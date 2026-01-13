VCK U-23 châu Á: U-23 Việt Nam tiễn chủ nhà Saudi Arabia rời cuộc chơi 13/01/2026 01:48

(PLO)- U-23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Saudi Arabia và tạo cột mốc lịch sử với ngôi nhất bảng A vào tứ kết U-23 châu Á với ba trận toàn thắng.

U-23 Việt Nam đã có chiến thắng thứ ba, bỏ túi 9 điểm để bước vào vòng tứ kết với ngôi nhất bảng A và tránh đối thủ lớn Nhật Bản chắc chắn nhất bảng B.

Cột mốc lịch sử 3 trận vòng bảng toàn thắng là điều mà trước đây các đội U-23 chưa làm được, ngay cả "thế hệ vàng" Thường Châu 2018. Nhưng hôm nay những đàn em Quang Hải, Công Phượng... trên cả tuyệt vời.

Đánh bại chủ nhà Saudi Arabia ngay trên sân nhà của họ là điều không phải dễ dàng, đặc biệt đây lại là quốc gia có nền bóng đá thuộc nhóm mạnh nhất châu lục.

Đình Bắc ghi bàn thắng phút 64 tiễn Saudi Arabia rời cuộc chơi sớm. Ảnh: AFC.

Tiếp cận trận đấu, Saudi Arabia gia tăng nhịp độ lên nhanh ngay bằng lối chơi phối hợp nhóm nhỏ, nhanh. Phía bên kia, cách thể hiện của đội khách cũng thế. Tuy nhiên sự, nôn nóng tìm bàn thắng của Saudi Arabia thấy rất rõ, điều này khiến họ chệch choạc với nhiều cú sút thiếu chuẩn xác.

Đã vậy ở trận đấu bảng A cùng giờ, khi Ali Al Azaizeh mở điểm cho Jordan phút 33 vào lưới Kyrgyzstan càng làm cho Saudi Arabia hấp tấp dẫn đến rối đội hình. Có nhiều pha phối hợp của chủ nhà đến trước cầu môn Trung Kiên bị rối và không khó cho hàng thủ Việt Nam đánh bật ra.

Saudi Arabia bị ức chế, nóng vội là nguyên nhân khiến các chân sút không thể ghi bàn. Ảnh: AFC.

Saudi Arabia rất căng thẳng và nhiều lúc ức chế dẫn đến chơi bóng khô khốc, dù trọng tài có phần nương tay cho chủ nhà. Cuối hiệp 1, họ lại có thêm một số cơ hội nhưng các hậu vệ hoặc thủ môn Trung Kiên hóa giải ổn thỏa.

Sang hiệp 2, Đình Bắc được tung vào sân và chỉ sau 14 phút nóng máy đã ghi bàn.

Bóng đá trẻ Việt Nam ở đỉnh bảng, còn Saudi Arabia nói lời chia tay giải ngay trên sân nhà.

Phút 64, Đình Bắc có một cú sút góc gần cực hẹp nhưng đầy toan tính làm tung lưới thủ môn Hamed Al Shanqiti. Cầu thủ của CLB Công an Hà Nội chọn cách ra chân ngay sát cột căng lên cao khiến Al Shanqiti quờ quạng và không thể cản phá.

Và như vậy, Việt Nam đã có 3 trận toàn thắng vào tứ kết bằng ngôi nhất bảng, sẽ tránh được Nhật Bản tại tứ kết.

Ở trận đấu cùng giờ Jordan đánh bại Kyrgyzstan 1-0 để xếp nhì bảng A với 6 điểm, trong khi chủ nhà Saudi Arabia bị loại khỏi cuộc chơi.