Amorim được cảnh báo về tình thế tiến thoái lưỡng nan to lớn của MU 21/08/2025 13:50

(PLO)- HLV Ruben Amorim được cảnh báo về tình thế tiến thoái lưỡng nan to lớn của MU khi ngôi sao kỳ cựu của "quỷ đỏ" được ủng hộ đá chính.

Sai lầm của thủ môn Altay Bayindir đã mang về cho Arsenal chiến thắng 1-0 trước MU trong trận mở màn Premier League, và HLV Ruben Amorim đã được thúc giục giải quyết cuộc khủng hoảng thủ môn của "quỷ đỏ". HLV Ruben Amorim được cảnh báo về tình thế tiến thoái lưỡng nan to lớn của MU.

HLV Ruben Amorim của MU đang đối mặt với một bài toán khó về vị trí thủ môn sau sai lầm của Altay Bayindir trong trận thua trước Arsenal. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ Bayindir đã để bóng trôi qua tay trong một quả phạt góc ở hiệp một, tạo điều kiện cho Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Thủ môn số 1 của MU Andre Onana đã vắng mặt trong trận đấu với Arsenal tại Old Trafford sau chấn thương gân kheo khiến anh phải nghỉ thi đấu trước mùa giải. Cựu thủ môn Inter Milan cũng liên tục bị soi xét về màn trình diễn của mình kể từ khi gia nhập MU vào tháng 7 năm 2023.

Khi được hỏi trong buổi họp báo sau trận đấu với Arsenal rằng liệu ông có nên chọn thủ môn kỳ cựu Tom Heaton, người đã tỏa sáng trong các trận giao hữu trước mùa giải của MU, thay vì Bayindir, Amorim tỏ ra khá thờ ơ. Tuy nhiên, đó chính xác là điều mà cựu thủ môn của MU và Wrexham, Ben Foster, tin rằng HLV trưởng người Bồ Đào Nha nên làm trong trận đấu tiếp theo của MU với Fulham vào Chủ nhật tuần này.

Heaton được ủng hộ thay Bayindir bắt chính cho MU ở trận sắp tới. ẢNH: EPA

Điều này xảy ra bất chấp thực tế là cựu ngôi sao 39 tuổi của Burnley Tom Heaton đã không thi đấu ở Premier League kể từ đầu năm 2020. Nhưng Foster cho rằng Heaton sẽ là lựa chọn phù hợp nhất trong ngắn hạn của MU. Foster vẫn nhắc lại lời kêu gọi gần đây rằng MU nên ký hợp đồng với Emiliano Martinez hoặc Donnarumma trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc trong vòng chưa đầy hai tuần nữa, nếu không, MU sẽ có nguy cơ trải qua một mùa giải đáng thất vọng nữa.

Phát biểu trên podcast Fozcast của mình, Foster cho biết: "Đây là một vấn đề lớn cho trận đấu tiếp theo. Nó đặt ra đủ loại câu hỏi và sẽ có rất nhiều lời bàn tán xung quanh nó trước trận đấu tiếp theo. Bạn có bắt đầu với Bayindir, người đang mất tự tin sau trận đấu đầu tiên không? Với Onana, mọi người sẽ nghĩ, "Ồ, anh ta cũng chẳng khá hơn là bao". Áp lực rất lớn. Tom Heaton, tôi tin anh ấy sẽ cho tôi một màn trình diễn 6,5 điểm trên 10.

Điều này buộc Manchester United phải ra tay và ký hợp đồng với một thủ môn thực thụ. Tôi nghĩ nếu có thể chiêu mộ Martinez hoặc Donnarumma, bạn cứ việc làm thôi. Nếu chiêu mộ được thủ môn đó, Manchester United sẽ tạo nên sự khác biệt giữa việc chỉ đứng giữa bảng xếp hạng Premier League hoặc thực sự cạnh tranh cho vị trí Top 6".

Bất chấp cuộc khủng hoảng thủ môn tại Manchester United, HLV Ruben Amorim dường như hài lòng với những lựa chọn hiện tại của mình khi được hỏi về tình hình sau trận đấu với Arsenal.

HLV Ruben Amorim được cảnh báo về tình thế tiến thoái lưỡng nan to lớn của MU. ẢNH: EPA

HLV Ruben Amorim nói về bàn thua của MU trước Arsenal từ quả phạt góc: "Tôi hài lòng với ba thủ môn. Cậu ấy (Bayindir) chọn cách bắt bóng, nhưng cậu ấy bị đẩy ra. Đó là cảm giác của tôi khi xem trận đấu. Bạn chọn đẩy một cầu thủ ra khỏi đường hoặc giành bóng ngay lúc đó. Bayindir cần dùng tay để bắt bóng, chứ không phải đẩy cầu thủ. Bayindir chọn đẩy cầu thủ và để bóng đi qua".

Trong khi đó, huyền thoại của MU Rio Ferdinand đã đưa ra đánh giá gay gắt về màn trình diễn của Bayindir trong trận mở màn Ngoại hạng Anh của MU. Phát biểu trên Rio Presents, biểu tượng của MU đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng của cựu thủ môn Fenerbahce.

"Tôi phải nói rằng đó là một bàn thắng rẻ tiền", Rio Ferdinand nói, "Chúng tôi đã để thủng lưới. Thủ môn phải chơi tốt hơn. Bayindir sẽ vô cùng thất vọng, vì đây là cơ hội của chứng tỏ khả năng của anh ấy. HLV đã đi cùng và ủng hộ Bayindir. Bayindir thực sự đã làm một điều duy nhất trong vòng cấm địa của mình là không vượt qua được bài kiểm tra".