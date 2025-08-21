Sancho xé bỏ thỏa thuận với Pep Guardiola, trở thành tâm điểm lùm xùm ở MU 21/08/2025 07:01

Jadon Sancho đã được liên hệ để rời khỏi MU vào mùa hè này, và đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ chạy cánh người Anh tham gia vào một câu chuyện chuyển nhượng lùm xùm. Theo đó, Sancho xé bỏ thỏa thuận với Pep Guardiola tại Manchester City.

Jadon Sancho không còn tương lai tại Manchester United. Anh là một trong số những cầu thủ phải rời Old Trafford vào mùa hè này, nhưng hiện tại vẫn chưa thể ra đi.

Cầu thủ 25 tuổi Sancho gia nhập MU trong một bản hợp đồng bom tấn trị giá 73 triệu bảng Anh vào năm 2021 sau những màn trình diễn ấn tượng cho Borussia Dortmund. Tuy nhiên, thời gian Sancho khoác áo Quỷ Đỏ lại không mấy thành công, khi tuyển thủ Anh đã trải qua những mùa giải gần đây tại Dortmund và Chelsea dưới dạng cho mượn từ MU.

Sancho đã nhận được hai lời đề nghị trong tuần này từ AS Roma và Besiktas, nhưng anh từ chối cả hai. Sancho hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, nhưng yêu cầu lương cao của anh gây khó khăn cho các thương vụ tiềm năng. Với việc tương lai của Sancho một lần nữa bị bỏ ngỏ, chúng ta hãy cùng nhìn lại những câu chuyện chuyển nhượng lùm xùm liên quan đến cầu thủ chạy cánh này, trong đó Sancho xé bỏ thỏa thuận với Pep Guardiola.

Jadon Sancho xé bỏ thỏa thuận với Pep Guardiola tại Man City, rồi sau đó trở thành tâm điểm của vụ lùm xùm ở Manchester United. ẢNH: EPA

Sancho xé bỏ thỏa thuận với Pep Guardiola để rời Man City

Xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Manchester City, Sancho được coi là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của CLB. Mặc dù Pep Guardiola thừa nhận ông rất muốn giữ chân Sancho, cầu thủ chạy cánh 17 tuổi này đã rút lại thỏa thuận với Pep Guardiola ký hợp đồng mới với Man City, trước khi hoàn tất việc chuyển đến Dortmund để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên.

"Chúng tôi đã đề nghị với Jadon Sancho một hợp đồng lớn và chúng tôi đã bắt tay nhau", HLV Pep Guardiola của Man City nói sau khi sự ra đi của Sancho được xác nhận vào năm 2017, "Nhưng trước khi chúng tôi sang Mỹ, cậu ấy đã nói, "Tôi sẽ không ký"".

Sancho chưa từng ra sân cho đội một Man City, nhưng nhanh chóng tỏa sáng tại đội bóng Đức sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 8 triệu bảng Anh. Sancho đã ghi 50 bàn thắng và có 64 pha kiến tạo sau 137 lần ra sân cho Dortmund. Pep Guardiola khẳng định ông không hề oán giận Sancho vì đã chọn rời Man City.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, đó không phải là điều đáng tiếc", Pep Guardiola phát biểu vào năm 2021, "Sancho quyết định. Cậu ấy đang làm rất tốt. Xin chúc mừng, cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng. Cậu ấy là một cầu thủ của đội tuyển quốc gia Anh với phẩm chất tuyệt vời, đang chơi rất tốt ở Dortmund.

Chúng tôi muốn Sancho ở lại nhưng cậu ấy quyết định ra đi, và khi mọi người quyết định ra đi, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là để họ ra đi. Tôi chúc Sancho mọi điều tốt đẹp nhất, ngoại trừ khi cậu ấy ra sân đối đầu với chúng tôi. Tôi không hối tiếc gì cả. Nếu Sancho hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc".

Vụ chuyển nhượng thất bại của Manchester United

MU đã cố gắng giành chữ ký của Sancho một năm trước khi anh chính thức cập bến Old Trafford. Năm 2020, đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên hỏi mua Sancho trị giá 73 triệu bảng, có khả năng tăng lên 91,3 triệu bảng, nhưng con số này vẫn thấp hơn mức định giá 108 triệu bảng Anh của Dortmund.

Sky Sports đưa tin Dortmund đã "bối rối" trước đề xuất và chiến thuật đàm phán của MU. Đội bóng Đức đặt hạn chót vào tháng Tám để hoàn tất việc chuyển nhượng Sancho, nhưng MU đã không đáp ứng được. Đồng đội của Sancho, Roman Burki, đã tiết lộ phản ứng của cầu thủ chạy cánh này sau khi chứng kiến thương vụ chuyển nhượng của anh với Quỷ Đỏ đổ bể.

"Tôi không hoàn toàn kỳ vọng Sancho sẽ ở lại, nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ ở lại," Burki nói với tạp chí Kicker (Đức), "Luôn rõ ràng rằng bạn phải trả một số tiền nhất định để mua một cầu thủ chất lượng như anh ấy, nhưng vì đại dịch COVID-19, mọi chuyện không còn dễ dàng với các CLB như trước nữa.

Tôi không nghĩ Jadon Sancho buồn khi phải tiếp tục gắn bó với Borussia Dortmund. Cậu ấy đến tập luyện với nụ cười trên môi và rất vui khi được ở bên chúng tôi. Jadon Sancho vẫn sẽ là một cầu thủ hàng đầu vào năm tới.

Thời gian không còn nhiều với Sancho ở Dortmund. Hơn nữa, cậu ấy đã phát triển về mặt nhân cách. Tôi không biết có sự kiện nào hiện tại đáng bị chỉ trích. Jadon Sancho chưa làm gì sai trong hai tuần rưỡi chuẩn bị trước mùa giải cho đến nay".

Cuối cùng, MU đã có được chữ ký của Sancho vào mùa hè năm sau với giá 73 triệu bảng Anh để chấm dứt một trong những thương vụ chuyển nhượng dài nhất trong ký ức gần đây.

Câu chuyện Chelsea mượn Sancho

Sancho hiện đang tìm kiếm một CLB mới sau khi Chelsea quyết định không mua đứt anh sau hợp đồng mượn 1 mùa giải. Đội bóng của Enzo Maresca đã buộc phải trả khoản phí phạt 5 triệu bảng cho MU, sau khi trước đó đã đồng ý nghĩa vụ mua đứt Sancho trị giá lên tới 25 triệu bảng.

Cựu ngôi sao Dortmund đã ra sân 41 lần, giúp Chelsea giành vị trí thứ tư tại Ngoại hạng Anh và vô địch Europa League mùa trước, với năm bàn thắng và 10 pha kiến tạo. Tuy nhiên, The Blues đã quyết định trả 5 triệu bảng Anh bồi thường cho MU. Thay vào đó, Chelsea chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Jamie Gittens của Dortmund và thần đồng người Brazil Estevao vào mùa hè này.

Đây không phải lần đầu tiên Sancho phải trở lại Manchester United. Sau bất đồng với cựu HLV "quỷ đỏ" Erik ten Hag, Sancho đã được cho Dortmund mượn vào tháng 1 năm 2024. Mặc dù đã ra sân 21 lần và thậm chí còn đá chính ở trận chung kết Champions League, Dortmund vẫn không thể ký hợp đồng dài hạn với tiền đạo cánh này.