Tuyển Việt Nam - Thái Lan, Úc - Myanmar: Có đòi được nợ? 18/08/2025 13:28

Vòng bảng, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0, Úc thua Myanmar 1-2. Vậy bây giờ Thái Lan và Úc có “đòi nợ” thành công trước tuyển Việt nữ Nam và Myanmar trước khi về nước?

Một dễ, một khó. Thái Lan sẽ rất khó “đòi nợ” trước tuyển nữ Việt Nam, còn Úc sẽ đánh bại được Myanmar. Ra quân trận đầu bảng B, Úc bất ngờ thua 1-2 trước Myanmar. Nữ Myanmar ghi hai bàn thắng trước, sau đó Úc "bở hơi tai" mới có bàn danh dự. Báo chí Úc “giải mã” do đội trẻ Úc chưa thích nghi thời tiết từ lạnh giá ở Úc sang nắng nóng rất cao ở Việt Nam.

Cánh chim đầu đàn, đội trưởng Win Theingi Tun rất ấn tượng với 7 bàn thắng. Ảnh:Aseanutd.

Điều này là đúng, Úc càng đá càng hay và càng bền sức ở nhịp độ cao. Tuy nhiên cũng phải dành lời khen cho Myanmar, họ đã tiễn đương kim vô địch Philippines về nước qua trận hòa ở lượt cuối bảng B, trước đó đánh bại Úc, rồi thắng cả Thái Lan ở bán kết. “Nạn nhân” của Myanmar là ứng viên vô địch và đương kim vô địch.

Điều quan trọng hơn là Myanmar có một đội hình đồng đều, trong đó lại nổi lên tay săn bàn, mang băng đội trưởng Win Theingi Tun (số 7), cô đã ghi được bảy bàn thắng. Những đồng đội của Win Theingi Tun đều có chất lượng và tâm lý thi đấu rất cao. Bên cạnh đó, nhà cầm quân Nhật của Myanmar - HLV Yuki Tetsuro rất tinh quái và khôn khéo biết “tương kế, tựu kế”, có cơ hội là tung đòn phủ đầu rất bất ngờ. Việc Myanmar vào đến trận chung kết hạ gục những đối thủ khủng mang dấu ấn của nhà cầm quân rất đậm.

Tuyển Việt Nam sẽ không cho Thái Lan "đòi nợ" ở trận tranh hạng 3. Ảnh: Aseanutd.

Trong khi đó, Úc càng đá càng hay, càng liền lạc. Tái đấu với Myanmar, nhất định HLV Joe Palasides sẽ tạo sự khác biệt bằng “vốn tự có” sức mạnh cơ bắp, chiều cao, cân nặng để “đàn áp” đối phương.

Trận bán kết chạm trán với tuyển nữ Việt Nam cho thấy, Úc chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu và duy trì nhịp độ trận đấu cao và liên tục cùng với những đường chuyền dài, điều này nhằm làm hao tổn sức lực của đối thủ thua thiệt nhiều mặt.

Đã thích nghi với thời tiết nắng nóng, khô ẩm nên Úc sẽ tiếp tục phát huy sự vượt trội của mình để “đòi nợ” thua vòng bảng.

Dự đoán Úc lên ngôi vô địch qua chiến thắng 3-1.

Ở trận tranh hạng 3, Thái Lan rất khó thắng Việt Nam. Tuyển Thái Lan đang trong trong thời kỳ trẻ hóa, đội lại chẳng cá nhân nào nổi trội, tay săn bàn Casteen, 18 tuổi mang hai dòng máu Mỹ - Thái Lan... nhưng “nho còn xanh quá” chưa thể xuyên thủng phòng ngự tuyển Việt Nam được.

Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam sẽ quyết tâm không cho đội tuyển chủ nhà SEA Games 33 đòi nợ để tạo đà tâm lý tốt.

HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan cũng chưa thể hiện được dấu ấn mạnh tại giải này, ngoài vòng bảng thắng hai “kèo dưới” Campuchia và Indonesia.

Dự đoán Việt Nam thắng 1-0.