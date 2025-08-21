Tin chuyển nhượng của MU: Tương lai của Donnarumma và vấn đề của Sancho 21/08/2025 13:39

MU còn chưa đầy hai tuần để hoàn tất các hoạt động chuyển nhượng mùa hè. MU hiện đang tập trung vào việc đẩy các ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim ra đi. Vậy tin chuyển nhượng của MU trong ngày 21-8 có gì?

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn cuối và Manchester United còn nhiều việc phải làm. "Quỷ đỏ" vẫn còn tham vọng hoàn tất một số thương vụ trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9.

MU đã chiêu mộ hàng công hoàn toàn mới với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim được cho là muốn có một tiền vệ phòng ngự trong mùa hè này, mặc dù MU đã từ bỏ thương vụ mua Carlos Baleba vì Brighton đưa ra mức giá quá cao.

Cũng không thiếu những lời bàn tán về vị trí thủ môn của MU, Andre Onana và Altay Bayindir đều đã được đồn đoán về tương lai, trong khi "quỷ đỏ" cũng được cho là đang nhắm đến Gianluigi Donnarumma và Emiliano Martinez. Ngoài ra, MU hy vọng sẽ chứng kiến ​​Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia và Rasmus Hojlund ra đi trong những ngày tới.

Với những thông tin đã nêu, tờ Mirror Football (Anh) đã tổng hợp tin chuyển nhượng của MU mới nhất.

Tin chuyển nhượng của MU liên quan đến Donnarumma đang là chủ đề nóng. ẢNH: EPA

Donnarumma nói chuyện

Manchester United có thể phải hành động nhanh chóng nếu muốn chiêu mộ thủ môn Donnarumma, khi Manchester City được cho là đã bắt đầu đàm phán với Paris Saint-Germain (PSG) về một thương vụ chuyển nhượng này. CLB của Pháp đang tìm cách bán thủ môn người Ý sau khi chiêu mộ Lucas Chevalier. Donnarumma đang ở năm cuối hợp đồng với PSG.

Man City đã bổ sung thủ môn James Trafford vào mùa hè này và anh đã bắt chính trong trận gặp Wolves khi Ederson vắng mặt. Thủ môn người Brazil Ederson đang bị ốm khi tin đồn anh chuyển đến Galatasaray đang rộ lên.

Theo Football Italia, Man City không muốn đáp ứng mức giá 40 triệu bảng mà PSG yêu cầu để bán Donnarumma, nhưng nhà vô địch Ligue 1 có thể bị thuyết phục giảm mức phí chuyển nhượng vì mức lương quá cao của Donnarumma.

Rào cản Sancho

Theo các báo cáo từ Ý, người đại diện của Jadon Sancho đang gây khó khăn Manchester United. Theo Sport Witness (Ý), khoản hoa hồng mà người đại diện của Sancho đòi hỏi đã gây trở ngại cho tiến trình đàm phán của AS Roma và Juventus trong việc mua Sancho. Trong khi đó, Atletico Madrid được cho là đã tỏ ra thất vọng vì vấn đề tương tự khi họ cũng muốn có Sancho.

AS Roma đã đưa ra lời đề nghị với mức lương 7,7 triệu bảng Anh/mùa cho Sancho và đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với MU về các điều khoản cho hợp đồng cho mượn ban đầu. Tuy nhiên, đại diện của Sancho được cho là quan tâm hơn đến những lời đề nghị từ Besiktas và Saudi Arabia. Sancho được cho là đang chờ đợi những lời đề nghị khác.

Tin chuyển nhượng của MU cho thấy Sancho khó ra đi. ẢNH: EPA

Kế hoạch về Collyer của MU

HLV Ryan Mason của West Brom đã dành những lời khen ngợi cho cầu thủ được Manchester United cho mượn Toby Collyer và kỳ vọng tiền vệ này sẽ tiến bộ đáng kể trong mùa giải này. Cựu HLV của Spurs Mason tiết lộ cầu thủ trẻ của MU Collyer là mục tiêu theo đuổi của West Brom trong nhiều tuần và không ngừng ca ngợi mong muốn cải thiện cầu thủ này trong mùa giải mới.

"Toby Collyer là một cầu thủ trẻ, nhưng chúng tôi biết mình sẽ cần cậu ấy và cậu ấy sẽ giúp ích cho đội bóng", HLV Mason nói, "Tôi đã muốn có Toby Collyer từ vài tuần nay rồi. Cậu ấy là người mà tôi thực sự tin tưởng, điều này rất quan trọng và tôi cũng có niềm tin đó vào tất cả các cầu thủ của mình.

Nhưng khi bạn được cho mượn ở đâu đó, tôi nghĩ bạn cần cảm thấy mình được CLB và HLV chào đón, và Collyer chắc chắn sẽ được chào đón như vậy. Hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ Collyer, bởi vì nếu chúng tôi giúp cậu ấy tiến bộ và phát triển với tư cách là một cầu thủ, thì chắc chắn điều đó sẽ có lợi cho chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng còn rất nhiều không gian và rất nhiều cơ hội để Collyer phát triển. Điều đó chắc chắn sẽ diễn ra trên sân tập. Thực tế bóng đá chính là người thầy tốt nhất. Họ cần được tiếp xúc với bóng đá càng nhiều càng tốt, đặc biệt là khi còn trẻ. Tôi chắc chắn và hy vọng Toby Collyer biết tôi tin tưởng cậu ấy, điều này vô cùng quan trọng đối với tôi. Tôi sẽ dồn nhiều năng lượng, cùng một lượng năng lượng mà tôi đã dành cho cậu ấy cũng như cho mọi cầu thủ khác của tôi, để giúp họ phát triển và cải thiện".