MU có thể ký hợp đồng với Donnarumma 20/08/2025 12:55

Một trong những câu hỏi lớn còn lại về hoạt động chuyển nhượng mùa hè của MU liên quan đến tình hình thủ môn, với việc thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG được cho là có thể chuyển đến Old Trafford. MU có thể ký hợp đồng với Donnarumma với 1 điều kiện.

Manchester United đã có thêm hy vọng tìm được nguồn tài chính để ký hợp đồng với thủ môn Gianluigi Donnarumma thông qua việc đưa Andre Onana trở lại Inter Milan. Đội bóng Ý đang muốn đưa thủ môn này trở lại San Siro chỉ hai năm sau khi bán anh cho MU.

Thủ môn Andre Onana đã có sự nghiệp thăng trầm tại MU kể từ khi vào chung kết Champions League cùng Inter Milan năm 2023. Onana đã mắc một số sai lầm nghiêm trọng trong mùa giải trước, khiến nhiều người cho rằng Quỷ đỏ có thể sẽ tìm kiếm sự thay thế.

Thủ môn này đã vắng mặt trong các trận đấu tiền mùa giải vì chấn thương, nhưng HLV trưởng Ruben Amorim của MU khẳng định chấn thương không phải là nguyên nhân khiến ông quyết định để Onana ngồi ngoài trong trận đấu với Arsenal ở vòng 1 Premier League vào Chủ nhật tuần trước.

MU có thể ký hợp đồng với Donnarumma nếu Onana ra đi. ẢNH: EPA

"Không (Onana không bị chấn thương), Andre Onana đã hồi phục nhưng những cầu thủ khác đã chơi rất tốt trong giai đoạn tiền mùa giải, vì vậy tôi cần phải cân bằng điều đó", HLV Ruben Amorim của MU nói sau khi chọn Altay Bayindir và đưa Tom Heaton vào sân từ ghế dự bị.

MU được liên kết với một số thủ môn để thay thế Onana. Phần lớn những lời đồn đoán xoay quanh Gianluigi Donnarumma, người mà hai cựu ngôi sao của MU tin rằng sẽ là người phù hợp cho vị trí này, trong khi cũng có sự quan tâm trở lại dành cho Emi Martinez của Aston Villa.

Senne Lammens cũng là một mục tiêu được cả MU và Inter Milan nhắm đến. Tuy nhiên, theo tờ The Sun (Anh), Inter đang chuyển sự chú ý sang Onana vì họ cảm thấy anh sẽ rất vui mừng nếu được trở lại CLB.

Tuy nhiên, nhà báo danh tiếng Romano đã bác bỏ tin đồn Inter Milan quan tâm đến Andre Onana. Romano khẳng định thủ môn người Cameroon vẫn hạnh phúc tại MU và không muốn đi đâu cả.

Nếu Inter Milan thực sự hỏi mua Onana, điều này hoàn toàn có thể cho phép MU chiêu mộ Donnarumma bất chấp sự quan tâm từ hàng xóm Manchester City. Thủ môn người Ý đã vô địch Champions League cùng Paris Saint-Germain (PSG) mùa trước, nhưng có thể ra đi với mức giá chỉ 26 triệu bảng Anh sau khi CLB của Pháp này chiêu mộ Lucas Chevalier vào mùa hè.

Cựu ngôi sao của MU, Wayne Rooney đã ủng hộ Manchester United mua Donnarumma. "Donnarumma, tôi nghĩ cậu ấy 26 tuổi, cậu ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới, sẽ thật điên rồ nếu Manchester United không chiêu mộ cậu ấy", Rooney chia sẻ trên podcast của mình, "Tôi không nghĩ cậu ấy là một rủi ro. Tôi đã xem một thống kê hôm nọ, những sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua của cậu ấy là con số 0".

Rooney không phải là cựu cầu thủ duy nhất của MU khăng khăng đòi nâng cấp vị trí thủ môn. "Có một vấn đề nổi cộm ở MU mà không thể bỏ qua, đó là họ cần phải tìm một thủ môn. Họ nhất định phải làm vậy, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều đó", cựu đội trưởng của MU Gary Neville phát biểu trên The Gary Neville Podcast, "Trong 20 năm tôi ở MU, chúng tôi có hai giai đoạn bảy hoặc tám năm với Peter Schmeichel và Edwin Van der Sar.

Bây giờ, thật sự đáng lo ngại khi bạn không có một thủ môn số 1 thống trị, người cao 1m93, chiếm ưu thế trên không và làm chủ vòng cấm địa, chạy chỗ và đấm vào mọi thứ, thực hiện nhiều pha cứu thua một đối một và giúp bạn cứu điểm khi các hậu vệ của bạn mắc lỗi".