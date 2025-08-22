Thủ môn huyền thoại Peter Shilton mất kỷ lục thế giới đáng kinh ngạc 22/08/2025 07:29

Cựu thủ môn đội tuyển Anh Peter Shilton, 75 tuổi đã chơi tốt ở tuổi 40 trên con đường lập kỷ lục thế giới, nhưng kỷ lục đó vừa bị thủ môn người Brazil Fabio phá vỡ. Huyền thoại bóng đá thế giới Peter Shilton mất kỷ lục thế giới đáng kinh ngạc.

Gần 30 năm sau khi giải nghệ, cựu thủ môn đội tuyển Anh Peter Shilton cuối cùng mất kỷ lục thế giới về số lần ra sân nhiều nhất trong môn bóng đá. Bản thân kỷ lục của Shilton cũng gây tranh cãi, khi thủ môn này tin rằng mình còn kém ba lần so với tổng số 1.390 lần ra sân được ghi nhận trong sách Kỷ lục thế giới Guinness, nhưng con số này giờ đây cũng đã bị vượt qua.

Người nắm giữ kỷ lục mới là Fabio, cũng là một thủ môn. Có lẽ còn ấn tượng hơn nữa, thủ môn người Brazil đạt được thành tích này mà không cần ra sân một lần nào cho đội tuyển quốc gia.

Thủ môn huyền thoại Peter Shilton mất kỷ lục thế giới đáng kinh ngạc. ẢNH: DAILY MIRROR

"Tôi không còn lý do gì để cảm ơn Chúa, người đã cho tôi trải nghiệm khoảnh khắc đặc biệt này, để đạt được cột mốc to lớn này", Fabio, 44 ​​tuổi, chia sẻ sau khi chơi trận đấu thứ 1.391 cho đội Fluminense trong trận gặp America de Cali, "Thật vô cùng xúc động khi được trải nghiệm điều đó, đặc biệt là khi có gia đình bên cạnh trong buổi lễ kỷ niệm.

Thật vô cùng tự hào khi đạt được thành tích này trong màu áo Fluminense, nơi đã mở ra cho tôi nhiều cánh cửa. Giờ là lúc tiếp tục thi đấu và phấn đấu đạt những thành tích mới qua mỗi trận đấu".

Fabio bắt đầu sự nghiệp khi còn là một thiếu niên vào những năm 90, chơi cho đội hạng ba Uniao Banderante, trước khi ra mắt lần đầu tiên tại Serie A của Brazil vào năm 2000. Fabio ở độ tuổi 40 khi gia nhập Fluminense, nhưng đã chơi 235 trận cho CLB này, cùng với 976 trận cho Cruzeiro, 150 trận cho Vasco da Gama và 30 trận cho Uniao Banderante.

Mặc dù không có lần ra sân nào cho đội tuyển Brazil, Fabio đã được đội tuyển quốc gia triệu tập nhiều lần. Lần đầu tiên anh ngồi dự bị cho Selecao tại Confederations Cup 2003, khi Dida và Julio Cesar là hai thủ môn chủ chốt còn lại trong đội hình cũng có những cầu thủ từng vô địch World Cup như Ronaldinho và Kleberson.

Lần cuối cùng Fabio được triệu tập lên đội tuyển Brazil là vào năm 2011, trong trận giao hữu với Ghana. Mặc dù chưa từng góp mặt trong đội hình tham dự World Cup, Fabio là thủ môn dự bị không được sử dụng trong suốt hành trình giành chức vô địch Copa America 2004 của Brazil.

Fabio cũng là thành viên đội hình Fluminense tham dự Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ mở rộng tại Mỹ vào mùa hè. Fabio bắt chính cả ba trận khi đội bóng Brazil vượt qua vòng bảng có sự góp mặt của Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns và Ulsan HD, cũng như chiến thắng bất ngờ trước Inter Milan ở vòng 16 đội và thất bại trước nhà vô địch sau đó là Chelsea ở tứ kết.

Trong khi đó, Peter Shilton, người ra mắt chuyên nghiệp trước World Cup 1966, đã có 125 lần khoác áo đội tuyển Anh và 13 lần ra sân cho đội U-23. Ông đã chơi hơn 1.000 trận đấu tại các giải đấu trong suốt 30 năm sự nghiệp cấp CLB, và cuối cùng treo găng sau một thời gian thi đấu cho Leyton Orient vào mùa giải 1996-1997.

Peter Shilton đã chơi cho tuyển Anh tại ba kỳ World Cup, vào các năm 1982, 1986 và 1990. Kỳ World Cup thứ hai được biết đến nhiều nhất với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona trong trận tứ kết với Argentina khiến Anh bị loại đau đớn khỏi giải đấu.