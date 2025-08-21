Chanathip là ai, chưa chắc là câu hỏi thừa 21/08/2025 10:31

(PLO)-Chanathip chẳng lạ với cầu thủ Đông Nam Á, nhưng Chanathip là ai có thể là câu hỏi từ những ngoại binh CLB CA. Hà Nội sau đêm 20-8.

Đêm 20-8, Chanathip vào sân đầu hiệp 2 làm nên cuộc ngược dòng không tưởng cho Pathum Utd trước vị khách đến từ Việt Nam - CA. Hà Nội. Chanathip là ai?

Vòng khai mạc Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup 2025-2026, Chanathip là ai mà tỏa sáng?

Một câu hỏi thừa với fan hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên nó có thể là câu hỏi thực đối với nhiều ngoại binh của CA. Hà Nội trong đó hai tiền đạo Leo Artur và Alan Grafite.

AFF Cup 2021, madam Pang thương lượng với CLB Nhật để đưa Chanathip về truất ngôi vô địch AFF Cup của Việt Nam, anh bay thẳng từ Nhật về Singapore và trò chuyện với ông thầy Mano Polking. Ảnh:BP

Với đội trưởng Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Đô thậm chí là đàn em Đình Bắc... đều biết Chanathip là ai rồi. Bởi Chanathip từng “gieo sầu” nhiều lần cho bóng đá Việt Nam. Hồi bán kết lượt đi AFF Cup 2021 (đá tập trung tại Singapore), Chanathip có cú đúp vào lưới tuyển Việt Nam. Rồi tối 20-9 trên sân BG (sân nhà của Pathum Utd), Chanathip lại có cú đúp tuyệt phẩm bàn thắng giúp Pathum ngược dòng đánh bại CA. Hà Nội 2-1, trong thế Pathum thua người.

Sự xuất hiện của Chanathip trên sân từ đầu đầu hiệp 2 làm lu mờ tất cả các ngoại binh của cả hai đội, thậm chí cả bộ đôi Leo Artur và Alan đang “làm mưa, làm gió” ở sân BG khi Chanathip chưa hiện diện.

"Hai Messi" so kè nhau khi PSG đến Nhật Bản đá giao hữu với Kawasaki Frontole. Ảnh: Shimbun

Có lẽ rất nhiều ngoại binh, nhất là CA. Hà Nội tự đặt câu hỏi Chanathip là ai thế?

Từ khi còn khoác áo Muangthong Utd, Chanathip đã là một nhạc trưởng hay nhất Đông Nam Á. Từ đó anh sang Consadole Sapporo khi CLB này thăng hạng J-League 1. Đá ở J-League 6 năm qua hai CLB Consadole Sapporo và Kawasaki Frontole, Chanathip quay về khoác áo Pathum. Tại Nhật Bản có những trận Chanathip được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận và cũng có 1 mùa được chọn vào đội hình xuất sắc nhất mùa của J-League 1.

Tuy nhiên 6 năm đá ở Nhật, Chanathip cũng thường xuyên bị chấn thương hành hạ.

Tuổi 32, chưa hẳn là quá lớn với Chanathip, tuy nhiên những năm tháng “hao hơi tổn sức” ở J-League 1, khiến khi trở về Thái Lan anh luôn lựa chọn trận để đá và chọn giải để chơi trong màu áo tuyển Thái Lan và cả Pathum utd.

HLV Supachai của tuyển Thái Lan đã dùng cậu học trò thật chuẩn xác đêm 20-8 ấy. Sự hiện diện của “Messi Thái” đầu hiệp 2 là làm cho gió đổi chiều ngay dẫu Pathum bị thiệt người (Matheus bị thẻ đỏ phút 43).

Chanathip vào sân, lập tức CA. Hà Nội không còn đẩy cao đội hình mà phải lùi về phòng ngự bởi Chanathip quá nguy hiểm.

Không đợi lâu, phút 58, Chanathip đã có pha xử lý đầy chất kỹ thuật với cái “que trái” tinh quái cùng cú ra chân rất cảm giác, rất hiểm hóc, bóng bay xoáy, sệt sát cột. Thủ môn Nguyễn Filip đổ người với tới, nhưng quả bóng xoáy cuộn nằm gọn trong lưới.

Rồi phút 90+6, lại Chanathip có pha dứt điểm từ xa trực diện cầu môn nhưng cũng cực quái, bóng có quỹ đạo bay rất lạ để lần nữa làm bó tay Nguyễn Filip giúp Pathum có cuộc ngược dòng trong thế thua người rất thần kỳ.

Chanathip là ai, đó thể có là câu hỏi của những ngoại binh CA. Hà Nội, nhưng HLV Mano Polking không lạ, đó từng là cậu học trò cưng của ông. Chanathip góp công lớn trong ngôi vô địch AFF Cup 2021 và 2022, khi đó HLV Mano Polking dẫn dắt tuyển Thái Lan.