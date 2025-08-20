Tin chuyển nhượng mới nhất của MU: Mục tiêu Hjulmand, Wharton và tương lai của Casemiro 20/08/2025 13:39

(PLO)- Tin chuyển nhượng mới nhất của MU: Ruben Amorim đưa ra kế hoạch mới khi tiền vệ này tiết lộ lập trường về việc ra đi

MU vẫn còn nhiều việc phải làm trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè khi HLV Ruben Amorim muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ. Vậy, tin chuyển nhượng mới nhất của MU trong ngày 20-8 có gì?

Manchester United chỉ còn chưa đầy hai tuần để hoàn tất phần còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa hè, kết thúc ngày 1-9. HLV Ruben Amorim hy vọng hoạt động chuyển nhượng sẽ giúp MU vươn tới những tầm cao mới sau màn trình diễn ấn tượng trước Arsenal, dù thua 0-1.

Quỷ Đỏ đã có những bản hợp đồng đáng chú ý chiêu mộ Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha, với tổng số tiền lên đến khoảng 200 triệu bảng Anh. Bộ ba này đã có trận ra mắt chính thức cho MU trong trận đấu với Arsenal nhưng không thể ghi bàn.

Và Amorim dường như muốn tăng cường lực lượng cho đội hình MU, với hàng tiền vệ là một trong những ưu tiên hàng đầu. MU đã từ bỏ việc chiêu mộ Carlos Baleba bởi mức giá mà Brighton yêu cầu vượt quá 100 triệu bảng Anh. MU cần phải bán cầu thủ để hỗ trợ cho bất kỳ thương vụ mới nào. Marcus Rashford đã được cho Barcelona mượn, nhưng MU vẫn chưa thể đẩy Jadon Sancho, Antony và Alejandro Garnacho ra đi.

Tờ Mirror Football (Anh) điểm qua một số tin chuyển nhượng mới nhất của MU.

Tin chuyển nhượng mới nhất của MU có liên quan đến Morten Hjulmand. ẢNH: EPA

Phương án thay thế Baleba

Manchester United vẫn đang cân nhắc việc chiêu mộ một tiền vệ trung tâm trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc sau khi từ bỏ Carlos Baleba. Cầu thủ 21 tuổi người Cameroon này còn hợp đồng với Brighton đến tháng 6-2028, và The Seagulls không muốn nhượng bộ về mức phí chuyển nhượng Baleba sau khi bán Moises Caicedo cho Chelsea với giá 115 triệu bảng hai năm trước.

Tuy nhiên, theo tờ The Athletic (Anh), Quỷ đỏ hiện đã có một số phương án thay thế. Morten Hjulmand và Adam Wharton đang được MU để mắt tới khi "quỷ đỏ" cố gắng tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ của Ruben Amorim. Hjulmand cực kỳ quen thuộc với HLV trưởng của MU sau khi đã chơi 65 trận dưới thời Amorim tại Sporting. Cầu thủ 26 tuổi này được cho là có giá khoảng 50 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, Wharton có thể là một thương vụ khó khăn khi Crystal Palace phải đối mặt với việc Marc Guehi và Eberechi Eze lần lượt chuyển đến Liverpool và Tottenham. Cầu thủ 21 tuổi Wharton còn bốn năm hợp đồng với Crystal Palace.

MU có thể chiếm đoạt thương vụ Donnarumma

Manchester United đã thấy hy vọng mới cho thương vụ Gianluigi Donnarumma vào mùa hè này. Inter Milan muốn chiêu mộ thủ môn số 1 của MU là Onana, người đã giúp Inter Milan vào chung kết Champions League năm 2023.

Nếu Inter Milan mua Onana, MU sẽ có đủ tiền để nhanh chóng tìm người thay thế. Donnarumma có thể trở thành mục tiêu của MU ngay lập tức, bất chấp sự quan tâm từ đội bóng láng giềng Manchester City, sau khi Paris Saint-Germain quyết định chia tay thủ môn người Ý.

Nhà vô địch Champions League PSG đã ký hợp đồng với thủ môn mới là Lucas Chevalier để thay thế. Donnarumma được cho là có thể được PSG bán với giá chỉ 26 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, dù nhà báo nổi tiếng Romano đã bác bỏ tin đồn về việc Inter Milan muốn đưa Onana trở lại CLB, đồng thời khẳng định Onana hạnh phúc tại MU và không muốn đi đâu, nhưng việc Inter Milan đang tìm thủ môn mới là sự thật. Vì thế, không loại trừ khả năng sẽ có hiệu ứng domino ở vị trí thủ môn của các đội bóng trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng.

Lập trường chuyển nhượng của Casemiro

Tiền vệ Casemiro của Manchester United đang hạnh phúc tại Old Trafford, bất chấp những tin đồn liên tục trong 12 tháng qua về việc anh rời "quỷ đỏ". Tiền vệ người Brazil này có phong độ không ổn định tại Ngoại hạng Anh trong những mùa giải gần đây, nhưng được HLV Ruben Amorim cho đá chính trong trận đấu đầu tiên của mùa giải gặp Arsenal.

Casemiro còn 12 tháng hợp đồng với MU và đã được liên hệ chuyển đến Saudi Arabia, nhưng dường như anh vẫn hài lòng với việc gắn bó thêm một năm với MU. "Tôi rất hạnh phúc ở đây", Casemiro nói, "Gia đình tôi rất hạnh phúc ở đây. Tôi tận hưởng mỗi ngày ở Carrington và Old Trafford. Nếu người ngoài có bàn tán thì cũng không sao, tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn tập trung vào chiến thắng".