Tuy là đội còn rất trẻ nhưng các cầu thủ Úc lại cho thấy họ mang phong cách và lối đá của các cầu thủ đàn chị. Cụ thể là thể hình và sức mạnh của Úc vượt trội hơn tất cả các đội Đông Nam Á. Kế đến, các cầu thủ trẻ Úc đã ăn tập với nhau và thử thách qua giải U-20 thế giới nên sự gắn kết và thể hiện rất rõ ràng. Mặt yếu duy của các cầu thủ Úc là kinh nghiệm và thời tiết.

Trong khi đó, các học trò HLV Mai Đức Chung từ đầu giải đến giờ chỉ có trận gặp Thái Lan là mất nhiều sức. Dù thắng Thái Lan nhưng các cầu thủ chủ nhà cũng bộc lộ không ít điểm yếu. Bù lại đấy là trận cần thiết để thầy trò ông Chung nhìn ra từng vị trí và điều chỉnh lối chơi phù hợp cho trận bán kết dự báo khó khăn trước Úc.

Nữ Việt Nam không thể đấu với đội tuyển Úc bằng sức mạnh nhưng hoàn toàn có thể phá sức đối thủ dựa vào yếu tố thời tiết, dù qua ba trận các cầu thủ Úc đã thích nghi phần nào. Thầy trò ông Chung cũng không thể dùng bài thắng Thái Lan mà áp đặt vào trận bán kết với Úc, bởi không thể đấu tay đôi với những cầu thủ trẻ Úc vượt trội hơn.

Các fan nhuộm đỏ sân Lạch Tray là thứ vũ khí quan trọng của chủ nhà Việt Nam. Ảnh: CCT

Vũ khí quan trọng của nữ Việt Nam

Xem trận duy nhất đội tuyển Úc thua từ đầu giải đến nay là lượt trận đầu bảng B với Myanmar, họ bị thời tiết nóng tra tấn chứ không bị lối chơi của Myanmar làm khó. Thua Myanmar 1-2 nhưng sau khi thích nghi với thời tiết, Úc thể hiện họ là một tập thể đầy chất lượng ở hai trận tiếp theo đánh bại Philippines và Timor Leste. Đội hình Úc có ba tuyển thủ quốc gia Izabel Gomez, Brynleeh Henry và Chloe Lincoln, ngoài ra là các tuyển thủ U-20 Úc như Holly Furphy, Naomi Chinnama và Sofia Sakalis... cho thấy sự chất lượng trong con người lẫn lối chơi.

Đấu với đội tuyển Úc, các học trò HLV Mai Đức Chung phải quên đi 9 điểm trọn vẹn với 3 trận toàn thắng và chưa thủng lưới, quên đi chiến thắng mà dư âm bây giờ vẫn còn trước Thái Lan vốn là kỳ phùng địch thủ.

Nữ Việt Nam trước bán kết rõ ràng không nghĩ mình sẽ gặp đội tuyển Úc mà nghiêng nhiều về trận đấu với Philippines. Giờ đây chắc chắn ban huấn luyện và nhất là HLV Mai Đức Chung sẽ phải sắp bài lại và nghiên cứu nhiều hơn về đội tuyển Úc, thậm chí là về ba tuyển thủ quốc gia và các ngôi sao trong thành phần dự U-20 thế giới.

20 giờ ngày 16-8 sân Lạch Tray sẽ nhuộm đỏ khán đài và đó sẽ là thứ vũ khí quan trọng của chủ nhà Việt Nam. Lợi thế sân nhà và thời tiết của Việt Nam chưa thể cân bằng với sự thua thiệt về sức mạnh của một đối thủ chơi thứ bóng đá như những cầu thủ nữ châu Âu. Thế nên, những chỉ đạo từ khu kỹ thuật sau khi nghiên cứu kỹ đối thủ và khả năng thực thi của học trò HLV Mai Đức Chung sẽ rất quan trọng.

Trước đó, lúc 16 giờ là trận bán kết 1 giữa đội tuyển Myanmar và Thái Lan. Đây là trận đấu cân bằng giữa một bên là đội nhất, nhì khu vực và một bên là hiện tượng của giải - Myanmar.