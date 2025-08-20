Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup 2025- 2026 Chanathip tỏa sáng giúp Pathum Utd ngược dòng thắng CA. Hà Nội trong thế thua người 20/08/2025 21:45

(PLO)-HLV Mano Polking thừa hiểu sự lợi hại của học trò cũ Chanathip, nhưng ông đã bất lực trong việc ngăn ngôi sao Thái Lan này.

Chânthip, tiền vệ nhạc trưởng tài năng của bóng đá Thái Lan dù đã “tuổi cao sức yếu” nhưng vẫn tỏa sáng ra sân đầu hiệp 2 và giúp Pathum Utd ngược dòng trong thế thua người trước CA. Hà Nội.

Thua nhưng thầy trò HLV Mano Polking vẫn tức anh ách khi rời Thái Lan mà trắng tay bởi ngôi sao Chanathip tỏa sáng khi vào sân ở hiệp 2.

Alan Grafite cùng đồng đội lẽ ra đã giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Ảnh: CTP

CA. Hà Nội đã để đối thủ san bằng 1-1 rồi 1-2 từ cú đúp của Chanathip khi chủ nhà còn 10 người trên sân.

Đã vậy 2/3 hiệp 1 trôi qua nếu các chân sút CA. Hà Nội... son hơn, chỉn chu hơn thì có thể thủ môn Bogdanovic từng khoác áo Al Ain của UAE đã phải ba lần vào lưới nhặt bóng qua 4 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên ở 4 cơ hội đó chỉ 1 lần Alan Grafite biến thành bàn thắng ở phút 22. Trước đó ở phút 12, cũng chính Alan nhận bóng rồi xoay người trực diện và cách cầu môn Bogdanovic chỉ chừng 8m, nhưng Alan lại thiếu chút “quái” của một chân sút. Anh sút theo bản năng quá hiền để bỏ qua cơ hội.

...Chanathip vào sân hiệp 2 và tỏa sáng với cúp đúp giúp Pathum Utd ngược dòng đánh bại CA. Hà Nội 2-1. Ảnh: Asean Utd

Tuy nhiên sau đó thì anh kịp “sửa lỗi” và ghi bàn ở phút 22 từ đường chuyền rất tinh tế và thể hiện nhãn quan tốt của Leo Artur.

Leo Artur thực hiện một đường chuyền sệt chéo mạn sườn trái, Alan lao xuống đón bóng đi theo vài nhịp rồi ra chân chéo góc. Đường chuyền của Leo Artur vừa bất ngờ, vừa tinh tế, sửa lưng ít nhất 2 hậu vệ của Pathum Utd.

Sau bàn thắng của Alan thì Đình Bắc, rồi tiếp đó là Văn Đô bỏ lỡ cơ hội. Nếu tận dụng tốt cơ hội thì CA. Hà Nội đã “giải quyết” Pathum ngay trong hiệp 1 rồi.

Đã vậy phút 43, tiền đạo Matheus của Pathum nhận thẻ đỏ do lỗi đá cao chân vào mặt trung vệ Việt Anh khiến trung vệ của CA. Hà Nội phải đi bệnh viện.

Từ phút 43, Pathum Utd chỉ còn 10 người trên sân, nhưng CA. Hà Nội không thể ghi thêm bàn, đã vậy còn bị Chanathip có bàn san bằng phút 58. Đó là pha xử lý rất tinh tế, kỹ thuật điêu luyện và cú ra chân trái sệt, sát cột rất hiểm hóc, khiến Nguyễn Filip dù chạm bóng nhưng không thể đẩy ra cứu thua.

Chính Chanathip tỏa sáng, đã tạo sự khác biệt dù họ chỉ còn 10 người từ cuối hiệp 1. Sự hiện diện của Chanathip đầu hiệp 2 khiến CA. Hà Nội không dám dâng cao đội hình. Có thể các cầu thủ nội của CA. Hà Nội như Quang Hải, Việt Anh, Đình Bắc không lạ “quái kiệt” Chanathip nhưng những cầu thủ ngoại của CA. Hà Nội thì không.

Khi trận đấu tiến về phút bù giờ cuối cùng 90+ 6, thì lại Chanathip tỏa sáng và hoàn thành cú đúp từ pha sút xa rất kỹ thuật đẳng cấp của một ngôi sao ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho chủ nhà.

Rất đau đớn cho thầy trò HLV Mano Polking dẫn bàn trong thế hơn người nhưng lại thua ngược.

Lượt trận thứ 2, bảng A, CA. Hà Nội về sân nhà tiếp Preah Khan của Campuchia vào ngày 24-9.