HCMC Marathon 2026: Bùng nổ ý chí và tốc độ trên từng cây số 12/01/2026 23:34

(PLO)- Giải Marathon TP.HCM năm 2026 (HCMC Marathon 2026) đã chính thức khép lại, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng người yêu chạy bộ bằng một mùa giải trọn vẹn cả về quy mô, chất lượng chuyên môn lẫn cảm xúc.

HCMC Marathon 2026 diễn ra trang trọng và sôi động, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện marathon truyền thống, được mong chờ nhất mỗi dịp đầu năm tại Việt Nam.

Được tổ chức vào ngày 11-01 ngay tại khu vực trung tâm TP.HCM, HCMC Marathon 2026 một lần nữa đảm nhiệm vai trò mở màn cho năm thể thao mới, mang theo thông điệp “Cùng Nhau Chinh Phục – United In Every Stride”. Thông điệp ấy hiện diện rõ nét trong từng bước chạy bền bỉ của gần 11.000 vận động viên, những người đã biến đường chạy thành không gian của sự quyết tâm, nỗ lực và kết nối cộng đồng.

Mùa giải 2026 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về tính quốc tế khi có khoảng 26% vận động viên nước ngoài, đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của HCMC Marathon trên bản đồ chạy bộ khu vực và thế giới, đồng thời tạo nên một bức tranh thi đấu đa sắc màu, nơi những nền văn hóa khác nhau gặp nhau qua niềm đam mê chung với marathon.

Cuộc chơi lớn HCMC Marathon 2026 hấp dẫn gần 11 vận động viên hào hứng tham gia.

Chất lượng chuyên môn tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay. Đường chạy chứng kiến sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi hàng đầu của điền kinh Việt Nam và quốc tế. Những chân chạy quen thuộc như Nguyễn Trung Cường, Huỳnh Anh Khôi, Phạm Thị Hồng Lệ, Đặng Anh Quyết, Phạm Ngọc Phan, Nguyễn Văn Khang… cùng các vận động viên quốc tế như Kipruto Kemboi (Kenya), Gustavo Barros De Souza và Vinicius Scheffel (Brazil), Yujiro Daidoji (Nhật Bản)… đã mang đến những màn so tài quyết liệt, kịch tính cho khán giả.

Ở nội dung Marathon chung cuộc nam, Huỳnh Anh Khôi trở thành tâm điểm khi bứt phá mạnh mẽ ở những kilomet cuối để về đích đầu tiên với thời gian 2:25:44. Thành tích này giúp anh lần đầu bước lên bục cao nhất ở hạng mục chung cuộc 42,195km tại HCMC Marathon, sau nhiều năm kiên trì chinh phục giải đấu. Về sau anh là VĐV Vann Pheara đến từ Campuchia với thời gian 2:27:24, trong khi Lê Văn Tuấn hoàn tất podium với thành tích 2:34:18.

Ngày hội HCMC Marathon 2026 tưng bừng đầu năm mới.

Chia sẻ sau khi chiến thắng, Huỳnh Anh Khôi cho biết thời tiết mát mẻ cùng cung đường thi đấu thuận lợi đã tạo điều kiện để anh đạt được kết quả tốt nhất trong các lần tranh tài tại TP.HCM. Đó là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực bền bỉ của một vận động viên luôn âm thầm theo đuổi đỉnh cao.

Ở nội dung Marathon nữ, Phạm Thị Hồng Lệ tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những chân chạy hàng đầu Việt Nam khi cán đích đầu tiên với thời gian 2:46:18. Sự ổn định và bản lĩnh thi đấu của cô một lần nữa được thể hiện rõ ràng trên đường chạy. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Lê Thị Hà (2:57:28) và Nguyễn Thị Ngọc Lan (2:58:39).

Có rất nhiều chân chạy chuyên nghiệp nổi tiếng xuất hiện ở giải đấu lớn.

Các cự ly ngắn hơn cũng diễn ra đầy hấp dẫn. Ở bán marathon nữ 21km, Hoàng Thị Ngọc Hoa giành chiến thắng với thành tích 1:20:56, theo sau là Lê Thị Yến Như và Nguyễn Khánh Ly. Trong khi đó, nội dung bán marathon nam chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của Hoàng Nguyên Thanh, người về nhất với thời gian 1:08:31, vượt qua các đối thủ đến từ Campuchia và Việt Nam.

Cự ly 10km nam trở thành điểm nhấn đặc biệt khi Nguyễn Trung Cường – Huy chương Vàng SEA Games – lần đầu tham dự HCMC Marathon và lập tức giành chiến thắng chung cuộc. Anh chia sẻ sự hài lòng với màn thể hiện của mình, đồng thời nhấn mạnh bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt cùng khoảnh khắc về đích tại khu vực lịch sử Dinh Thống Nhất là trải nghiệm khó quên, tạo động lực lớn cho những mục tiêu dài hơi trong năm 2026.

Rộn ràng lễ trao giải cho các nhà vô địch.

Bên cạnh thành tích chuyên môn, giải đấu năm nay còn cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ khi số lượng vận động viên trẻ tăng đáng kể. Nhiều CLB và nhóm chạy xem HCMC Marathon là cột mốc quan trọng, với sự đầu tư nghiêm túc vào tập luyện và chiến lược thi đấu, góp phần nâng cao chất lượng chung của giải.

Khép lại mùa giải thứ XIII, giải Marathon TP.HCM 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một sự kiện thể thao cộng đồng tầm cỡ quốc gia, có bề dày lịch sử và uy tín. Hơn cả một cuộc đua, HCMC Marathon đã và đang lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, khuyến khích lối sống lành mạnh, để mỗi bước chạy đầu năm trở thành khởi đầu cho những hành trình chinh phục mới.