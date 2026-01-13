Nước cờ táo bạo của HLV Kim Sang-sik, siêu phẩm của Đình Bắc và cột mốc lịch sử 13/01/2026 02:03

(PLO)- Bàn thắng đẳng cấp của Đình Bắc, cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị, đã khép lại một trận cầu tuyệt vời cho U-23 Việt Nam khi đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 1-0.

Chiến thắng quý giá của Đình Bắc đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 9 điểm tuyệt đối sau vòng bảng và đưa tuyển U-23 Việt Nam vào tứ kết U-23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng A.

Trước giờ bóng lăn, HLV Kim Sang-sik khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ khi thay đổi 4 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng U-23 Kyrgyzstan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mạnh dạn trao cơ hội cho những gương mặt thường xuyên đóng vai dự bị như Viktor Lê, Công Phương hay Ngọc Mỹ trên hàng công, trong khi những trụ cột như Đình Bắc hay Lê Phát được cất trên băng ghế dự bị.

Đây là nước cờ táo bạo của ông Kim với một tính toán mang đậm dấu ấn chiến thuật khi Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa để chắc chắn đứng đầu bảng.

Đội trưởng Khuất Văn Khang chơi rất hay trong trận thắng chủ nhà Saudi Arabia. Ảnh: TAFC.

Ở phía đối diện, U-23 Saudi Arabia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp nên sớm đẩy cao đội hình tấn công. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 1 và liên tục dồn ép bằng những quả tạt từ hai biên, tận dụng lợi thế thể hình và chiều cao của các cầu thủ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi tập trung và kỷ luật, cùng với đó là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trung Kiên.

Người gác đền trẻ tuổi đã liên tiếp làm nản lòng các chân sút Saudi Arabia bằng những pha ra vào hợp lý và phản xạ ấn tượng, đặc biệt là tình huống may mắn nhưng cũng đầy bản lĩnh ở phút 43 khi anh hóa giải cú đánh đầu của Thamer.

Vào hiệp 2, HLV Kim Sang-sik mới tung hai mũi nhọn Đình Bắc và Lê Phát vào sân. Và chính quyết định này đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Phút 64, từ một sai lầm của hàng thủ chủ nhà, Đình Bắc băng lên đầy quyết đoán, xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tung cú sút ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Saudi Arabia. Một pha lập công thể hiện trọn vẹn sự tự tin, tốc độ và bản lĩnh của “siêu dự bị” Việt Nam. Sau đó, Lê Phát cũng có một pha đi bóng qua hai hậu vệ nhưng tiếc là không thể ghi bàn.

Thủ môn Trung Kiên làm nản lòng các chân sút chủ nhà. Ảnh: TAFC.

Sau bàn thua, chủ nhà dốc toàn lực tấn công nhưng vẫn vấp phải bức tường phòng ngự kiên cường của đội khách. Trung Kiên tiếp tục là điểm tựa vững chắc với những pha cứu thua xuất thần để bảo toàn lợi thế mong manh và cột mốc lịch sử lần đầu tiên thắng 3 trận vòng bảng.

Với 9 điểm trọn vẹn, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiên ngang bước vào tứ kết với vị thế đội đầu bảng, trong khi U-23 Jordan thắng nhẹ Kyrgyzstan 1-0 để xếp nhì với 6 điểm.

Loại đối thủ lớn Saudi Arabia ngay trên sân khách nổi bật nhất ở khoảnh khắc lóe sáng của Đình Bắc, cùng sự cao tay và sắc sảo trong cách dùng người của HLV Kim Sang-sik, yếu tố đang giúp U-23 Việt Nam mơ về một hành trình xa hơn tại giải đấu năm nay.