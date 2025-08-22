Ronaldo thể hiện đúng bản chất trong cuộc cãi vã dữ dội 22/08/2025 07:01

Cristiano Ronaldo đã đạt được thành công lớn với CLB khổng lồ của Tây Ban Nha Real Madrid nhưng một sự cố đã để lại ấn tượng không tốt cho một trong những đối thủ cũ của anh tại La Liga. Ronaldo thể hiện đúng bản chất trong cuộc cãi vã dữ dội trước đây.

Cựu ngôi sao La Liga Walter Pandiani đã cáo buộc Cristiano Ronaldo là kẻ kiêu ngạo khi mới đây anh kể lại một cuộc cãi vã đáng nhớ với siêu sao người Bồ Đào Nha. Ronaldo đạt rất nhiều thành công với gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Real Madrid, ghi được 450 bàn thắng sau 438 trận.

Nhưng đã có một số điểm nóng gây tranh cãi trong thời gian Ronaldo khoác áo Los Blancos, một trong số đó đã được cựu tiền đạo Pandiani của Osasuna kể lại. Hai người xảy ra mâu thuẫn trong mùa giải 2010 - 2011, suýt nữa thì xô xát giữa trận đấu.

Trong khi Ronaldo là người chủ mưu chính với lời chế giễu về mức lương của đối thủ, Pandiani tiết lộ rằng cả trung vệ Sergio Ramos và HLV Jose Mourinho cũng có liên quan.

Ronaldo thể hiện đúng bản chất trong cuộc cãi vã dữ dội trước đây tại La Liga. ẢNH: EPA

Phát biểu với tờ báo Tây Ban Nha AS, Walter Pandiani cho biết: “Đám đông ở đó rất hung hăng, họ huýt sáo và lăng mạ Ronaldo ngay từ khi anh ấy bước ra khởi động. Điều đó làm anh ta phát điên, và anh ta tập đá phạt, sút bóng vào người khác. Đó là lý do tại sao Ronaldo bắt đầu trận đấu một cách hăng hái như vậy.

Trong trận đấu của chúng tôi với Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã đẩy đồng đội của tôi (Javier Camunas), tôi đã lao vào bảo vệ đồng đội. Tôi đã đẩy Ronaldo, anh ta hỏi tôi là ai và tôi được trả bao nhiêu tiền.

Cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra trong đường hầm phòng thay đồ có sự tham gia của Ronaldo và Sergio Ramos. Tôi rất tức giận, và cả họ cũng vậy. Tôi hoàn toàn không thích thái độ của Ronaldo. Ronaldo là một gã kiêu ngạo. Anh ta là một tay săn bàn xuất sắc, nhưng hành vi của anh ta còn nhiều điều đáng chê trách.

Sau đó Jose Mourinho xuất hiện và nói rằng tôi đang tìm kiếm sự quảng cáo miễn phí sau 11 năm chơi ở Giải hạng Nhất mà không ai biết đến. Điều đó thật khó chịu".

Cuối cùng, Real Madrid đã thua Osasuna 1-0 ngày hôm đó, một thất bại ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng vô địch La Liga của họ. Los Blancos cuối cùng kết thúc mùa giải với khoảng cách bốn điểm so với nhà vô địch Barcelona.

Ronaldo cuối cùng cũng giành được danh hiệu La Liga vào mùa giải tiếp theo, nhưng chỉ giành thêm một chức vô địch La Liga trong thời gian ở Santiago Bernabeu. Ronaldo rời Real Madrid vào năm 2018 với vụ chuyển nhượng gây sốc đến Juventus, trước khi anh trở lại Manchester United ba mùa giải sau đó.

Nhiệm kỳ thứ hai của Ronaldo tại Old Trafford không mấy suôn sẻ, khi mặc dù ghi được 24 bàn trong mùa giải đầu tiên, Ronaldo vẫn bị HLV Erik ten Hag loại bỏ vào năm sau. Hợp đồng của Ronaldo cuối cùng đã bị hủy bỏ sau một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan. Kể từ đó, Ronaldo gắn bó với Al Nassr của Saudi Arabia và đạt mốc 800 bàn thắng trong màu áo CLB vào cuối mùa giải trước.