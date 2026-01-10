Đội bóng chuyền nam Đồng Nai sẵn sàng tham dự giải toàn quốc năm 2026 10/01/2026 11:46

Ngày 10-1, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đồng Nai Bùi Anh Vũ cho biết, đội bóng chuyền nam Đồng Nai đã đăng ký tham dự giải hạng A toàn quốc 2026 theo các quy định và điều lệ được ban hành.

Để cho mùa giải đầu tiên với quyết tâm đạt được thành tích tốt của đội bóng chuyền nam Đồng Nai, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai đã ký kết hợp đồng với 5 Huấn luyện viên, trợ lý Huấn luyện viên và 13 cầu thủ bổ sung lực lượng để đội bóng sẽ tập luyện, thi đấu giải hạng A toàn quốc 2026.

Các đại biểu, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh và các thành viên đội bóng chuyền nam Đồng Nai chụp hình sau buổi ký kết. Ảnh: H.Anh.

Huấn luyện viên Dương Tấn Vinh đã ký hợp đồng làm việc với đội bóng chuyền nam Đồng Nai. Trước đó, ông Dương Tấn Vinh vừa kết thúc vai trò HLV trưởng đội Công an TPHCM.

Đội tuyển bóng chuyền nam Đồng Nai đã chính thức bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị tham gia vòng loại Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia vào tháng 5-2026 tại tỉnh Điện Biên. Dự kiến có 14 đội tham gia thi đấu để tranh 1 suất thăng hạng lên đội mạnh.

Trước đó vào cuối tháng 12-2025, theo tờ trình của Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Nai, đội tuyển bóng chuyền nam tỉnh Đồng Nai đã được xây dựng kế hoạch thành lập và thuộc sự quản lý của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Nai. Đội bóng được đăng ký tham gia thi đấu các giải bóng chuyền trong hệ thống thi đấu quốc gia từ năm 2026.