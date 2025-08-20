MU có thể mua một ngôi sao với giá chỉ 17 triệu bảng Anh 20/08/2025 13:16

(PLO)- MU có thể mua một ngôi sao với giá chỉ 17 triệu bảng Anh, đó là ai?

MU đã được yêu cầu ký hợp đồng ở một vị trí quan trọng và một trong những mục tiêu dài hạn của "quỷ đỏ" đã trở thành chủ đề của một lời đề nghị chuyển nhượng. MU có thể mua một ngôi sao với giá chỉ 17 triệu bảng Anh, đó là Diogo Costa.

Manchester United đã nhận được gợi ý rằng thủ môn Diogo Costa của Porto có thể được chiêu mộ với mức giá ưu đãi. Quỷ đỏ đang gặp vấn đề về thủ môn sau khi Ruben Amorim thay Andre Onana bằng Altay Bayindir trong trận thua 0-1 trước Arsenal hôm Chủ nhật tuần trước ở vòng 1 Premier League ngay trên sân nhà Old Trafford.

MU đã cho thấy những dấu hiệu cải thiện trước Pháo thủ tại Old Trafford, khi phần lớn sự phấn khích của người hâm mộ đội nhà tập trung vào việc chứng kiến những tân binh trên hàng công của họ ra mắt. Tuy nhiên, đội bóng của Amorim đã ra về tay trắng sau khi một sai lầm của thủ môn Bayindir tạo điều kiện cho hậu vệ Riccardo Calafiori của Arsenal ghi bàn thắng quyết định.

MU đã được đồn đoán sẽ chiêu mộ Gianluigi Donnarumma của PSG và thủ môn Emi Martinez của Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên, thủ môn Costa của Porto có thể là người giải quyết vấn đề của MU sau khi nhận được một lời đề nghị chuyển nhượng bất ngờ.

MU có thể mua một ngôi sao với giá chỉ 17 triệu bảng Anh, đó là thủ môn số 1 tuyển Bồ Đào Nha Costa. ẢNH: EPA

Tờ Sky Germany đưa tin Galatasaray đã gửi lời đề nghị trị giá 17 triệu bảng Anh để chiêu mộ Costa và đang chờ Porto phản hồi. Có thông tin cho rằng đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang xem thủ môn số một của Bồ Đào Nha là một mục tiêu thay thế khi họ tiếp tục theo đuổi ngôi sao Ederson của Manchester City. Việc Porto tập trung vào Costa và lời đề nghị ban đầu cho thấy họ tin rằng có thể chiêu mộ thủ môn này với mức phí tương đối thấp.

Thủ môn của Porto, Diogo Costa, 25 tuổi, từ lâu đã được đồn đoán sẽ chuyển đến Old Trafford, khi được cho là một trong những lựa chọn thay thế David De Gea tại MU trước khi Onana gia nhập "quỷ đỏ" vào năm 2023. Thủ môn này được cho là có điều khoản mua lại trị giá 63 triệu bảng Anh trong hợp đồng còn thời hạn hai năm.

Lời đề nghị của Galatasaray cho thấy Costa có thể được bán với mức giá hời, bất chấp Porto vẫn chưa trả lời. Đây cũng có thể là một giải pháp đơn giản cho MU, bởi Man City đang cạnh tranh với Quỷ đỏ để có được chữ ký của Donnarumma.

Có vẻ như HLV Ruben Amorim không hoàn toàn tin tưởng Onana sau khi loại cựu anh khỏi đội hình ra sân của MU cuối tuần qua. Khi được hỏi liệu việc Onana bị loại có phải do vấn đề thể lực hay không, Amorim trả lời: "Không (Onana không bị chấn thương), cậu ấy đã hồi phục nhưng những cầu thủ khác đã chơi rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, nên tôi cần phải cân bằng điều đó".

Bayindir đã thay thế Onana trong khung thành của MU nhưng không thể hiện được nhiều trong vai trò thủ môn số một của đội bóng. Thủ môn 27 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ này chỉ có 12 lần ra sân cho MU kể từ khi chuyển đến từ Fenerbahce hai năm trước. Sai lầm của Bayindir trong bàn thắng quyết định của Arsenal đã bị huyền thoại MU Roy Keane chỉ trích.

“Công lao thuộc về Arsenal, họ đa dạng hóa cách chuyền bóng, họ tấn công rất tốt. Nhưng nếu bạn là thủ môn, hãy kiểm soát vòng cấm địa", Roy Keane nói trên Sky Sports, “Các thủ môn và hậu vệ luôn phàn nàn về việc bị người khác cản trở.

Bạn phải đối mặt với họ. Hãy quyết liệt. Tôi đã nói điều này nhiều lần với một thủ môn - hãy đến với bạo lực. Hãy kiểm soát nó. Quá dễ dàng. Giống như trò trẻ con vậy. Man United quá yếu đuối và mềm yếu”.

Cựu đồng đội của Keane tại MU là Gary Neville, cũng đồng tình với quan điểm trên. Neville giải thích rằng ông ủng hộ việc MU mua Donnarumma hoặc Martinez vì sự hiện diện và cá tính của họ, những khía cạnh mà ông cảm thấy còn thiếu trong các lựa chọn thủ môn hiện tại của MU.

"Lý do tôi nghĩ họ sẽ là thủ môn giỏi tại Manchester United không nhất thiết là vì họ là những thủ môn giỏi nhất châu Âu, mà họ là những cá tính và phẩm chất lớn", Gary Neville chia sẻ trên The Gary Neville Podcast, "Bạn đã thấy Donnarumma cản phá thành công những quả phạt đền cho Ý trong trận chung kết châu Âu.

Donnarumma trông như một gã khổng lồ. Anh ấy đã chơi cho PSG trong những trận đấu lớn dưới áp lực lớn. Martinez đã chơi trong trận chung kết World Cup và giành chiến thắng cùng Argentina. Họ đã chơi dưới áp lực cực lớn và họ gần như ra về với sự kiêu ngạo và thống trị của một thủ môn - Man United cần điều đó".